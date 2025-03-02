Флоренция — деликатес от мира искусства, в том числе искусства кулинарии! Приглашаем в гастрономическое путешествие по аутентичным заведениям центра города. Вы узнаете, чем лакомились флорентийцы в прошлом, попробуете кофе, сыры, вино, стрит-фуд и мороженое, приготовленные по старинным рецептам. И поймёте, как связаны кухня и история Флоренции.

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Описание экскурсии

Что будем дегустировать:

Итальянский эспрессо или капучино в одном из старейших и уютнейших кафе. Бариста объяснит, как правильно варить настоящий итальянский кофе и почему здесь его пьют, стоя у стойки.

Тосканские сыры, брускетта с оливковым маслом и сыром пекорино, а также настоящий прошутто с местных свиных ферм на Центральном рынке. Вы пройдёте по рядам, где продают свежайшие сыры, мясные деликатесы, специи и оливковое масло. Узнаете, как тосканские продукты сохраняют традиционные вкусы, оставаясь неизменными на протяжении веков.

Лампредотто — флорентийский уличный деликатес из четвёртого желудка коровы. Его тушат с ароматными травами и подают в мягкой булочке с соусами и свежей зеленью. Не пугайтесь необычного состава — лампредотто обязательно покорит вас своим нежным и насыщенным вкусом. Это блюдо имеет глубокие корни в истории города и было популярно среди рабочих с давних времён.

Несколько видов тосканского кьянти в винном баре. Эксперт расскажет о традициях виноделия региона, объяснит разницу между видами кьянти и покажет, как правильно дегустировать вино, чтобы ощутить всю полноту его вкуса.

Мороженое со вкусом 16 века в легендарной флорентийской джелатерии, которая славится старинными рецептами, вдохновлёнными эпохой Медичи. Вы узнаете о вкусовых предпочтениях знати в ренессансной Флоренции.

Кому подойдёт экскурсия

Гурманам и ценителям аутентичных блюд, поклонникам уличной еды и локальных рынков, любителям кофе и вина, а также тем, кто ищет нестандартных впечателений и хочет попробовать что-то новое. А также путешественникам, интересующимся историей и культурой.

Организационные детали

Дегустация оплачивается дополнительно: кофе €2, лампредотто €10, бокал вина €7, мороженое €10 (цены указаны приблизительно и могут варьироваться)