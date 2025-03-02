Флоренция на вкус: прогулка с дегустацией

Попробовать аутентичные блюда и напитки и познать культуру Италии через её кулинарные традиции
Флоренция — деликатес от мира искусства, в том числе искусства кулинарии! Приглашаем в гастрономическое путешествие по аутентичным заведениям центра города.

Вы узнаете, чем лакомились флорентийцы в прошлом, попробуете кофе, сыры, вино, стрит-фуд и мороженое, приготовленные по старинным рецептам. И поймёте, как связаны кухня и история Флоренции.
5
1 отзыв
Флоренция на вкус: прогулка с дегустацией
Флоренция на вкус: прогулка с дегустацией
Флоренция на вкус: прогулка с дегустацией
Ближайшие даты:
18
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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что будем дегустировать:

Итальянский эспрессо или капучино в одном из старейших и уютнейших кафе. Бариста объяснит, как правильно варить настоящий итальянский кофе и почему здесь его пьют, стоя у стойки.

Тосканские сыры, брускетта с оливковым маслом и сыром пекорино, а также настоящий прошутто с местных свиных ферм на Центральном рынке. Вы пройдёте по рядам, где продают свежайшие сыры, мясные деликатесы, специи и оливковое масло. Узнаете, как тосканские продукты сохраняют традиционные вкусы, оставаясь неизменными на протяжении веков.

Лампредотто — флорентийский уличный деликатес из четвёртого желудка коровы. Его тушат с ароматными травами и подают в мягкой булочке с соусами и свежей зеленью. Не пугайтесь необычного состава — лампредотто обязательно покорит вас своим нежным и насыщенным вкусом. Это блюдо имеет глубокие корни в истории города и было популярно среди рабочих с давних времён.

Несколько видов тосканского кьянти в винном баре. Эксперт расскажет о традициях виноделия региона, объяснит разницу между видами кьянти и покажет, как правильно дегустировать вино, чтобы ощутить всю полноту его вкуса.

Мороженое со вкусом 16 века в легендарной флорентийской джелатерии, которая славится старинными рецептами, вдохновлёнными эпохой Медичи. Вы узнаете о вкусовых предпочтениях знати в ренессансной Флоренции.

Кому подойдёт экскурсия

Гурманам и ценителям аутентичных блюд, поклонникам уличной еды и локальных рынков, любителям кофе и вина, а также тем, кто ищет нестандартных впечателений и хочет попробовать что-то новое. А также путешественникам, интересующимся историей и культурой.

Организационные детали

  • Дегустация оплачивается дополнительно: кофе €2, лампредотто €10, бокал вина €7, мороженое €10 (цены указаны приблизительно и могут варьироваться)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Via Roma
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Н
2 мар 2025
интересно и позновательно

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