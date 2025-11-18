Кулинарное путешествие по Италии: от пасты до тирамису Окунитесь в атмосферу итальянской кухни на практическом кулинарном мастер-классе, подходящем для любого уровня подготовки — предварительный опыт не требуется! Под руководством наших шеф-поваров вы научитесь готовить пасту ручной работы и настоящий тирамису с нуля, используя только свежие местные ингредиенты. Небольшие группы обеспечивают индивидуальный подход, позволяя вам задавать вопросы и совершенствовать навыки, а неограниченное количество региональных вин создаст дружескую атмосферу для общения. Вы уйдете с уверенностью в своих кулинарных способностях и подробными рецептами, чтобы воссоздать эти восхитительные блюда дома. Важная информация:

Возьмите с собой удобную обувь.