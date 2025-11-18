Приготовьте равиоли, ригатони и тирамису с нуля под руководством шефа и насладитесь неограниченным вином в уютной атмосфере. Погружение в итальянскую кухню, которое вы не забудете!
Описание мастер-класса
Кулинарное путешествие по Италии: от пасты до тирамису Окунитесь в атмосферу итальянской кухни на практическом кулинарном мастер-классе, подходящем для любого уровня подготовки — предварительный опыт не требуется! Под руководством наших шеф-поваров вы научитесь готовить пасту ручной работы и настоящий тирамису с нуля, используя только свежие местные ингредиенты. Небольшие группы обеспечивают индивидуальный подход, позволяя вам задавать вопросы и совершенствовать навыки, а неограниченное количество региональных вин создаст дружескую атмосферу для общения. Вы уйдете с уверенностью в своих кулинарных способностях и подробными рецептами, чтобы воссоздать эти восхитительные блюда дома. Важная информация:
Возьмите с собой удобную обувь.
<b>Мастер-классы:</b><br>• Завтрак в 10:30<br>• Ужин в 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный шеф-повар
- Ингредиенты и оборудование для приготовления пищи
- Неограниченное количество региональных вин
- Вода
- Wi-Fi
Место начала и завершения?
Via dei Servi, 85rosso, 50122 Firenze FI, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Мастер-классы:
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
