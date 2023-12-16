Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье

Личный мастер-класс во Флоренции

Включено всё - увлекательные истории, винный мастер-класс, дегустация местных продуктов и вина

Я сомелье с международным сертификатом, а также с образованием в сфере туризма и культуры.

Поэтому мне есть о чём рассказать и чем напоить! Сначала я отведу вас на городской рынок и предложу местные деликатесы.

А потом будет самое интересное — я погружу вас в философию вина, научу правильно его дегустировать и подбирать, открою секрет — как пить и не пьянеть.
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по улочкам Флоренции и зайдём на местный рынок:

  • Продегустируем известный бальзамический уксус из Модены.
  • Пообщаемся с производителем сыров и попробуем разные виды пекорино.
  • Отведаем несколько продуктов на базе трюфеля — короля осенней Тосканы.
  • Закончим всё хрустящими кантуччи, смоченными в сладком вине Vin Santo.
  • А ещё я научу вас, как дегустировать оливковое масло и определять его качество.

Затем мы направимся в энотеку и погрузимся в философию вина. Со мной вы:

  • Попробуете вино, которое «излечивало» во время Чёрной чумы.
  • Узнаете секреты, как пить и не пьянеть и как избежать похмелья на следующий день.
  • Научитесь правильно дегустировать вино и в дальнейшем сможете произвести впечатление на любой вечеринке, даже в окружении снобов-сомелье.
  • Подберёте тип итальянского вина, который соответствует вашему вкусу.
  • Узнаете все плюсы и трудности работы в винной сфере для иностранки в Италии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида-сомелье, мини-дегустация местных продуктов, винный мастер-класс и дегустация 3 вин.
  • Для компании от 4 человек могу сделать скидку — стоимость составит €40/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеГастрономическиеУникальный опытМастер-классыВинные турыДегустационные туры

Похожие туры из Флоренции

В гостях у флорентийских графов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
450 за всё до 6 чел.
Винная Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Винная Флоренция
Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
на Piazza del Duomo
17 дек
18 дек
19 дек
20 дек
200 за всё до 7 чел.
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
162 отзыва
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
в городе Чертальдо (Кьянти)
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
от 150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ