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Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье

Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Вашему вниманию предлагается уникальный мастер-класс, который позволит вам ощутить всю полноту вкуса итальянской кухни и виноделия. Ваш гид - сертифицированный сомелье с обширными знаниями в области туризма и культуры.

Вместе вы
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посетите колоритный городской рынок Флоренции, где сможете попробовать настоящий бальзамический уксус из Модены, узнать секреты производства сыров пекорино, отведать блюда с трюфелями и закончить прогулку дегустацией кантуччи с Vin Santo.

После рынка вас ждет посещение энотеки, где вы узнаете о философии вина, научитесь его дегустировать и подбирать, а также получите советы, как наслаждаться вином, не опасаясь похмелья.

Этот мастер-класс обогатит ваше понимание культуры вина и гастрономии, и вы сможете удивить своих друзей новыми знаниями и навыками. В стоимость включены услуги гида-сомелье, дегустация местных продуктов и вин

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальный опыт дегустации вин с профессиональным сомелье
  • 🧀 Вкуснейшие местные деликатесы на городском рынке
  • 🍇 Погружение в философию вина и секреты дегустации
  • 🍷 Возможность попробовать вино с историей
  • 🍇 Узнаете, как пить и не пьянеть
  • 🧀 Скидки для компаний от 4 человек
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье

Что можно увидеть

  • Городской рынок
  • Энотека

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по улочкам Флоренции и зайдём на местный рынок:

  • Продегустируем известный бальзамический уксус из Модены.
  • Пообщаемся с производителем сыров и попробуем разные виды пекорино.
  • Отведаем несколько продуктов на базе трюфеля — короля осенней Тосканы.
  • Закончим всё хрустящими кантуччи, смоченными в сладком вине Vin Santo.
  • А ещё я научу вас, как дегустировать оливковое масло и определять его качество.

Затем мы направимся в энотеку и погрузимся в философию вина. Со мной вы:

  • Попробуете вино, которое «излечивало» во время Чёрной чумы.
  • Узнаете секреты, как пить и не пьянеть и как избежать похмелья на следующий день.
  • Научитесь правильно дегустировать вино и в дальнейшем сможете произвести впечатление на любой вечеринке, даже в окружении снобов-сомелье.
  • Подберёте тип итальянского вина, который соответствует вашему вкусу.
  • Узнаете все плюсы и трудности работы в винной сфере для иностранки в Италии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида-сомелье, мини-дегустация местных продуктов, винный мастер-класс и дегустация 3 вин.
  • Для компании от 4 человек могу сделать скидку — стоимость составит €50/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надия
Надия — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
С Италией я знакома давно и влюбилась в неё именно благодаря очарованию Тосканы. Она стала для меня уже родной, поэтому я очень хочу поделиться и показать её вам. Я обучилась
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в университете Флоренции на факультете туризма и закончила программу Мастер винного менеджмента в Бургундии. Обладаю международным сертификатом сомелье, что отличает мой подход к вину от тех, кто заканчивал курсы в Италии. Я работаю в американском институте во Флоренции, где веду курсы эногастрономии у иностранных студентов. Помимо этого, у меня множество других проектов и деятельностей, но об этом я расскажу при встрече!)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Очень понравилось. Сходили на рынок, где получилось увидеть и узнать много интересного про итальянскую еду, особенно понравился трюфельный бутик. Вторая часть была дегустация трех вин в маленьком уютном винном баре. Надия рассказала очень много интересного про вино и выбор вина тоже был отличный. Часто хожу на экскурсии но редко пишу отзывы, но эта экскурсия 10 из 10.
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Оксана
Нам с мужем понравилась дегустация. Мы интересуемся вином и узнали от Надии много интересной информации про тосканское вино, а также получили дегустационные лайфхаки)). Общение было приятным, когда в следующий раз будем во Флоренции, обязательно встретимся!
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