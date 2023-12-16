Включено всё - увлекательные истории, винный мастер-класс, дегустация местных продуктов и вина
Я сомелье с международным сертификатом, а также с образованием в сфере туризма и культуры.
Поэтому мне есть о чём рассказать и чем напоить! Сначала я отведу вас на городской рынок и предложу местные деликатесы.
А потом будет самое интересное — я погружу вас в философию вина, научу правильно его дегустировать и подбирать, открою секрет — как пить и не пьянеть.
Поэтому мне есть о чём рассказать и чем напоить! Сначала я отведу вас на городской рынок и предложу местные деликатесы.
А потом будет самое интересное — я погружу вас в философию вина, научу правильно его дегустировать и подбирать, открою секрет — как пить и не пьянеть.
Ближайшие даты:
16
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17
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19
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по улочкам Флоренции и зайдём на местный рынок:
- Продегустируем известный бальзамический уксус из Модены.
- Пообщаемся с производителем сыров и попробуем разные виды пекорино.
- Отведаем несколько продуктов на базе трюфеля — короля осенней Тосканы.
- Закончим всё хрустящими кантуччи, смоченными в сладком вине Vin Santo.
- А ещё я научу вас, как дегустировать оливковое масло и определять его качество.
Затем мы направимся в энотеку и погрузимся в философию вина. Со мной вы:
- Попробуете вино, которое «излечивало» во время Чёрной чумы.
- Узнаете секреты, как пить и не пьянеть и как избежать похмелья на следующий день.
- Научитесь правильно дегустировать вино и в дальнейшем сможете произвести впечатление на любой вечеринке, даже в окружении снобов-сомелье.
- Подберёте тип итальянского вина, который соответствует вашему вкусу.
- Узнаете все плюсы и трудности работы в винной сфере для иностранки в Италии.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-сомелье, мини-дегустация местных продуктов, винный мастер-класс и дегустация 3 вин.
- Для компании от 4 человек могу сделать скидку — стоимость составит €40/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Дуомо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надия — ваш гид во Флоренции
С Италией я знакома давно и влюбилась в неё именно благодаря очарованию Тосканы. Она стала для меня уже родной, поэтому я очень хочу поделиться и показать её вам. Я обучилась в университете Флоренции на факультете туризма и закончила программу Мастер винного менеджмента в Бургундии. Обладаю международным сертификатом сомелье, что отличает мой подход к вину от тех, кто заканчивал курсы в Италии. Я работаю в американском институте во Флоренции, где веду курсы эногастрономии у иностранных студентов. Помимо этого, у меня множество других проектов и деятельностей, но об этом я расскажу при встрече!)
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