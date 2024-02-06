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читать дальше уменьшить в университете Флоренции на факультете туризма и закончила программу Мастер винного менеджмента в Бургундии. Обладаю международным сертификатом сомелье, что отличает мой подход к вину от тех, кто заканчивал курсы в Италии. Я работаю в американском институте во Флоренции, где веду курсы эногастрономии у иностранных студентов. Помимо этого, у меня множество других проектов и деятельностей, но об этом я расскажу при встрече!)

С Италией я знакома давно и влюбилась в неё именно благодаря очарованию Тосканы. Она стала для меня уже родной, поэтому я очень хочу поделиться и показать её вам. Я обучилась