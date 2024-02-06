Вашему вниманию предлагается уникальный мастер-класс, который позволит вам ощутить всю полноту вкуса итальянской кухни и виноделия. Ваш гид - сертифицированный сомелье с обширными знаниями в области туризма и культуры.
Вместе вы
Вместе вы
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальный опыт дегустации вин с профессиональным сомелье
- 🧀 Вкуснейшие местные деликатесы на городском рынке
- 🍇 Погружение в философию вина и секреты дегустации
- 🍷 Возможность попробовать вино с историей
- 🍇 Узнаете, как пить и не пьянеть
- 🧀 Скидки для компаний от 4 человек
Что можно увидеть
- Городской рынок
- Энотека
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по улочкам Флоренции и зайдём на местный рынок:
- Продегустируем известный бальзамический уксус из Модены.
- Пообщаемся с производителем сыров и попробуем разные виды пекорино.
- Отведаем несколько продуктов на базе трюфеля — короля осенней Тосканы.
- Закончим всё хрустящими кантуччи, смоченными в сладком вине Vin Santo.
- А ещё я научу вас, как дегустировать оливковое масло и определять его качество.
Затем мы направимся в энотеку и погрузимся в философию вина. Со мной вы:
- Попробуете вино, которое «излечивало» во время Чёрной чумы.
- Узнаете секреты, как пить и не пьянеть и как избежать похмелья на следующий день.
- Научитесь правильно дегустировать вино и в дальнейшем сможете произвести впечатление на любой вечеринке, даже в окружении снобов-сомелье.
- Подберёте тип итальянского вина, который соответствует вашему вкусу.
- Узнаете все плюсы и трудности работы в винной сфере для иностранки в Италии.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-сомелье, мини-дегустация местных продуктов, винный мастер-класс и дегустация 3 вин.
- Для компании от 4 человек могу сделать скидку — стоимость составит €50/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надия — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
С Италией я знакома давно и влюбилась в неё именно благодаря очарованию Тосканы. Она стала для меня уже родной, поэтому я очень хочу поделиться и показать её вам. Я обучилась
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилось. Сходили на рынок, где получилось увидеть и узнать много интересного про итальянскую еду, особенно понравился трюфельный бутик. Вторая часть была дегустация трех вин в маленьком уютном винном баре. Надия рассказала очень много интересного про вино и выбор вина тоже был отличный. Часто хожу на экскурсии но редко пишу отзывы, но эта экскурсия 10 из 10.
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Нам с мужем понравилась дегустация. Мы интересуемся вином и узнали от Надии много интересной информации про тосканское вино, а также получили дегустационные лайфхаки)). Общение было приятным, когда в следующий раз будем во Флоренции, обязательно встретимся!
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