Каждый из рода Медичи достоин романа в свою честь:

Ростовщики и коммерсанты Медичи задокументированы во Флоренции с 1169 года, периодически возникая в жизни города на важных постах. Джованни ди Биччи де Медичи (1360-1428 гг. ) закладывает фундамент политического и финансового могущества семьи. А его сын — Козимо Старый (1389-1464 гг. ) становится «синьором» города, всегда оставаясь в тени, и не разрушая республиканскую структуру правления Флоренции. После годичного изгнания в 1434 году он возвращается в город 🏙️ как триумфатор. И так рождается криптосиньория.

Встав во главе государства Козимо Старый всегда оставался простым гражданином города, не приняв никакого титула. Благодарные флорентийцы написали на его надгробии «Отец отечества». Его харизматичному внуку жители города дали титул Лоренцо Великолепный, и было за что...

После 1537 года у власти оказалась вторая ветвь Медичи — Пополани (брата Козимо Старого — Лоренцо Старого) подарив Флоренции и новый расцвет, и завоевание новых территорий, и обременительные налоги, и в самом конце — пустую казну города.

Наследие Медичи

Последняя из рода Медичи — Анна Мария Луиза (1667-1743 гг. ) завещает герцогству Тосканскому всё имущество рода, а это: античные статуи, художественные полотна, золотые и серебряные изделия, предметы из слоновой кости, поделочного и драгоценного камня, коллекции оружия и музыкальных инструментов, дворцы, парки 🌳, виллы. Сразу после смерти брата она подписывает в 1737 году «Семейный пакт», где оставляет всё имущество «для украшения герцогства, для публичной пользы и для привлечения туристов».

Важная информация!

Капелла Медичи закрыта: 2 и 4 воскресенье месяца и 1, 3 и 5 понедельник месяца