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Медичи. 300 лет на царстве

5
12 отзывов
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
Две трети представителей искусства периода итальянского Возрождения жили во Флоренции.

Почему? Потому что здесь их ценили, им платили.

Тут жили меценаты: аристократы и банкиры.

В истории 📖 семьи Медичи были убийства и смертельные болезни, коварство и любовь, счастливые браки и ужасно несчастные, гуманисты и ханжи, ученые и религиозные фанатики, четверо Римских пап (Лев Х, Пий IV, Клемент VII и Лев XI) и две королевы Франции (Екатерина и Мария Медичи).

Династия угасла, сделав напоследок городу бесценный подарок.

Не знаю, подсчитали ли историки на какую сумму тянет этот дар? Но он действительно бесценен.
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €100 за человека

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Медичи. 300 лет на царстве
Медичи. 300 лет на царстве

Что вы увидите

  • Основные достопримечательности по программе

Каждый из рода Медичи достоин романа в свою честь:

  • Ростовщики и коммерсанты Медичи задокументированы во Флоренции с 1169 года, периодически возникая в жизни города на важных постах. Джованни ди Биччи де Медичи (1360-1428 гг. ) закладывает фундамент политического и финансового могущества семьи. А его сын — Козимо Старый (1389-1464 гг. ) становится «синьором» города, всегда оставаясь в тени, и не разрушая республиканскую структуру правления Флоренции. После годичного изгнания в 1434 году он возвращается в город 🏙️ как триумфатор. И так рождается криптосиньория.
  • Встав во главе государства Козимо Старый всегда оставался простым гражданином города, не приняв никакого титула. Благодарные флорентийцы написали на его надгробии «Отец отечества». Его харизматичному внуку жители города дали титул Лоренцо Великолепный, и было за что...
  • После 1537 года у власти оказалась вторая ветвь Медичи — Пополани (брата Козимо Старого — Лоренцо Старого) подарив Флоренции и новый расцвет, и завоевание новых территорий, и обременительные налоги, и в самом конце — пустую казну города.
Наследие Медичи
Последняя из рода Медичи — Анна Мария Луиза (1667-1743 гг. ) завещает герцогству Тосканскому всё имущество рода, а это: античные статуи, художественные полотна, золотые и серебряные изделия, предметы из слоновой кости, поделочного и драгоценного камня, коллекции оружия и музыкальных инструментов, дворцы, парки 🌳, виллы. Сразу после смерти брата она подписывает в 1737 году «Семейный пакт», где оставляет всё имущество «для украшения герцогства, для публичной пользы и для привлечения туристов».
Важная информация!
Капелла Медичи закрыта: 2 и 4 воскресенье месяца и 1, 3 и 5 понедельник месяца
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи (рекомендую посетить Капеллу Медичи)
Начало
🚩 Piazza di Madonna degli Aldobrandini, 6, 50123
Место завершения
🏁 Piazza di San Lorenzo, 9, 50123 Firenze FI
Медичи. 300 лет на царстве
Медичи. 300 лет на царстве
Медичи. 300 лет на царстве
Медичи. 300 лет на царстве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна П.
Татьяна П.
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12 отзывов оставили туристы

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