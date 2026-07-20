Великая династия Медичи правила Флоренцией почти три столетия.Экскурсия начинается у базилики Сан-Лоренцо, где находятся знаменитые Капеллы Медичи - семейный мавзолей.Далее, посетите первую официальную резиденцию - Дворец Медичи Риккарди и узнайте

историю его создания. Гуляя по узким улочкам, найдите офис семейного банка и раскройте финансовые секреты легендарной династии. Монументальный дворец Палаццо Веккьо откроет тайны обитателей второй резиденции Медичи. Пройдите вдоль секретного перехода семьи Медичи - Вазарианскому Коридору и увидите Палаццо Питти, самый величественный дворец династии. Узнайте о тайных сделках, продуманных альянсах и секретных заговорах, которые помогли Медичи подняться на высочайшую ступень власти. Откройте для себя, как им удалось превратить Флоренцию в музей под открытым небом и какой след они оставили в мировой истории. По желанию, экскурсия может быть продлена с посещением одного из музеев. Детали уточняйте в личном сообщении

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Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам Медичи

Экскурсия начнется у базилики Сан-Лоренцо, где вы увидите знаменитые Капеллы Медичи — семейный мавзолей династии. Следом рассмотрите их первую официальную резиденцию — Дворец Медичи Риккарди — и познакомитесь с историей ее создания. Гуляя по узким улочкам, найдете офис семейного банка и раскроете финансовые секреты легендарной династии. А еще я покажу монументальный дворец Палаццо Веккьо и посвящу вас в тайны обитателей второй резиденции Медичи.

Тайны знаменитой династии

Вы пройдете вдоль секретного перехода семьи Медичи — Вазарианскому Коридору — и увидите Палаццо Питти, самый величественный дворец династии. Я расскажу, какие тайные сделки, продуманные альянсы и секретные заговоры помогли Медичи подняться на высочайшую ступень власти. А также, как им удалось превратить Флоренцию в музей под открытым небом и какой след они оставили в мировой истории.

Организационные детали

По желанию, мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить один из музеев. Детали уточняйте в личном сообщении.