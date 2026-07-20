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Флоренция и династия Медичи

Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Великая династия Медичи правила Флоренцией почти три столетия.

Экскурсия начинается у базилики Сан-Лоренцо, где находятся знаменитые Капеллы Медичи - семейный мавзолей.

Далее, посетите первую официальную резиденцию - Дворец Медичи Риккарди и узнайте
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историю его создания.

Гуляя по узким улочкам, найдите офис семейного банка и раскройте финансовые секреты легендарной династии. Монументальный дворец Палаццо Веккьо откроет тайны обитателей второй резиденции Медичи.

Пройдите вдоль секретного перехода семьи Медичи - Вазарианскому Коридору и увидите Палаццо Питти, самый величественный дворец династии.

Узнайте о тайных сделках, продуманных альянсах и секретных заговорах, которые помогли Медичи подняться на высочайшую ступень власти.

Откройте для себя, как им удалось превратить Флоренцию в музей под открытым небом и какой след они оставили в мировой истории. По желанию, экскурсия может быть продлена с посещением одного из музеев. Детали уточняйте в личном сообщении

4.9
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история династии Медичи
  • 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
  • 💎 Эксклюзивные рассказы о тайнах и заговорах
  • 🎨 Погружение в мир искусства и меценатства
  • 🏰 Возможность увидеть величественные дворцы
Флоренция и династия Медичи
Флоренция и династия Медичи
Флоренция и династия Медичи

Что можно увидеть

  • Базилика Сан-Лоренцо
  • Капеллы Медичи
  • Дворец Медичи Риккарди
  • Палаццо Веккьо
  • Вазарианский Коридор
  • Палаццо Питти

Описание экскурсии

По следам Медичи

Экскурсия начнется у базилики Сан-Лоренцо, где вы увидите знаменитые Капеллы Медичи — семейный мавзолей династии. Следом рассмотрите их первую официальную резиденцию — Дворец Медичи Риккарди — и познакомитесь с историей ее создания. Гуляя по узким улочкам, найдете офис семейного банка и раскроете финансовые секреты легендарной династии. А еще я покажу монументальный дворец Палаццо Веккьо и посвящу вас в тайны обитателей второй резиденции Медичи.

Тайны знаменитой династии

Вы пройдете вдоль секретного перехода семьи Медичи — Вазарианскому Коридору — и увидите Палаццо Питти, самый величественный дворец династии. Я расскажу, какие тайные сделки, продуманные альянсы и секретные заговоры помогли Медичи подняться на высочайшую ступень власти. А также, как им удалось превратить Флоренцию в музей под открытым небом и какой след они оставили в мировой истории.

Организационные детали

По желанию, мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить один из музеев. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фасада базилики Сан-Лоренцо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2447 туристов
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и её провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии с 1997 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эльвира
супер гид, экскурсия на одном дыхании, очень интересно рассказывает гид, очень умеет найти подход к каждому члену семьи, детям, в ем рекомендую!!! просто золото
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александра
Экскурсия понравилась и Марина хороший гид, довольно логично выстроенный маршрут, который дополняется текстом. На мой взгляд, это базовый показатель хорошего гида: который не водит от здания к памятнику и ведет
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несвязное повествование, а именно дополняет одно другим- рассказ визуальной составляющей. Что касается самого материала/рассказа, то все понравилось, было интересно и хорошо структурировано.

Единственный момент, который обескуражил в конце экскурсии, так это то, что превышение времени тарифицируется исходя из поминутной системы оплаты. При чем об этом тарифе я не была предупреждена заранее. Такое со мной впервые, хотя я уже много лет и много раз заказывала тут экскурсии и всегда коммерческие вопросы оговариваются заранее. Правда, гид сказала, что у нее в описании указано:"По желанию, мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить один из музеев. Детали уточняйте в личном сообщении."
Но в деталях сообщения я лишь в общем попросила, чтобы экскурсия была не более 2,5 часа, т. к. сверх 2х часов в принципе не люблю ходить. При этом гид не написала, что каждая доп. минута стоит дополнительно почти евро.
Все это испортило впечатление от экскурсии. Ощущение, что попал в такси в 90ые и тебя повозили по городу кругами, чтобы содрать побольше по счетчику.
Уважаемые организаторы трипстера, готова оплатить вам 20% от превышения тарифа Марины согласно политике вашего ресурса, а также при желании предоставить всю переписку в воцап и тут.

Марина
Марина
Ответ организатора:
Александра, я рада, что экскурсия вам понравилась!
С человеческой точки зрения, думаю что имею права просить доплату за дополнительное время, т.
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к. заранее была договоренность о увеличении продолжительности экскурсии и о скидке вы меня не просили. На Трипстере я недавно, теперь ознакомилась со всеми правилами и постараюсь как можно скорее изменить и опубликовать все экскурсии с более точной схематикой их проведения, чтобы впредь не возникало подобных проблем.

Минуты я никогда не считаю, тариф почасовой, и кругами туристов не вожу, а стараюсь всегда побольше показать и рассказать, уложиться при этом в установленное время, если по каким-то причинам превысили договоренное время экскурсии, доплаты никогда не требую. В данном случае 2-х часовая экскурсия «Династия Медичи» не предусматривала посещение достопримечательностей, но по желанию туристов я добавила посещение дворца и согласилась при этом на продление экскурсии с прогулкой по городу в более сокращённом виде. И тем не менее, в установленные сроки я успела показать туристам дворец и полностью ознакомить их со всеми резиденциями Медичи не сокращая наш тур. Но это почему-то никто не оценил и весомый акцент был сделан в меркантильную сторону. К профессии гида-экскурсовода подхожу совсем с другой точки зрения и глубоко уверена, что она, прежде всего, заключается в том, чтобы передать другим мои познания, увлечь, заинтересовать и дать возможность хорошо провести своё свободное время

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Елена
Я довольно часто пользуюсь услугами гидов и мне есть с чем сравнивать. Марина прекрасный и очень «криентоориентированный» гид. Замечательный рассказчик, вся история дается очень понятно, но в определенной системе. Такое встречается не часто, Марина отвечает на все вопрос, гибко подстраивается под интересы группы и даже погоды. Спасибо большое! Мы получили удовольствие от Флоренции в компании Марины.
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Эльвира
Спасибо огромное Марине За очень интересную экскурсию Марина пошла на встречу организовала экскурсию под наши запросы Знание Марины о семействе Медичи потрясают,вся информация была подана очень структурировано Отдельная благодарность за то что Марина подстроилась с нами по времени Рекомендую Марину как гида на все 10000000%
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Наталья
Марина очень хорошо построила свой рассказ и провела нас по знаковым местам города. Она сумела передать нам свою любовь к Флоренции и уважение к династии Медичи, история которой непосредственно связана с этим городом. У меня это вызвало неподдельное восхищение.
Спасибо Марине.
Всем рекомендую
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О
Отличная профессиональная гид, прекрасно построила экскурсию, великолепный рассказ и знание темы. Если буду еще во Флоренции, то только к ней.
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