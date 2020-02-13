По следам Медичи
Экскурсия начнется у базилики Сан-Лоренцо, где вы увидите знаменитые Капеллы Медичи — семейный мавзолей династии. Следом рассмотрите их первую официальную резиденцию — Дворец Медичи Риккарди — и познакомитесь с историей ее создания. Гуляя по узким улочкам, найдете офис семейного банка и раскроете финансовые секреты легендарной династии. А еще я покажу монументальный дворец Палаццо Веккьо и посвящу вас в тайны обитателей второй резиденции Медичи.
Тайны знаменитой династии
Вы пройдете вдоль секретного перехода семьи Медичи — Вазарианскому Коридору — и увидите Палаццо Питти, самый величественный дворец династии. Я расскажу, какие тайные сделки, продуманные альянсы и секретные заговоры помогли Медичи подняться на высочайшую ступень власти. А также, как им удалось превратить Флоренцию в музей под открытым небом и какой след они оставили в мировой истории.
По желанию, мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить один из музеев. Детали уточняйте в личном сообщении.