Экскурсия понравилась и Марина хороший гид, довольно логично выстроенный маршрут, который дополняется текстом. На мой взгляд, это базовый показатель хорошего гида: который не водит от здания к памятнику и ведет несвязное повествование, а именно дополняет одно другим- рассказ визуальной составляющей. Что касается самого материала/рассказа, то все понравилось, было интересно и хорошо структурировано.



Единственный момент, который обескуражил в конце экскурсии, так это то, что превышение времени тарифицируется исходя из поминутной системы оплаты. При чем об этом тарифе я не была предупреждена заранее. Такое со мной впервые, хотя я уже много лет и много раз заказывала тут экскурсии и всегда коммерческие вопросы оговариваются заранее. Правда, гид сказала, что у нее в описании указано:"По желанию, мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить один из музеев. Детали уточняйте в личном сообщении."

Но в деталях сообщения я лишь в общем попросила, чтобы экскурсия была не более 2,5 часа, т.к. сверх 2х часов в принципе не люблю ходить. При этом гид не написала, что каждая доп.минута стоит дополнительно почти евро.

Все это испортило впечатление от экскурсии. Ощущение, что попал в такси в 90ые и тебя повозили по городу кругами, чтобы содрать побольше по счетчику.

Уважаемые организаторы трипстера, готова оплатить вам 20% от превышения тарифа Марины согласно политике вашего ресурса, а также при желании предоставить всю переписку в воцап и тут.