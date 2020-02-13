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  4. Флоренция и династия Медичи

Услышать о самой влиятельной семье в истории города и увидеть принадлежавшие ей дворцы

Марина
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Марина – ваш гид
Великая династия Медичи правила Флоренцией почти три столетия.

Я покажу связанные с ней достопримечательности, по сей день украшающие город, и расскажу о наиболее увлекательных моментах правления, символах власти, изысканных вкусах и безмерном меценатстве этой неординарной семьи.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у фасада базилики Сан-Лоренцо
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Флоренция и династия Медичи
Флоренция и династия Медичи

Что вас ожидает

По следам Медичи
Экскурсия начнется у базилики Сан-Лоренцо, где вы увидите знаменитые Капеллы Медичи — семейный мавзолей династии. Следом рассмотрите их первую официальную резиденцию — Дворец Медичи Риккарди — и познакомитесь с историей ее создания. Гуляя по узким улочкам, найдете офис семейного банка и раскроете финансовые секреты легендарной династии. А еще я покажу монументальный дворец Палаццо Веккьо и посвящу вас в тайны обитателей второй резиденции Медичи.

Тайны знаменитой династии
Вы пройдете вдоль секретного перехода семьи Медичи — Вазарианскому Коридору — и увидите Палаццо Питти, самый величественный дворец династии. Я расскажу, какие тайные сделки, продуманные альянсы и секретные заговоры помогли Медичи подняться на высочайшую ступень власти. А также, как им удалось превратить Флоренцию в музей под открытым небом и какой след они оставили в мировой истории.

Организационные детали

По желанию, мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить один из музеев. Детали уточняйте в личном сообщении.

Флоренция и династия Медичи
Флоренция и династия Медичи
Флоренция и династия Медичи
Флоренция и династия Медичи
Флоренция и династия Медичи
Флоренция и династия Медичи
Флоренция и династия Медичи
Флоренция и династия Медичи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у фасада базилики Сан-Лоренцо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина, я лицензированный гид по Флоренции и ее провинции, профессиональный сомелье. Живу в Италии уже 22 года, закончила здесь Университет иностранных языков. С удовольствием покажу вам прекрасную Флоренцию и сделаю все, чтобы ваш визит был интересным и познавательным, чтобы остался в памяти на всю жизнь!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

александра
13 февраля 2020
Экскурсия понравилась и Марина хороший гид, довольно логично выстроенный маршрут, который дополняется текстом. На мой взгляд, это базовый показатель хорошего гида: который не водит от здания к памятнику и ведет несвязное повествование, а именно дополняет одно другим- рассказ визуальной составляющей. Что касается самого материала/рассказа, то все понравилось, было интересно и хорошо структурировано.

Единственный момент, который обескуражил в конце экскурсии, так это то, что превышение времени тарифицируется исходя из поминутной системы оплаты. При чем об этом тарифе я не была предупреждена заранее. Такое со мной впервые, хотя я уже много лет и много раз заказывала тут экскурсии и всегда коммерческие вопросы оговариваются заранее. Правда, гид сказала, что у нее в описании указано:"По желанию, мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить один из музеев. Детали уточняйте в личном сообщении."
Но в деталях сообщения я лишь в общем попросила, чтобы экскурсия была не более 2,5 часа, т.к. сверх 2х часов в принципе не люблю ходить. При этом гид не написала, что каждая доп.минута стоит дополнительно почти евро.
Все это испортило впечатление от экскурсии. Ощущение, что попал в такси в 90ые и тебя повозили по городу кругами, чтобы содрать побольше по счетчику.
Уважаемые организаторы трипстера, готова оплатить вам 20% от превышения тарифа Марины согласно политике вашего ресурса, а также при желании предоставить всю переписку в воцап и тут.

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