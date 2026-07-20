Экскурсия начинается у базилики Сан-Лоренцо, где находятся знаменитые Капеллы Медичи - семейный мавзолей.
Далее, посетите первую официальную резиденцию - Дворец Медичи Риккарди и узнайте
5 причин купить эту экскурсию
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- 🎨 Погружение в мир искусства и меценатства
- 🏰 Возможность увидеть величественные дворцы
Что можно увидеть
- Базилика Сан-Лоренцо
- Капеллы Медичи
- Дворец Медичи Риккарди
- Палаццо Веккьо
- Вазарианский Коридор
- Палаццо Питти
Описание экскурсии
По следам Медичи
Экскурсия начнется у базилики Сан-Лоренцо, где вы увидите знаменитые Капеллы Медичи — семейный мавзолей династии. Следом рассмотрите их первую официальную резиденцию — Дворец Медичи Риккарди — и познакомитесь с историей ее создания. Гуляя по узким улочкам, найдете офис семейного банка и раскроете финансовые секреты легендарной династии. А еще я покажу монументальный дворец Палаццо Веккьо и посвящу вас в тайны обитателей второй резиденции Медичи.
Тайны знаменитой династии
Вы пройдете вдоль секретного перехода семьи Медичи — Вазарианскому Коридору — и увидите Палаццо Питти, самый величественный дворец династии. Я расскажу, какие тайные сделки, продуманные альянсы и секретные заговоры помогли Медичи подняться на высочайшую ступень власти. А также, как им удалось превратить Флоренцию в музей под открытым небом и какой след они оставили в мировой истории.
Организационные детали
По желанию, мы можем увеличить продолжительность экскурсии и посетить один из музеев. Детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
С человеческой точки зрения, думаю что имею права просить доплату за дополнительное время, т.
Спасибо Марине.
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