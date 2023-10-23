Отправиться в путешествие по следам самого знаменитого и влиятельного флорентийского семейства
Трудно представить, какой была бы Флоренция сегодня без Медичи. В венах их предков не было ни капли голубой крови.
Однако представители этой удивительной династии удерживали бразды власти в течение трёх столетий и даровали миру уникальное культурное наследие. На этой экскурсии вы узнаете, как им это удалось.
Однако представители этой удивительной династии удерживали бразды власти в течение трёх столетий и даровали миру уникальное культурное наследие. На этой экскурсии вы узнаете, как им это удалось.
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Описание
Что вас ожидает
Мы поговорим о становлении рода Медичи, начиная от коммерческих и финансовых амбиций его родоначальников. Затем погрузимся в эпоху апогея династии, во время которой Флоренция превратилась в крупнейший культурный центр Европы. А также рассмотрим причины и последствия её упадка. Я покажу знаковые места, неразрывно связанные с деятельностью Медичи, и расскажу множество малоизвестных фактов, которые дополнят вашу пёструю картину впечатлений. Итак, в программе:
- Старый рынок, а ныне Площадь Республики, где Медичи построили свои первые дома.
- Площадь Дуомо, на которой мы разглядим некоторые интересные детали «Врат рая» Баптистерия, поговорим о монументальном куполе Брунеллески, о ключевых исторических моментах, которые благодаря Медичи стали судьбоносными для Флоренции, и об одной из самых кровавых историй — заговоре Пацци.
- Дворец Медичи, стиль которого послужил образцом для светской архитектуры флорентийского Возрождения. Мы посетим часовню, где представители семьи увековечены в настенных фресках на тему «Шествия волхвов». Вы узнаете, почему этот сюжет был так дорог Медичи.
- Церковь Сан Лоренцо, где похоронен Джованни ди Биччи, родоначальник династии и основатель банка Медичи, а также Козимо Старший, вошедший в историю Флоренции, как «Отец Отечества».
- Усыпальницы Медичи, где покоятся почти все представители рода.
- Новая Сакристия — последний флорентийский шедевр Микеланджело и место захоронения Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано. Здесь мы ознакомимся с удивительным замыслом великого скульптора и поговорим о его сложных и противоречивых отношениях с Медичи.
Организационные детали
- Возможен расширенный вариант экскурсии (5 часов, €364). В этом случае плюс 2 локации в маршруте: Площадь Синьории и Площадь Питти.
- Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам от 16-17 лет. Но при желании вы также можете взять с собой маленьких детей.
- Палаццо Медичи закрыт по средам, Базилика Сан Лоренцо — по воскресеньям, усыпальница Медичи — по вторникам
Стоимость билетов в музеи оплачивается отдельно:
Палаццо Медичи — €10
Базилика Сан Лоренцо — €9
Усыпальница Медичи — €10
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 1312 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в мои 11 лет судьба перенесла меня в один из самых удивительных городов в мире и наградила меня лучшей профессией, о которой можно мечтать в таком городе, как Флоренция. Итак, с 2013 года я — профессиональный лицензированный гид, но истинный залог моего счастья — чувствовать себя почти коренной флорентийкой, знать город в мельчайших деталях и всем сердцем желать поделиться с вами своим неисчерпаемым восторгом. Прежде всего я — местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, о которых по сей день рассказываю самим флорентийцам, посоветую любимые местные траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
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