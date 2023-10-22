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гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой. Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя. Я ежедневно продолжаю исследовать секретные уголки, новые маршруты, а также любимые местные бары, винотеки, траттории. Мне нравится делиться находками и составлять для гостей подборку лучших гастроадресов. Для меня важно настроиться на ваш ритм и провести живую встречу с Флоренцией. Моя миссия — сделать так, чтобы свидание с городом превратилось в любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!