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Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность

Трудно представить, какой была бы Флоренция без Медичи. Узнайте, как эта династия удерживала власть и даровала миру уникальное культурное наследие
Флоренция обязана своим культурным наследием династии Медичи, которая три века управляла городом.

На этой экскурсии вы узнаете о коммерческих и финансовых амбициях родоначальников, о превращении Флоренции в культурный центр Европы и
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о причинах упадка династии.

Посетите знаковые места, связанные с Медичи: Площадь Республики, Площадь Дуомо, Дворец Медичи, Церковь Сан Лоренцо и Усыпальницы Медичи.

Узнайте о влиянии Медичи на архитектуру и искусство, а также о сложных отношениях Микеланджело с этой династией. Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам от 16-17 лет, но можно взять и маленьких детей

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнайте о становлении и влиянии династии Медичи
  • 📜 Посетите знаковые исторические места Флоренции
  • 🎨 Откройте для себя шедевры архитектуры и искусства
  • 🕍 Узнайте малоизвестные факты и истории
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность

Что можно увидеть

  • Старый рынок
  • Площадь Дуомо
  • Дворец Медичи
  • Церковь Сан Лоренцо
  • Усыпальницы Медичи
  • Новая Сакристия

Описание экскурсии

Мы поговорим о становлении рода Медичи, начиная от коммерческих и финансовых амбиций его родоначальников. Затем погрузимся в эпоху апогея династии, во время которой Флоренция превратилась в крупнейший культурный центр Европы. А также рассмотрим причины и последствия её упадка. Я покажу знаковые места, неразрывно связанные с деятельностью Медичи, и расскажу множество малоизвестных фактов, которые дополнят вашу пёструю картину впечатлений. Итак, в программе:

  • Старый рынок, а ныне Площадь Республики, где Медичи построили свои первые дома.
  • Площадь Дуомо, на которой мы разглядим некоторые интересные детали «Врат рая» Баптистерия, поговорим о монументальном куполе Брунеллески, о ключевых исторических моментах, которые благодаря Медичи стали судьбоносными для Флоренции, и об одной из самых кровавых историй — заговоре Пацци.
  • Дворец Медичи, стиль которого послужил образцом для светской архитектуры флорентийского Возрождения. Мы посетим часовню, где представители семьи увековечены в настенных фресках на тему «Шествия волхвов». Вы узнаете, почему этот сюжет был так дорог Медичи.
  • Церковь Сан Лоренцо, где похоронен Джованни ди Биччи, родоначальник династии и основатель банка Медичи, а также Козимо Старший, вошедший в историю Флоренции, как «Отец Отечества».
  • Усыпальницы Медичи, где покоятся почти все представители рода.
  • Новая Сакристия — последний флорентийский шедевр Микеланджело и место захоронения Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано. Здесь мы ознакомимся с удивительным замыслом великого скульптора и поговорим о его сложных и противоречивых отношениях с Медичи.

Организационные детали

  • Возможен расширенный вариант экскурсии длительностью 4 часа. В этом случае плюс 2 локации в маршруте: Площадь Синьории и Площадь Питти. Стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам от 16-17 лет. Но при желании вы также можете взять с собой маленьких детей.
  • Палаццо Медичи закрыт по средам, Базилика Сан Лоренцо — по воскресеньям, усыпальница Медичи — по вторникам

Стоимость билетов в музеи оплачивается отдельно:

Палаццо Медичи — €10
Базилика Сан Лоренцо — €9
Усыпальница Медичи — €10

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию. Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный
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гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой. Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя. Я ежедневно продолжаю исследовать секретные уголки, новые маршруты, а также любимые местные бары, винотеки, траттории. Мне нравится делиться находками и составлять для гостей подборку лучших гастроадресов. Для меня важно настроиться на ваш ритм и провести живую встречу с Флоренцией. Моя миссия — сделать так, чтобы свидание с городом превратилось в любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Татьяна
Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом!
Огромное спасибо Дарье за удовольствие, полученное во время хорошо продуманной, гармоничной и очень интересной экскурсии. Это была непринужденная прогулка по Флоренции, с массой историй про
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семью Медичи (и не только:)) которая часто принимала форму увлекательной беседы. Это весомое преимущество индивидуальной авторской экскурсии! Стоит отметить, что с нами была десятилетняя дочь, которой тоже понравилась экскурсия, несмотря на продолжительность (более 3 часов и только голод удержал нас от продления!).
Кстати о голоде: мы бонусом получили «вкусные» рекомендации в гастрономической сфере, которыми охотно и удачно воспользовались.
Дарья очень тактичный, внимательный и чуткий экскурсовод, мастер своего дела. Рекомендуем экскурсию от души!

Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом!
Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом!
Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом!
Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом!
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И
Всем рекомендую Дарью, как экскурсовода. Интересно, содержательно, познавательно, не скучно! Хорошо знает и любит Флоренцию! Уверена, что другие ее экскурсии не менее интересны.
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Г
Спасибо за экскурсию, было очень познавательно, большое количество материала, очень сложно запомнить, но очень интересно.
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