Флоренция обязана своим культурным наследием династии Медичи, которая три века управляла городом.
На этой экскурсии вы узнаете о коммерческих и финансовых амбициях родоначальников, о превращении Флоренции в культурный центр Европы и
На этой экскурсии вы узнаете о коммерческих и финансовых амбициях родоначальников, о превращении Флоренции в культурный центр Европы и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнайте о становлении и влиянии династии Медичи
- 📜 Посетите знаковые исторические места Флоренции
- 🎨 Откройте для себя шедевры архитектуры и искусства
- 🕍 Узнайте малоизвестные факты и истории
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Старый рынок
- Площадь Дуомо
- Дворец Медичи
- Церковь Сан Лоренцо
- Усыпальницы Медичи
- Новая Сакристия
Описание экскурсии
Мы поговорим о становлении рода Медичи, начиная от коммерческих и финансовых амбиций его родоначальников. Затем погрузимся в эпоху апогея династии, во время которой Флоренция превратилась в крупнейший культурный центр Европы. А также рассмотрим причины и последствия её упадка. Я покажу знаковые места, неразрывно связанные с деятельностью Медичи, и расскажу множество малоизвестных фактов, которые дополнят вашу пёструю картину впечатлений. Итак, в программе:
- Старый рынок, а ныне Площадь Республики, где Медичи построили свои первые дома.
- Площадь Дуомо, на которой мы разглядим некоторые интересные детали «Врат рая» Баптистерия, поговорим о монументальном куполе Брунеллески, о ключевых исторических моментах, которые благодаря Медичи стали судьбоносными для Флоренции, и об одной из самых кровавых историй — заговоре Пацци.
- Дворец Медичи, стиль которого послужил образцом для светской архитектуры флорентийского Возрождения. Мы посетим часовню, где представители семьи увековечены в настенных фресках на тему «Шествия волхвов». Вы узнаете, почему этот сюжет был так дорог Медичи.
- Церковь Сан Лоренцо, где похоронен Джованни ди Биччи, родоначальник династии и основатель банка Медичи, а также Козимо Старший, вошедший в историю Флоренции, как «Отец Отечества».
- Усыпальницы Медичи, где покоятся почти все представители рода.
- Новая Сакристия — последний флорентийский шедевр Микеланджело и место захоронения Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано. Здесь мы ознакомимся с удивительным замыслом великого скульптора и поговорим о его сложных и противоречивых отношениях с Медичи.
Организационные детали
- Возможен расширенный вариант экскурсии длительностью 4 часа. В этом случае плюс 2 локации в маршруте: Площадь Синьории и Площадь Питти. Стоимость уточняйте в переписке
- Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам от 16-17 лет. Но при желании вы также можете взять с собой маленьких детей.
- Палаццо Медичи закрыт по средам, Базилика Сан Лоренцо — по воскресеньям, усыпальница Медичи — по вторникам
Стоимость билетов в музеи оплачивается отдельно:
Палаццо Медичи — €10
Базилика Сан Лоренцо — €9
Усыпальница Медичи — €10
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию. Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная и запоминающаяся экскурсия с профессионалом!
Огромное спасибо Дарье за удовольствие, полученное во время хорошо продуманной, гармоничной и очень интересной экскурсии. Это была непринужденная прогулка по Флоренции, с массой историй про
Огромное спасибо Дарье за удовольствие, полученное во время хорошо продуманной, гармоничной и очень интересной экскурсии. Это была непринужденная прогулка по Флоренции, с массой историй про
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И
Всем рекомендую Дарью, как экскурсовода. Интересно, содержательно, познавательно, не скучно! Хорошо знает и любит Флоренцию! Уверена, что другие ее экскурсии не менее интересны.
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Г
Спасибо за экскурсию, было очень познавательно, большое количество материала, очень сложно запомнить, но очень интересно.
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