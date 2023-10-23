Дарья — ваш гид во Флоренции

Провела экскурсии для 1312 туристов

Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в мои 11 лет судьба перенесла меня в один из самых удивительных городов в мире и наградила меня лучшей профессией, о которой можно мечтать в таком городе, как Флоренция. Итак, с 2013 года я — профессиональный лицензированный гид, но истинный залог моего счастья — чувствовать себя почти коренной флорентийкой, знать город в мельчайших деталях и всем сердцем желать поделиться с вами своим неисчерпаемым восторгом. Прежде всего я — местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, о которых по сей день рассказываю самим флорентийцам, посоветую любимые местные траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!

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