5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Влияние Козимо Старшего во Флоренции трудно переоценить. Не случайно сами жители дали ему почетное имя «отца наций», ведь именно он способствовал становлению города как столицы Тосканы, был одним из первых меценатов, основал городскую публичную библиотеку. Уже вслед за ним для прославления своего имени Медичи будут помогать великим мастерам своей эпохи, таким как Брунеллески, Микеланджело, Боттичелли и Леонардо. Грядущая революция нанесет тяжелый удар по Средневековью и даст жизнь новой эпохе, имя которой — Возрождение. У истоков этих кардинальных изменений стоят Медичи во главе с Козимо Старшим.
На прогулке вы узнаете интересные факты о семье Медичи и о Козимо Старшем, посетите архитектурные памятники, связанные с ними:
монастырь Святого Марка, реконструкция которого стало возможна благодаря Козимо;
первый дворец Медичи «Палаццо Медичи — Риккарди»;
усыпальницу и храм семьи Медичи — церковь Святого Лоренцо, созданную Брунеллески по классическим канонам. В этой церкви нашли свое последние пристанище Козимо Старший, его отец Джованни и великий Донателло.
На примере истории одной из самых известных итальянских семей, вы сможете проследить всю хронологию становления Флоренции как политического и культурного центра.
Организационные детали
Входные билеты в «Палаццо Медичи – Риккарди» оплачиваются отдельно (€15 – для взрослых и €10 – для подростков)
Для групп от 5 человек используется аудиосистема — €2/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3667 туристов
Бонжорно, друзья! Флоренция — мой дом с 2009 года. С 2011 я работаю здесь профессиональным лицензированным гидом.
Мне хочется познакомить вас с городом так, как вижу его сама: уютные улочки, запах читать дальшеуменьшить
утреннего кофе, скрытые детали и истории, которые оживают за каждым фасадом.
Я с удовольствием расскажу вам о Флоренции без спешки и формальностей — так, чтобы вы почувствовали её атмосферу и увезли с собой тёплые эмоции и вдохновение.
Буду очень рада нашей встрече!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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M
Mark
Отличная гид, интересная тема, глубокое знание материала и, в отличии от многих гидов, без «пурги».
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А
Алексей
Весьма интересная и увлекательная экскурсия, для понимания величия и могущества средневековой Флоренции. Очень интересно было узнать невероятные подробности их жизни и уклада. Пройтись по местам где жили основатели великолепной Флоренции. Удивиться их отношению к этому прекрасному городу! Огромное спасибо лично гиду Марии. Очень интересная экскурсия, насыщенная историей извесной и не мало важными мало известными фактами. Очень познавательно живо и интересно.
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М
Мария
Мария прекрасный экскурсовод! Брали у нее две экскурсии и от обеих в восторге! Она рассказала даже больше, чем можно было себе представить. Так как экскурсии были через свободный день, то читать дальшеуменьшить
мы успели перед второй экскурсией еще походить по городу и в голове возникли еще вопросы, на которые нам ответили без особого труда и очень полноценно. Мы бы с удовольствие бы взяли у нее еще экскурсии, очень советую!
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Г
Галина
Спасибо Марии за интересную экскурсию. Мы заинтересовались историей семьи Медичи и поэтому выбрали именно эту экскурсию. Остались очень довольны. Мария сообщила много интересных фактов о Медичи, их влиянии на жизнь Флоренции и развитие искусства.
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Ю
Юлия
Мария - очень обаятельная девушка. Встреча с ней состоялась в установленное время. Поскольку я очень хорошо знаю биографию членов семьи Медичи, лично мне хотелось узнать не книжные факты. Поначалу было читать дальшеуменьшить
ощущение, что мне пересказывают историю по фильму и книгам. Мария хорошо знает маршрут, ориентируется в соборах, знает все потайные комнаты, в которые обычно туристы не попадают из-за недостатка знаний. Большим минусом было то, что мы не смогли зайти в собор Сан Лоренцо, так как его закрыли на службу без предупреждения. А этот собор был завершением нашей программы. Также в капеллу Медичей стояла очередь, в которой мы бы простояли не меньше часа. Как раз эти достопримечательности меня больше всего интересовали. Мария предложила заменить их на посещение собора Санта Мария Новелла. В целом впечатление от экскурсии очень хорошее. Всегда удобно когда тебя ведут за руку и при этом интересно рассказывают. Но как я уже сказала, мне хотелось не книжных фактов, а чьих-то личных исследований, необычной информации от «местного жителя».
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А
Анна
Добрый день. Брали у Марии 2 экскурсии. Отличный гид, очень интересно ведёт экскурсию. Мы были в полном восторге! Обязательно при следующем посещении Флоренции будет заказывать у Марии дополнительные экскурсии.
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