5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Влияние Козимо Старшего во Флоренции трудно переоценить. Не случайно сами жители дали ему почетное имя «отца наций», ведь именно он способствовал становлению города как столицы Тосканы, был одним из первых меценатов, основал городскую публичную библиотеку. Уже вслед за ним для прославления своего имени Медичи будут помогать великим мастерам своей эпохи, таким как Брунеллески, Микеланджело, Боттичелли и Леонардо. Грядущая революция нанесет тяжелый удар по Средневековью и даст жизнь новой эпохе, имя которой – Возрождение. У истоков этих кардинальных изменений стоят Медичи во главе с Козимо Старшим.

Во время прогулки вы узнаете интересные факты о семье Медичи и о Козимо Старшем, посетите архитектурные памятники, связанные с ними:

монастырь Святого Марка, реконструкция которого стало возможна благодаря Козимо;

первый дворец Медичи «Палаццо Медичи – Риккарди»;

усыпальницу и храм семьи Медичи – церковь Святого Лоренцо, созданную Брунеллески по классическим канонам. В этой церкви нашли свое последние пристанище Козимо Старший, его отец Джованни и великий Донателло.

На примере истории одной из самых известных итальянских семей, вы сможете проследить всю хронологию становления Флоренции как политического и культурного центра.