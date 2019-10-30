5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о влиянии знаменитой династии Медичи на политическую и культурную жизнь Флоренции

Мария
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Мария – ваш гид
Медичи правили во Флоренции триста лет, и основателем семьи был сын купца, Козимо Старший, впоследствии – выдающийся политический деятель и обладатель самого большого состояния в Европе.

Драматичная история семьи оставила свой след по всей Италии, ведь они как никто другой стремились к власти и всеобщему признанию, не останавливались ни перед чем, пока не получили титул герцогов и великих князей Тосканского региона.

Я расскажу об истории семьи, интригах и тайнах, а также влиянии Козимо на становление Флоренции.
160 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Козимо Старший Медичи и его потомки
Козимо Старший Медичи и его потомки

Программа

Влияние Козимо Старшего во Флоренции трудно переоценить. Не случайно сами жители дали ему почетное имя «отца наций», ведь именно он способствовал становлению города как столицы Тосканы, был одним из первых меценатов, основал городскую публичную библиотеку. Уже вслед за ним для прославления своего имени Медичи будут помогать великим мастерам своей эпохи, таким как Брунеллески, Микеланджело, Боттичелли и Леонардо. Грядущая революция нанесет тяжелый удар по Средневековью и даст жизнь новой эпохе, имя которой – Возрождение. У истоков этих кардинальных изменений стоят Медичи во главе с Козимо Старшим.

Во время прогулки вы узнаете интересные факты о семье Медичи и о Козимо Старшем, посетите архитектурные памятники, связанные с ними:

  • монастырь Святого Марка, реконструкция которого стало возможна благодаря Козимо;
  • первый дворец Медичи «Палаццо Медичи – Риккарди»;
  • усыпальницу и храм семьи Медичи – церковь Святого Лоренцо, созданную Брунеллески по классическим канонам. В этой церкви нашли свое последние пристанище Козимо Старший, его отец Джованни и великий Донателло.

На примере истории одной из самых известных итальянских семей, вы сможете проследить всю хронологию становления Флоренции как политического и культурного центра.

Организационные детали

Входные билеты в «Палаццо Медичи – Риккарди» оплачиваются отдельно (7 евро – для взрослых и 4 евро – для подростков).

Козимо Старший Медичи и его потомки
Козимо Старший Медичи и его потомки
Козимо Старший Медичи и его потомки
Козимо Старший Медичи и его потомки
Козимо Старший Медичи и его потомки
Козимо Старший Медичи и его потомки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я туристический гид по Флоренции и ее окрестностям. Очень люблю этот город, его красоту и неповторимость. На мой взгляд, экскурсия по Флоренции — это незабываемый опыт, который обогащает духовно и оставляет сладкие воспоминание об отдыхе.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 октября 2019
Добрый день. Брали у Марии 2 экскурсии. Отличный гид, очень интересно ведёт экскурсию. Мы были в полном восторге! Обязательно при следующем посещении Флоренции будет заказывать у Марии дополнительные экскурсии.
2 апреля 2018
Мария - очень обаятельная девушка. Встреча с ней состоялась в установленное время. Поскольку я очень хорошо знаю биографию членов семьи Медичи, лично мне хотелось узнать не книжные факты. Поначалу было ощущение, что мне пересказывают историю по фильму и книгам. Мария хорошо знает маршрут, ориентируется в соборах, знает все потайные комнаты, в которые обычно туристы не попадают из-за недостатка знаний. Большим минусом было то, что мы не смогли зайти в собор Сан Лоренцо, так как его закрыли на службу без предупреждения. А этот собор был завершением нашей программы. Также в капеллу Медичей стояла очередь, в которой мы бы простояли не меньше часа. Как раз эти достопримечательности меня больше всего интересовали. Мария предложила заменить их на посещение собора Санта Мария Новелла. В целом впечатление от экскурсии очень хорошее. Всегда удобно когда тебя ведут за руку и при этом интересно рассказывают. Но как я уже сказала, мне хотелось не книжных фактов, а чьих-то личных исследований, необычной информации от «местного жителя».
24 сентября 2017
Мария прекрасный экскурсовод! Брали у нее две экскурсии и от обеих в восторге! Она рассказала даже больше, чем можно было себе представить. Так как экскурсии были через свободный день, то мы успели перед второй экскурсией еще походить по городу и в голове возникли еще вопросы, на которые нам ответили без особого труда и очень полноценно. Мы бы с удовольствие бы взяли у нее еще экскурсии, очень советую!
28 июня 2017
Весьма интересная и увлекательная экскурсия, для понимания величия и могущества средневековой Флоренции. Очень интересно было узнать невероятные подробности их жизни и уклада. Пройтись по местам где жили основатели великолепной Флоренции. Удивиться их отношению к этому прекрасному городу! Огромное спасибо лично гиду Марии. Очень интересная экскурсия, насыщенная историей извесной и не мало важными мало известными фактами. Очень познавательно живо и интересно.
4 апреля 2016
Спасибо Марии за интересную экскурсию. Мы заинтересовались историей семьи Медичи и поэтому выбрали именно эту экскурсию. Остались очень довольны. Мария сообщила много интересных фактов о Медичи, их влиянии на жизнь Флоренции и развитие искусства.

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