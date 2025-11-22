5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Медичи правили Флоренцией три столетия, и основателем семьи был Козимо Старший, сын купца, ставший выдающимся политиком и обладателем крупнейшего состояния в Европе.Драматичная история семьи оставила след по всей Италии, ведь

они стремились к власти и признанию, не останавливаясь ни перед чем. В результате получили титулы герцогов и великих князей Тосканы. На экскурсии вы узнаете об истории семьи, интригах и тайнах, а также влиянии Козимо на становление Флоренции. Посетите монастырь Святого Марка, первый дворец Медичи и церковь Святого Лоренцо, где нашли покой Козимо Старший и его отец Джованни

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Влияние Козимо Старшего во Флоренции трудно переоценить. Не случайно сами жители дали ему почетное имя «отца наций», ведь именно он способствовал становлению города как столицы Тосканы, был одним из первых меценатов, основал городскую публичную библиотеку. Уже вслед за ним для прославления своего имени Медичи будут помогать великим мастерам своей эпохи, таким как Брунеллески, Микеланджело, Боттичелли и Леонардо. Грядущая революция нанесет тяжелый удар по Средневековью и даст жизнь новой эпохе, имя которой — Возрождение. У истоков этих кардинальных изменений стоят Медичи во главе с Козимо Старшим.

На прогулке вы узнаете интересные факты о семье Медичи и о Козимо Старшем, посетите архитектурные памятники, связанные с ними:

монастырь Святого Марка, реконструкция которого стало возможна благодаря Козимо;

первый дворец Медичи «Палаццо Медичи — Риккарди»;

усыпальницу и храм семьи Медичи — церковь Святого Лоренцо, созданную Брунеллески по классическим канонам. В этой церкви нашли свое последние пристанище Козимо Старший, его отец Джованни и великий Донателло.

На примере истории одной из самых известных итальянских семей, вы сможете проследить всю хронологию становления Флоренции как политического и культурного центра.

Организационные детали