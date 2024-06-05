Экскурсии по следам Медичи во Флоренции

Найдено 26 экскурсий в категории «Медичи» во Флоренции на русском языке, цены от €80, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Медичи - повелители Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
«За 2,5 часа мы охватим ключевые площади, базилики, дворцы и другие флорентийские достопримечательности: все они неразрывно связаны с влиятельным итальянским родом Медичи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
160 за всё до 10 чел.
Галерея Уффици - мир прекрасного
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
«Отдельно поговорим об архитектуре здания Уффици, построенного в статусе административного центра по указу Козимо I ди Медичи»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
120 за всё до 15 чел.
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
«А в склепе Капеллы нам предстоит снять столетние обвинения с некоторых представителей семьи Медичи: с Фердинанда I в убийстве брата и с Анны Марии в наличии у неё «нехорошей болезни от любви»»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
114 за всё до 10 чел.
Загадки капеллы Медичи
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции
Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
«Архитектурные шедевры эпохи Медичи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 10 чел.
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
«Посетим комнату, где правящая династия де Медичи хранила свои самые ценные вещи»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 20 чел.
Флоренция и династия Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
«Экскурсия начнется у базилики Сан-Лоренцо, где вы увидите знаменитые Капеллы Медичи — семейный мавзолей династии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 20 чел.
Великие усыпальницы Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великие усыпальницы Медичи
Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции
«Мавзолей Медичи, прославляющий династию»
Сегодня в 09:30
19 июня в 09:30
160 за всё до 10 чел.
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Познакомиться с шедеврами каменной живописи и изучить старинную технику в гостях у ремесленников
«Осматривая стены величественной часовни, украшенной панелями из редких и полудрагоценных камней, привезенных со всего мира, вы узнаете об амбициозных планах династии Медичи создать памятник, превосходящий все, что было создано во Флоренции»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 20 чел.
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи
Начало: У входа во дворец
«Вы узнаете, почему палаццо носит имя Питти — кем он был и почему ему не удалось утереть нос семейству Медичи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Козимо Старший Медичи и его потомки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Козимо Старший Медичи и его потомки: экскурсия по Флоренции
Путешествие по следам семьи Медичи во Флоренции. Узнайте о Козимо Старшем, его наследии и влиянии на становление города
«Уже вслед за ним для прославления своего имени Медичи будут помогать великим мастерам своей эпохи, таким как Брунеллески, Микеланджело, Боттичелли и Леонардо»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
240 за всё до 10 чел.
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Познакомиться с шедеврами искусства Возрождения в старейшем палаццо Флоренции
Начало: У входа в музей
«Прикоснемся к коллекциям старинного оружия и тканей эпохи Ренессанса, поговорим о так называемом фарфоре Медичи и флорентийской остекленной глине»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
100 за всё до 10 чел.
Микеланджело Буонарроти: понять гения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии
«Вы увидите первую резиденцию династии Медичи, где мастер прожил несколько лет»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
134 за всё до 20 чел.
Роскошь и искусство дворца Питти
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Исследуйте дворец Питти: роскошь эпохи Медичи и шедевры искусства
Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Начало: на piazza Pitti
«Я расскажу, как Медичи удалось завладеть дворцом своих врагов, что они изменили в его облике и кто жил в палаццо в начале 18 века»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
140 за всё до 6 чел.
Флоренция - в самое сердце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Флоренция в деталях: дворцы Медичи, площади и история
Откройте для себя сокровища Флоренции: от дворцов Медичи до исторических площадей. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Флоренции
«Я с удовольствием расскажу о легендарной семье Медичи, отдавшей любовь и свои таланты Флоренции»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
135 за всё до 10 чел.
Великие властители Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Великие властители Флоренции
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
«Я расскажу о том, кто правил Флоренцией до Медичи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Флорентийские любовные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Флорентийские любовные истории
Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
«Мы будем гулять в районе дворцов Медичи и Питти, кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, Старого моста и древних христианских церквей: Св»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты
Начало: На Piazza della Signoria
«Какая связь между средневековыми иконами и парадными портретами семьи Козимо I Медичи»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
250 за всё до 6 чел.
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Отправиться в путешествие по следам самого знаменитого и влиятельного флорентийского семейства
«Мы поговорим о становлении рода Медичи, начиная от коммерческих и финансовых амбиций его родоначальников»
10 июня в 15:30
11 июня в 08:30
250225 за всё до 6 чел.
Флоренция Екатерины Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Флоренция Екатерины Медичи: путешествие в историю и парфюмерию
Погрузитесь в мир Екатерины Медичи, где каждый уголок Флоренции расскажет свою историю о великой королеве
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
«Вы пройдёте по всему кварталу Медичи, увидите дворец, в котором родилась Екатерина, семейную церковь и усыпальницу, где захоронены её родственники»
10 июня в 12:00
11 июня в 11:00
154 за всё до 6 чел.
Дворец Питти - резиденция Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дворец Питти - резиденция Медичи
Начало: Piazza de’ Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Италия
«Посетив со мной Дворец Питти Вы услышите ответы на многие «почему» • Почему резиденция Великих герцогов Медичи носит имя Лукки Питти»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 25 чел.
Медичи - 300 лет на царстве
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Медичи - 300 лет на царстве
Начало: Piazza Santa Maria Novella
«Индивидуальная пешеходная экскурсия посвященная династии Медичи»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Галерея Академии и Капелла Медичи
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Галерея Академии и Капелла Медичи
«Галерея Академии и Капеллы Медичи — это знакомство с творчеством Микеланджело (оригинал статуи Давида, Рабы-узники, Св»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
170 за экскурсию
В Сан-Марко с искусствоведом: фрески итальянского средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
В Сан-Марко с искусствоведом: фрески итальянского средневековья
Проникнуть в кельи монастыря Сан-Марко и перенестись в Италию 15 века
Начало: На площади Сан-Марко
«Кельи Козимо Медичи Старого, Савонаролы и связь Микеланджело с монастырём»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
110 за всё до 6 чел.
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
«Посетим площадь Святого Благовещения, где я расскажу легенды о церкви и дворце, а также реальную историю о Марии Магдалене Медичи»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Флорентийские убийства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
«Как был убит Джулиано Медичи и где это происходило»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Увидеть главные экспонаты музея и обсудить их с гидом в интерактивном формате
«Я расскажу вам об истории здания галереи и о семье Медичи, по заказу которой оно было построено»
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
99 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tamara
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
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    история семьи Медичи, просто захватывает ум и сердце. Экскурсия была увлекательной как для взрослых, так и для детей. Наш гид Лидия справилась на все 100% - ее знания и страсть к рассказу заразили каждого из нас. Благодаря этой поездке мы узнали множество интересных фактов и по-новому взглянули на историю этого удивительного места. Благодарим за незабываемую прогулку! Уже рекомендовала друзьям 👍🏻

  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
    Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в
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    этом году были во Флоренции и среди всех гидов выбрали именно ее. Как и в Сиене, Ирина была на высоте. Ирина обладает великолепными знаниями и сама проводит экскурсии, а не присылает помощников как многие. Всем рекомендую.

  • A
    Anastasiia
    10 мая 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам большое, экскурсией остались очень довольны))
    Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вамЛидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Галерея Уффици - мир прекрасного
    Экскурсия очень понравилась! Провели в галерее два часа, посмотрели все самое интересное. Со мной была дочь подросток которая обычно готова слушать максимум 30 мин. Ей было интересно и комфортно, много всего запомнила, даже не заметила как два часа пролетели.
  • Д
    Даниил
    6 мая 2024
    Галерея Уффици - мир прекрасного
    Очень понравилось. Брали 2 экскурсии: обзорная и Уфицци. Все в один день прошло на одном дыхании. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Галерея Уффици - мир прекрасного
    Нам понравилось все: коммуникация с Мариной до экскурсии, пунктуальность и внимание к нашим пожеланиям, информационная насыщенность экскурсии. Очень рады были по-новому увидеть шедевры Уфицци с Мариной и рекомендую Марину как отличного профессионала.
  • Л
    Лариса
    2 мая 2024
    Микеланджело Буонарроти: понять гения
    Марина провела экскурсию профессионально - мы узнали очень много нового. Всем рекомендую изучать музеи Флоренции с профессиональным гидом. Времени на все просто не хватит, а вы успеете посмотреть самые главные экспозиции.
  • М
    Максим
    30 апреля 2024
    Флоренция - в самое сердце
    Все очень очень понравилось. Большое СПАСИБО!
  • Г
    Галина
    21 апреля 2024
    Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
    Спасибо за экскурсию, было очень познавательно, большое количество материала, очень сложно запомнить, но очень интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Медичи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Медичи - повелители Флоренции
  2. Галерея Уффици - мир прекрасного
  3. Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
  4. Загадки капеллы Медичи
  5. Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Медичи" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 80 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 26 экскурсий на 2024 год по теме «Медичи», 167 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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