1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
«За 2,5 часа мы охватим ключевые площади, базилики, дворцы и другие флорентийские достопримечательности: все они неразрывно связаны с влиятельным итальянским родом Медичи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
«Отдельно поговорим об архитектуре здания Уффици, построенного в статусе административного центра по указу Козимо I ди Медичи»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
«А в склепе Капеллы нам предстоит снять столетние обвинения с некоторых представителей семьи Медичи: с Фердинанда I в убийстве брата и с Анны Марии в наличии у неё «нехорошей болезни от любви»»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€114 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции
Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
«Архитектурные шедевры эпохи Медичи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
«Посетим комнату, где правящая династия де Медичи хранила свои самые ценные вещи»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
«Экскурсия начнется у базилики Сан-Лоренцо, где вы увидите знаменитые Капеллы Медичи — семейный мавзолей династии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие усыпальницы Медичи
Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции
«Мавзолей Медичи, прославляющий династию»
Сегодня в 09:30
19 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Познакомиться с шедеврами каменной живописи и изучить старинную технику в гостях у ремесленников
«Осматривая стены величественной часовни, украшенной панелями из редких и полудрагоценных камней, привезенных со всего мира, вы узнаете об амбициозных планах династии Медичи создать памятник, превосходящий все, что было создано во Флоренции»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи
Начало: У входа во дворец
«Вы узнаете, почему палаццо носит имя Питти — кем он был и почему ему не удалось утереть нос семейству Медичи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Козимо Старший Медичи и его потомки: экскурсия по Флоренции
Путешествие по следам семьи Медичи во Флоренции. Узнайте о Козимо Старшем, его наследии и влиянии на становление города
«Уже вслед за ним для прославления своего имени Медичи будут помогать великим мастерам своей эпохи, таким как Брунеллески, Микеланджело, Боттичелли и Леонардо»
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Познакомиться с шедеврами искусства Возрождения в старейшем палаццо Флоренции
Начало: У входа в музей
«Прикоснемся к коллекциям старинного оружия и тканей эпохи Ренессанса, поговорим о так называемом фарфоре Медичи и флорентийской остекленной глине»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии
«Вы увидите первую резиденцию династии Медичи, где мастер прожил несколько лет»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€134 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Исследуйте дворец Питти: роскошь эпохи Медичи и шедевры искусства
Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Начало: на piazza Pitti
«Я расскажу, как Медичи удалось завладеть дворцом своих врагов, что они изменили в его облике и кто жил в палаццо в начале 18 века»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флоренция в деталях: дворцы Медичи, площади и история
Откройте для себя сокровища Флоренции: от дворцов Медичи до исторических площадей. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Флоренции
«Я с удовольствием расскажу о легендарной семье Медичи, отдавшей любовь и свои таланты Флоренции»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие властители Флоренции
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
«Я расскажу о том, кто правил Флоренцией до Медичи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флорентийские любовные истории
Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
«Мы будем гулять в районе дворцов Медичи и Питти, кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, Старого моста и древних христианских церквей: Св»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты
Начало: На Piazza della Signoria
«Какая связь между средневековыми иконами и парадными портретами семьи Козимо I Медичи»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€250 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Отправиться в путешествие по следам самого знаменитого и влиятельного флорентийского семейства
«Мы поговорим о становлении рода Медичи, начиная от коммерческих и финансовых амбиций его родоначальников»
10 июня в 15:30
11 июня в 08:30
250€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция Екатерины Медичи: путешествие в историю и парфюмерию
Погрузитесь в мир Екатерины Медичи, где каждый уголок Флоренции расскажет свою историю о великой королеве
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
«Вы пройдёте по всему кварталу Медичи, увидите дворец, в котором родилась Екатерина, семейную церковь и усыпальницу, где захоронены её родственники»
10 июня в 12:00
11 июня в 11:00
€154 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворец Питти - резиденция Медичи
Начало: Piazza de’ Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Италия
«Посетив со мной Дворец Питти Вы услышите ответы на многие «почему» • Почему резиденция Великих герцогов Медичи носит имя Лукки Питти»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Медичи - 300 лет на царстве
Начало: Piazza Santa Maria Novella
«Индивидуальная пешеходная экскурсия посвященная династии Медичи»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи
«Галерея Академии и Капеллы Медичи — это знакомство с творчеством Микеланджело (оригинал статуи Давида, Рабы-узники, Св»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€170 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
В Сан-Марко с искусствоведом: фрески итальянского средневековья
Проникнуть в кельи монастыря Сан-Марко и перенестись в Италию 15 века
Начало: На площади Сан-Марко
«Кельи Козимо Медичи Старого, Савонаролы и связь Микеланджело с монастырём»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
«Посетим площадь Святого Благовещения, где я расскажу легенды о церкви и дворце, а также реальную историю о Марии Магдалене Медичи»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
«Как был убит Джулиано Медичи и где это происходило»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Увидеть главные экспонаты музея и обсудить их с гидом в интерактивном формате
«Я расскажу вам об истории здания галереи и о семье Медичи, по заказу которой оно было построено»
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
€99 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- ААндрей31 мая 2024Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в
- AAnastasiia10 мая 2024Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам большое, экскурсией остались очень довольны))
- ЕЕлена7 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Провели в галерее два часа, посмотрели все самое интересное. Со мной была дочь подросток которая обычно готова слушать максимум 30 мин. Ей было интересно и комфортно, много всего запомнила, даже не заметила как два часа пролетели.
- ДДаниил6 мая 2024Очень понравилось. Брали 2 экскурсии: обзорная и Уфицци. Все в один день прошло на одном дыхании. Рекомендую!
- ИИрина6 мая 2024Нам понравилось все: коммуникация с Мариной до экскурсии, пунктуальность и внимание к нашим пожеланиям, информационная насыщенность экскурсии. Очень рады были по-новому увидеть шедевры Уфицци с Мариной и рекомендую Марину как отличного профессионала.
- ЛЛариса2 мая 2024Марина провела экскурсию профессионально - мы узнали очень много нового. Всем рекомендую изучать музеи Флоренции с профессиональным гидом. Времени на все просто не хватит, а вы успеете посмотреть самые главные экспозиции.
- ММаксим30 апреля 2024Все очень очень понравилось. Большое СПАСИБО!
- ГГалина21 апреля 2024Спасибо за экскурсию, было очень познавательно, большое количество материала, очень сложно запомнить, но очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Медичи»
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