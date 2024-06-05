T Tamara Медичи - повелители Флоренции Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!

Н Наталья Медичи - повелители Флоренции читать дальше история семьи Медичи, просто захватывает ум и сердце. Экскурсия была увлекательной как для взрослых, так и для детей. Наш гид Лидия справилась на все 100% - ее знания и страсть к рассказу заразили каждого из нас. Благодаря этой поездке мы узнали множество интересных фактов и по-новому взглянули на историю этого удивительного места. Благодарим за незабываемую прогулку! Уже рекомендовала друзьям 👍🏻 Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно

А Андрей Палаццо Питти - резиденция великих герцогов читать дальше этом году были во Флоренции и среди всех гидов выбрали именно ее. Как и в Сиене, Ирина была на высоте. Ирина обладает великолепными знаниями и сама проводит экскурсии, а не присылает помощников как многие. Всем рекомендую. Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в

A Anastasiia Медичи - повелители Флоренции Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам большое, экскурсией остались очень довольны))

Е Елена Галерея Уффици - мир прекрасного Экскурсия очень понравилась! Провели в галерее два часа, посмотрели все самое интересное. Со мной была дочь подросток которая обычно готова слушать максимум 30 мин. Ей было интересно и комфортно, много всего запомнила, даже не заметила как два часа пролетели.

Д Даниил Галерея Уффици - мир прекрасного Очень понравилось. Брали 2 экскурсии: обзорная и Уфицци. Все в один день прошло на одном дыхании. Рекомендую!

И Ирина Галерея Уффици - мир прекрасного Нам понравилось все: коммуникация с Мариной до экскурсии, пунктуальность и внимание к нашим пожеланиям, информационная насыщенность экскурсии. Очень рады были по-новому увидеть шедевры Уфицци с Мариной и рекомендую Марину как отличного профессионала.

Л Лариса Микеланджело Буонарроти: понять гения Марина провела экскурсию профессионально - мы узнали очень много нового. Всем рекомендую изучать музеи Флоренции с профессиональным гидом. Времени на все просто не хватит, а вы успеете посмотреть самые главные экспозиции.

М Максим Флоренция - в самое сердце Все очень очень понравилось. Большое СПАСИБО!