Флорентийская мозаика является разновидностью классической мозаики, эта техника возникла во Флоренции в XIV веке.

В мастерских начали изготовлять различные мозаичные наборы из разных камней: разноцветного мрамора, лазурита, яшмы, агата, сердолика, малахита и т. д. В конце XVI века во Флоренции была основана фабрика поделочного камня. В настоящее время при фабрике находится небольшой музей 🖼 где можно посмотреть различные изделия выполненные в эпоху Медичи, герцогов Лотаринских, объединения Италии, начиная с самых первых периода конец XVI века и заканчивая современными: это многочисленные панели для шкафов, столы, шкатулки, украшения, статуэтки, красивый малахитовый камин из итальянского посольства в Санкт-Петербурге и т. п.

Мастера создавали различные композиции из тонких пластин разноцветных поделочных камней: натютморты, пейзажи, потреты, сценки. Работа настолько исскустная что практически не заметно швов. На втором этаже находится экспозиция образцов поделочных камней (в настоящее время выставленно более 500 разных) и рабочие инструменты.