  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

Музей флорентийской мозаики

5
1 отзыв
Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Флоренции
На этой экскурсии 🧭 вы узнаете о том, что как появилась флорентийская мозаика, что из нее делали раньше и как ее используют сейчас.

Если захотите, то я проведу вас в музей 🖼, посвященных этой технике и проведу по его интересным экспозициям.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Музей флорентийской мозаики
Музей флорентийской мозаики

Что вы увидите

  • Музей флорентийской мозаики
Флорентийская мозаика является разновидностью классической мозаики, эта техника возникла во Флоренции в XIV веке.
В мастерских начали изготовлять различные мозаичные наборы из разных камней: разноцветного мрамора, лазурита, яшмы, агата, сердолика, малахита и т. д. В конце XVI века во Флоренции была основана фабрика поделочного камня. В настоящее время при фабрике находится небольшой музей 🖼 где можно посмотреть различные изделия выполненные в эпоху Медичи, герцогов Лотаринских, объединения Италии, начиная с самых первых периода конец XVI века и заканчивая современными: это многочисленные панели для шкафов, столы, шкатулки, украшения, статуэтки, красивый малахитовый камин из итальянского посольства в Санкт-Петербурге и т. п.
Мастера создавали различные композиции из тонких пластин разноцветных поделочных камней: натютморты, пейзажи, потреты, сценки. Работа настолько исскустная что практически не заметно швов. На втором этаже находится экспозиция образцов поделочных камней (в настоящее время выставленно более 500 разных) и рабочие инструменты.
Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Начало
🚩 У входа в музей или по договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
Музей флорентийской мозаики
Музей флорентийской мозаики
Музей флорентийской мозаики
Музей флорентийской мозаики
Музей флорентийской мозаики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Т.
Ирина Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Ирина Т. проводит ещё 4 экскурсии

Тайны и легенды Флоренции
100
2 часа
Тайны и легенды Флоренции
6 отзывов
Дворец Питти
100
2 часа
Дворец Питти
4 отзыва
Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)
100
2 часа
Старый Дворец и его тайны (Palazzo Vecchio)
2 отзыва
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
100
2 часа
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства