Что вас ожидает

Частичка Флоренции, которую вы возьмете с собой

Неважно, сколько раз вы были в «Цветущем городе» и насколько хорошо его знаете — на прогулке я открою детали, о которых зачастую просто не задумываются и упускают чудесные возможности увезти с собой настоящие частички города Возрождения. Вы узнаете, какие вещи делают Флоренцию такой особенной, а повседневную жизнь ее обитателей — полной гедонизма и эстетики. Понятные или витиеватые, с многовековой историей или современные. Я помогу отыскать нужные в обиходе вещи флорентийского производства, которые с легкостью впишутся в ваш быт!

Тайны флорентийской жизни

Жизнь простого флорентийца наполнена неуловимыми, но очень важными мелочами, благодаря которым его повседневность приобретает особый аристократический налет. И мы обязательно поговорим о том, что в этом городе знает любой уважающий себя житель: какое кофе пить ранним утром, а главное — из чего, что подарить на свадьбу, в каких блокнотах писать, чем мыть руки, какую воду пить, марками каких нарядов побаловать себя, что преподнести боссу, какими игрушками удивить детей, какими кремами ухаживать за кожей, каким ароматом надушить свой дом и даже чем чистить зубы! Флорентийцы всем сердцем преданы своим брендам, и именно с ними, историческими и совсем новыми, я вас собираюсь познакомить.

Большие и маленькие сокровища

На прогулке также речь пойдет о других приятных и неотъемлемых частях местной жизни. О гастрономических особенностях — разведаем особые флорентийские продукты, которые можно привезти с собой в качестве гостинцев. О традиционной и современной парфюмерии и косметике. О приятных штучках для себя, близких, друзей и коллег. О флорентийских дизайнерах одежды и товарах для дома.

Уточнения по формату прогулки и важные детали