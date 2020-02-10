Жители «Цветующего города» — настоящие эстеты и преданные поклонники своих брендов. Я расскажу, из каких деталей соткана ежедневная жизнь флорентийца, какими вещами принято себя окружать — и какие станут прекрасным напоминанием о столице Тосканы. Помогу отыскать не только флорентийские must-have с многовековой историей, но и приятные мелочи от демократичных современных брендов.

Описание экскурсии

Частичка Флоренции, которую вы возьмете с собой

Неважно, сколько раз вы были в «Цветущем городе» и насколько хорошо его знаете — на прогулке я открою детали, о которых зачастую просто не задумываются и упускают чудесные возможности увезти с собой настоящие частички города Возрождения. Вы узнаете, какие вещи делают Флоренцию такой особенной, а повседневную жизнь ее обитателей — полной гедонизма и эстетики. Понятные или витиеватые, с многовековой историей или современные. Я помогу отыскать нужные в обиходе вещи флорентийского производства, которые с легкостью впишутся в ваш быт!

Тайны флорентийской жизни

Жизнь простого флорентийца наполнена неуловимыми, но очень важными мелочами, благодаря которым его повседневность приобретает особый аристократический налет. И мы обязательно поговорим о том, что в этом городе знает любой уважающий себя житель: какое кофе пить ранним утром, а главное — из чего, что подарить на свадьбу, в каких блокнотах писать, чем мыть руки, какую воду пить, марками каких нарядов побаловать себя, что преподнести боссу, какими игрушками удивить детей, какими кремами ухаживать за кожей, каким ароматом надушить свой дом и даже чем чистить зубы! Флорентийцы всем сердцем преданы своим брендам, и именно с ними, историческими и совсем новыми, я вас собираюсь познакомить.

Большие и маленькие сокровища

На прогулке также речь пойдет о других приятных и неотъемлемых частях местной жизни. О гастрономических особенностях — разведаем особые флорентийские продукты, которые можно привезти с собой в качестве гостинцев. О традиционной и современной парфюмерии и косметике. О приятных штучках для себя, близких, друзей и коллег. О флорентийских дизайнерах одежды и товарах для дома.

Уточнения по формату прогулки и важные детали

Мы посетим магазины и лавочки, большая часть которых предлагает исключительно флорентийскую продукцию: еду, парфюмерию, косметику, одежду, предметы для дома и всякие приятные мелочи. Ассортимент обыкновенных сувенирных лавок обойдем стороной.

Вы узнаете о вещах, которые можно будет использовать каждый день, а не просто купить для того, чтобы потом поставить в шкаф. Среди них будут как статусные, так и бюджетные экземпляры.

Посещение баснословно дорогих мозаичных, ювелирных, кожевенных и других мастерских, с которыми Флоренция традиционно ассоциируется, не включено в программу, но, если они вам интересны, можно в них заглянуть. Пожалуйста, сообщите мне об этом при бронировании.

Маршрут может быть гибким — напишите мне о ваших предпочтениях, и я заранее составлю шопинг-план.

По пути я точечно отмечу общеитальянские бренды, но все же акцент будет именно на флорентийских вещах.

Прогулка проходит по историческому центру, так что по пути вы увидите некоторые знаковые достопримечательности.

Организационные детали