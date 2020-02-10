Неважно, сколько раз вы были в «Цветущем городе» и насколько хорошо его знаете — на прогулке я открою детали, о которых зачастую просто не задумываются и упускают чудесные возможности увезти с собой настоящие частички города Возрождения. Вы узнаете, какие вещи делают Флоренцию такой особенной, а повседневную жизнь ее обитателей — полной гедонизма и эстетики. Понятные или витиеватые, с многовековой историей или современные. Я помогу отыскать нужные в обиходе вещи флорентийского производства, которые с легкостью впишутся в ваш быт!
Тайны флорентийской жизни
Жизнь простого флорентийца наполнена неуловимыми, но очень важными мелочами, благодаря которым его повседневность приобретает особый аристократический налет. И мы обязательно поговорим о том, что в этом городе знает любой уважающий себя житель: какое кофе пить ранним утром, а главное — из чего, что подарить на свадьбу, в каких блокнотах писать, чем мыть руки, какую воду пить, марками каких нарядов побаловать себя, что преподнести боссу, какими игрушками удивить детей, какими кремами ухаживать за кожей, каким ароматом надушить свой дом и даже чем чистить зубы! Флорентийцы всем сердцем преданы своим брендам, и именно с ними, историческими и совсем новыми, я вас собираюсь познакомить.
Большие и маленькие сокровища
На прогулке также речь пойдет о других приятных и неотъемлемых частях местной жизни. О гастрономических особенностях — разведаем особые флорентийские продукты, которые можно привезти с собой в качестве гостинцев. О традиционной и современной парфюмерии и косметике. О приятных штучках для себя, близких, друзей и коллег. О флорентийских дизайнерах одежды и товарах для дома.
Уточнения по формату прогулки и важные детали
Мы посетим магазины и лавочки, большая часть которых предлагает исключительно флорентийскую продукцию: еду, парфюмерию, косметику, одежду, предметы для дома и всякие приятные мелочи. Ассортимент обыкновенных сувенирных лавок обойдем стороной.
Вы узнаете о вещах, которые можно будет использовать каждый день, а не просто купить для того, чтобы потом поставить в шкаф. Среди них будут как статусные, так и бюджетные экземпляры.
Посещение баснословно дорогих мозаичных, ювелирных, кожевенных и других мастерских, с которыми Флоренция традиционно ассоциируется, не включено в программу, но, если они вам интересны, можно в них заглянуть. Пожалуйста, сообщите мне об этом при бронировании.
Маршрут может быть гибким — напишите мне о ваших предпочтениях, и я заранее составлю шопинг-план.
По пути я точечно отмечу общеитальянские бренды, но все же акцент будет именно на флорентийских вещах.
Прогулка проходит по историческому центру, так что по пути вы увидите некоторые знаковые достопримечательности.
Организационные детали
Все покупки оплачиваются отдельно и не входят в стоимость экскурсии
Если вы приезжаете во Флоренцию на поезде и хотите сразу же начать экскурсию, я могу встретить вас прямо у вокзала
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1418 туристов
Три года я знакомила путешественников с родной Москвой, пять лет — с блестящим Петербургом, а теперь — с цветущей Флоренцией.
Хотите, покажу вам город так, как его показывают друзьям? Легко, позитивно и при этом с большим количеством интересной информации? Тогда будьте моими гостями! О Цветущей — простыми словами и на позитиве: всё как мы любим
Отзывы и рейтинг
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Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Irina
Отличная прогулка! Во Флоренции так много лавок, магазинов и магазинчиков, что с легкостью можно запутаться и сдаться привычным сетевым маркам, так как времени мало, а шоппинга хочется. Но не торопитесь читать дальшеуменьшить
сдаваться так просто! Есть совершенно обворожительная Женя с абсолютно чудесной программой, в которой специально отобраны представители флорентийского производства. Это не шоппинг тур, скорее знакомство с самыми разнообразными марками и мастерскими, в которые потом, проанализировав и составив список желаемого, можно вернуться и уже вдумчиво приобрести понравившееся. Я наслаждалась каждым мгновением. Женя здорово преподносит информацию, с ней легко, интересно, позитивно. Отлично спланированный маршрут и прекрасный темп. Если бы я покупала во время прогулки, список приобретенного бы отличался от того, что я выбрала в последующие дни. Не торопитесь! Во Флоренции есть из чего выбирать и я рада, что выбрала "флорентийские штучки" с Женей. Спасибо!