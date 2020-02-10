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Почувствовать обаяние местной повседневности и увезти оригинальные вещи, напоминающие о городе

Евгения
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Евгения – ваш гид
Жители «Цветующего города» — настоящие эстеты и преданные поклонники своих брендов.

Я расскажу, из каких деталей соткана ежедневная жизнь флорентийца, какими вещами принято себя окружать — и какие станут прекрасным напоминанием о столице Тосканы.

Помогу отыскать не только флорентийские must-have с многовековой историей, но и приятные мелочи от демократичных современных брендов.
€140
105 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Santa Maria Novella
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки

Что вас ожидает

Частичка Флоренции, которую вы возьмете с собой
Неважно, сколько раз вы были в «Цветущем городе» и насколько хорошо его знаете — на прогулке я открою детали, о которых зачастую просто не задумываются и упускают чудесные возможности увезти с собой настоящие частички города Возрождения. Вы узнаете, какие вещи делают Флоренцию такой особенной, а повседневную жизнь ее обитателей — полной гедонизма и эстетики. Понятные или витиеватые, с многовековой историей или современные. Я помогу отыскать нужные в обиходе вещи флорентийского производства, которые с легкостью впишутся в ваш быт!

Тайны флорентийской жизни
Жизнь простого флорентийца наполнена неуловимыми, но очень важными мелочами, благодаря которым его повседневность приобретает особый аристократический налет. И мы обязательно поговорим о том, что в этом городе знает любой уважающий себя житель: какое кофе пить ранним утром, а главное — из чего, что подарить на свадьбу, в каких блокнотах писать, чем мыть руки, какую воду пить, марками каких нарядов побаловать себя, что преподнести боссу, какими игрушками удивить детей, какими кремами ухаживать за кожей, каким ароматом надушить свой дом и даже чем чистить зубы! Флорентийцы всем сердцем преданы своим брендам, и именно с ними, историческими и совсем новыми, я вас собираюсь познакомить.

Большие и маленькие сокровища
На прогулке также речь пойдет о других приятных и неотъемлемых частях местной жизни. О гастрономических особенностях — разведаем особые флорентийские продукты, которые можно привезти с собой в качестве гостинцев. О традиционной и современной парфюмерии и косметике. О приятных штучках для себя, близких, друзей и коллег. О флорентийских дизайнерах одежды и товарах для дома.

Уточнения по формату прогулки и важные детали

  • Мы посетим магазины и лавочки, большая часть которых предлагает исключительно флорентийскую продукцию: еду, парфюмерию, косметику, одежду, предметы для дома и всякие приятные мелочи. Ассортимент обыкновенных сувенирных лавок обойдем стороной.
  • Вы узнаете о вещах, которые можно будет использовать каждый день, а не просто купить для того, чтобы потом поставить в шкаф. Среди них будут как статусные, так и бюджетные экземпляры.
  • Посещение баснословно дорогих мозаичных, ювелирных, кожевенных и других мастерских, с которыми Флоренция традиционно ассоциируется, не включено в программу, но, если они вам интересны, можно в них заглянуть. Пожалуйста, сообщите мне об этом при бронировании.
  • Маршрут может быть гибким — напишите мне о ваших предпочтениях, и я заранее составлю шопинг-план.
  • По пути я точечно отмечу общеитальянские бренды, но все же акцент будет именно на флорентийских вещах.
  • Прогулка проходит по историческому центру, так что по пути вы увидите некоторые знаковые достопримечательности.

Организационные детали

  • Все покупки оплачиваются отдельно и не входят в стоимость экскурсии.
  • Если вы единственный участник, стоимость экскурсии составит 99 евро. Напишите мне об этом ДО внесения предоплаты, и вам будет предоставлена скидка!
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки
Флорентийские штучки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Santa Maria Novella.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Салют! Меня зовут Евгения, мне 32 года. В этой замечательной профессии (помогать людям открывать города) я уже 6 лет: Москва, Петербург, и вот теперь — Флоренция. Хотите, покажу вам город так, как его показывают своим друзьям? Легко, позитивно и при этом с тонной инсайдерской и исторической информации? Тогда будьте моими гостями! О Цветущей простыми словами и на позитиве: все, как мы любим!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 февраля 2020
Отличная прогулка! Во Флоренции так много лавок, магазинов и магазинчиков, что с легкостью можно запутаться и сдаться привычным сетевым маркам, так как времени мало, а шоппинга хочется. Но не торопитесь сдаваться так просто! Есть совершенно обворожительная Женя с абсолютно чудесной программой, в которой специально отобраны представители флорентийского производства. Это не шоппинг тур, скорее знакомство с самыми разнообразными марками и мастерскими, в которые потом, проанализировав и составив список желаемого, можно вернуться и уже вдумчиво приобрести понравившееся.
Я наслаждалась каждым мгновением. Женя здорово преподносит информацию, с ней легко, интересно, позитивно. Отлично спланированный маршрут и прекрасный темп. Если бы я покупала во время прогулки, список приобретенного бы отличался от того, что я выбрала в последующие дни. Не торопитесь! Во Флоренции есть из чего выбирать и я рада, что выбрала "флорентийские штучки" с Женей.
Спасибо!

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