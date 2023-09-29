Приглашаю вас в удивительный мир науки, механики и несомненного таланта Леонардо да Винчи. Используя фантазию и воображение, мы проделаем путь во времени и перенесёмся на 500 лет назад.



Вы увидите любопытные изобретения инженерного гения, сможете потрогать и изучить все машины и механизмы, а также узнаете, как их можно применять в современной жизни.