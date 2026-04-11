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схемам и чертежам Леонардо, что позволяет понять, как его идеи применимы в современной жизни.



Узнайте, как Леонардо стал живописцем и архитектором, какие эксперименты он проводил и как религия влияла на его творчество. Экскурсия подходит для детей от 7 лет, что делает её идеальной для семейного отдыха. Не упустите шанс узнать больше о гениальном мастере и его вкладе в науку и искусство