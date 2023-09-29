Погулять по интерактивному музею и прикоснуться к работам инженерного гения
Приглашаю вас в удивительный мир науки, механики и несомненного таланта Леонардо да Винчи. Используя фантазию и воображение, мы проделаем путь во времени и перенесёмся на 500 лет назад.
Вы увидите любопытные изобретения инженерного гения, сможете потрогать и изучить все машины и механизмы, а также узнаете, как их можно применять в современной жизни.
Вы увидите любопытные изобретения инженерного гения, сможете потрогать и изучить все машины и механизмы, а также узнаете, как их можно применять в современной жизни.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Музей, в который мы с вами отправимся, хранит экспонаты, созданные в 20 веке итальянскими дизайнерами по схемам и чертежам Леонардо. У вас будет возможность не только увидеть макеты изобретений, но и потрогать и покрутить всё своими руками. Вы откроете для себя наследие эпохи Ренессанса и узнаете:
- Как Леонардо да Винчи стал живописцем и архитектором.
- Как думал и чем жил этот загадочный «человек будущего».
- Какие эксперименты он ставил с масляными красками.
- Какую роль играла религия в творчестве мастера.
- Почему все проекты машин да Винчи разделяют на четыре стихии — Огонь, Землю, Воздух и Воду.
- Для кого Леонардо разработал проект туалета с водяным смывом.
- Сколько времени спал гениальный мастер.
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подходит для детей от 7 лет
- Отдельно оплачивается билет в музей: семейный (2 взрослых и 2 подростка) — €28, взрослый — €8, детский (6–18 лет) — €7
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от кафедрального собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 353 туристов
Лицензированный гид по Флоренции. Имею художественное образование. Также владею сертификатом сомелье тосканских вин. Организую экскурсионные туры по Флоренции а также пригородам Флоренции
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