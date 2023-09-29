Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых

Погулять по интерактивному музею и прикоснуться к работам инженерного гения

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Приглашаю вас в удивительный мир науки, механики и несомненного таланта Леонардо да Винчи. Используя фантазию и воображение, мы проделаем путь во времени и перенесёмся на 500 лет назад.

Вы увидите любопытные изобретения инженерного гения, сможете потрогать и изучить все машины и механизмы, а также узнаете, как их можно применять в современной жизни.
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей, в который мы с вами отправимся, хранит экспонаты, созданные в 20 веке итальянскими дизайнерами по схемам и чертежам Леонардо. У вас будет возможность не только увидеть макеты изобретений, но и потрогать и покрутить всё своими руками. Вы откроете для себя наследие эпохи Ренессанса и узнаете:

  • Как Леонардо да Винчи стал живописцем и архитектором.
  • Как думал и чем жил этот загадочный «человек будущего».
  • Какие эксперименты он ставил с масляными красками.
  • Какую роль играла религия в творчестве мастера.
  • Почему все проекты машин да Винчи разделяют на четыре стихии — Огонь, Землю, Воздух и Воду.
  • Для кого Леонардо разработал проект туалета с водяным смывом.
  • Сколько времени спал гениальный мастер.
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей от 7 лет
  • Отдельно оплачивается билет в музей: семейный (2 взрослых и 2 подростка) — €28, взрослый — €8, детский (6–18 лет) — €7

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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