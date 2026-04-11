Вас ждет уникальная возможность окунуться в мир Леонардо да Винчи.
Экскурсия предлагает путешествие во времени на 500 лет назад, где можно увидеть и потрогать изобретения великого мастера.
Музей хранит экспонаты, созданные по
Экскурсия предлагает путешествие во времени на 500 лет назад, где можно увидеть и потрогать изобретения великого мастера.
Музей хранит экспонаты, созданные по
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальные экспонаты
- 🖼 Интерактивные макеты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Интересные факты о Леонардо
- 🌟 Погружение в эпоху Ренессанса
Что можно увидеть
- Музей Леонардо да Винчи
Описание экскурсии
Музей, в который мы с вами отправимся, хранит экспонаты, созданные в 20 веке итальянскими дизайнерами по схемам и чертежам Леонардо. У вас будет возможность не только увидеть макеты изобретений, но и потрогать и покрутить всё своими руками. Вы откроете для себя наследие эпохи Ренессанса и узнаете:
- Как Леонардо да Винчи стал живописцем и архитектором.
- Как думал и чем жил этот загадочный «человек будущего».
- Какие эксперименты он ставил с масляными красками.
- Какую роль играла религия в творчестве мастера.
- Почему все проекты машин да Винчи разделяют на четыре стихии — Огонь, Землю, Воздух и Воду.
- Для кого Леонардо разработал проект туалета с водяным смывом.
- Сколько времени спал гениальный мастер.
- И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подходит для детей от 7 лет
- Отдельно оплачивается билет в музей: семейный (2 взрослых и 2 подростка) — €28, взрослый — €8, детский (6–18 лет) — €7
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 548 туристов
Лицензированный гид по Флоренции. Имею художественное образование. Также владею сертификатом сомелье тосканских вин. Организую экскурсионные туры по Флоренции а также пригородам Флоренции
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
было просто потрясающе.,Наталья сама горит и своей энергией знаниями и волшебством зажигает всех вокруг. дети были в восторге и сказали что это лучшее за всё путешествие. Очень рекомендую. Зинаида Германия
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!!
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З
Прекрасная познавательная экскурсия! Наталья очень увлекательно рассказывает о жизни гения! О его творчестве, о создании удивительных изобретений! Дети были в восторге и родители тоже! Внимательный, доброжелательный гид! Грамотный специалист с энциклопедическими знаниями!
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Крутая экскурсия. Да Винчи - обязательно нужно посетить во Флоренции! Наталья шикарно её проводит, много интересного!
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Наталья хороший гид! Все четко и по теме! Дети слушали внимательно, и нам с мужем было интересно.
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M
Остались очень довольны экскурсией (семья с двумя детьми, мальчики 7 и 10 лет). Гид Наталья быстро и легко наладила коммуникацию с детьми, с первых же минут захватила их внимание и
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Отличный рассказчик, обладает фундаментальными знаниями об искусстве. Отличный рассказ про Леонардо. Интересно было бы сходить на другие экскурсии. Если у Вас на экскурсии дети, однозначно только она!
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