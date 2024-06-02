Прогуляйтесь по классическому маршруту с неклассическим содержанием и взгляните на Флоренцию как местный житель с нашей аудиоэкскурсией. Вы услышите истории Базилики Санта Мария Новелла, Флорентийских дворцов и скрытых улиц.
Вы узнаете сколько зарабатывают флорентийцы и как они тратят, кто придумал продавать вино из дырки в стене, где жил сатана и кто защищает «красивых женщин» Флоренции.
Вы узнаете сколько зарабатывают флорентийцы и как они тратят, кто придумал продавать вино из дырки в стене, где жил сатана и кто защищает «красивых женщин» Флоренции.
Ближайшие даты:
2
июн
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Что вас ожидает:
- Piazza Santa Maria Novella
- Colonna della Croce al Trebbio
- Tabernacle Rimaggino
- Buchetta del Vino
- Tornabuoni Place
- Palazzo Spini Feroni
- Piazza del Limbo
- Shake Café
- Torre della Pagliazza
- Santa Maria Nuova Hospital
- Santissima Annunziata
Описание
Оазис Ренессанса
Флоренция — это колыбель Возрождения и один из самых загадочных городов Италии. В ходе аудиоэкскурсии вы не только услышите мифы и истории, но и обязательно улыбнетесь курьезным моментам, предрассудкам связанным с Флоренцией и ее жителями. Прогуляйтесь по классическому маршруту с неклассическим содержанием и взгляните на Флоренцию как местный житель. На экскурсии вас ждут истории Базилики Санта Мария Новелла, Флорентийских дворцов и скрытых улиц. Вы узнаете сколько зарабатывают флорентийцы и как они тратят, кто придумал продавать вино из дырки в стене, где жил сатана и кто защищает «красивых женщин» Флоренции. Хорошей прогулки! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Piazza Santa Maria Novella
- Colonna della Croce al Trebbio
- Tabernacle Rimaggino
- Buchetta del Vino
- Tornabuoni Place
- Palazzo Spini Feroni
- Piazza del Limbo
- Shake Café
- Torre della Pagliazza
- Santa Maria Nuova Hospital
- Santissima Annunziata
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Рекомендации где и что поесть и выпить
- Рекомендация бесплатного музея
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Santa Maria Novella, Firenze Fl, Italy
Завершение: Piazza della SS. Annunziata, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 744 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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