Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя

Аудиоэкскурсия во Флоренции
Прогуляйтесь по классическому маршруту с неклассическим содержанием и взгляните на Флоренцию как местный житель с нашей аудиоэкскурсией. Вы услышите истории Базилики Санта Мария Новелла, Флорентийских дворцов и скрытых улиц.

Вы узнаете сколько зарабатывают флорентийцы и как они тратят, кто придумал продавать вино из дырки в стене, где жил сатана и кто защищает «красивых женщин» Флоренции.
Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя
Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя
Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя
Ближайшие даты:
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
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июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Piazza Santa Maria Novella
  • Colonna della Croce al Trebbio
  • Tabernacle Rimaggino
  • Buchetta del Vino
  • Tornabuoni Place
  • Palazzo Spini Feroni
  • Piazza del Limbo
  • Shake Café
  • Torre della Pagliazza
  • Santa Maria Nuova Hospital
  • Santissima Annunziata

Описание

Оазис Ренессанса

Флоренция — это колыбель Возрождения и один из самых загадочных городов Италии. В ходе аудиоэкскурсии вы не только услышите мифы и истории, но и обязательно улыбнетесь курьезным моментам, предрассудкам связанным с Флоренцией и ее жителями. Прогуляйтесь по классическому маршруту с неклассическим содержанием и взгляните на Флоренцию как местный житель. На экскурсии вас ждут истории Базилики Санта Мария Новелла, Флорентийских дворцов и скрытых улиц. Вы узнаете сколько зарабатывают флорентийцы и как они тратят, кто придумал продавать вино из дырки в стене, где жил сатана и кто защищает «красивых женщин» Флоренции. Хорошей прогулки! Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Piazza Santa Maria Novella
  • Colonna della Croce al Trebbio
  • Tabernacle Rimaggino
  • Buchetta del Vino
  • Tornabuoni Place
  • Palazzo Spini Feroni
  • Piazza del Limbo
  • Shake Café
  • Torre della Pagliazza
  • Santa Maria Nuova Hospital
  • Santissima Annunziata
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендации где и что поесть и выпить
  • Рекомендация бесплатного музея
Что не входит в цену
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Santa Maria Novella, Firenze Fl, Italy
Завершение: Piazza della SS. Annunziata, 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 744 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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