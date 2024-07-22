2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
21 сен в 10:00
€70 за человека
2 часа
Аудиогид
Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя
Начало: Santa Maria Novella, Firenze Fl, Italy
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
€10 за человека
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Рима во Флоренцию на скоростном поезде
Начало: Roma Termini
Расписание: Пн., ср., пт., вскр в 07:30
Завтра в 07:30
22 сен в 07:30
€230 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 июля 2024Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого РенессансаЯ узнала многое из обзорной экскурсии плюс Галерея Уффици, ни секунды не пожалела, это было правильное решение быть с экскурсоводом,
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Церковь Санта-Мария Новелла»
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Сейчас во Флоренции в категории "Церковь Санта-Мария Новелла" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 230. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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