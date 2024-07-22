Церковь Санта-Мария Новелла – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Санта-Мария Новелла» во Флоренции на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
21 сен в 10:00
70 за человека
Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя
Пешая
2 часа
Аудиогид
Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя
Начало: Santa Maria Novella, Firenze Fl, Italy
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
10 за человека
Из Рима во Флоренцию на скоростном поезде
Пешая
На поезде
12 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Рима во Флоренцию на скоростном поезде
Начало: Roma Termini
Расписание: Пн., ср., пт., вскр в 07:30
Завтра в 07:30
22 сен в 07:30
230 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
    Я узнала многое из обзорной экскурсии плюс Галерея Уффици, ни секунды не пожалела, это было правильное решение быть с экскурсоводом,
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    Светлана дала много интересной информации, а кто знает, почему называют Галерею Уффици? Я теперь знаю. И много-много вау! Светлана спасибо!!! Увлекательно, профессионально, всё вовремя и точно. Елена Лобель, Израиль.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Церковь Санта-Мария Новелла»

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  1. Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
  2. Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя
  3. Из Рима во Флоренцию на скоростном поезде
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в сентябре 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Церковь Санта-Мария Новелла" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 230. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Церковь Санта-Мария Новелла», 2 ⭐ отзыва, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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