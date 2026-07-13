70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет путешествие по Флоренции, где каждый уголок города расскажет свою уникальную историю.Вы узнаете, почему Флоренция считается колыбелью Ренессанса, какие тайны хранят стены церкви Санта Мария Новелла, что объединяет флорентийские

дворцы и мастерские с великими именами прошлого. Откроется вам и мир тосканской кухни, где каждое блюдо - это история, передаваемая из поколения в поколение. Эта экскурсия - ваш шанс почувствовать себя частью великой истории, пройдя по мосту Понте Веккьо, увидеть галерею Уффици и многое другое, что делает Флоренцию неповторимой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €195 за экскурсию

Ваш гид во Флоренции

Описание экскурсии

Красота, роскошь и много удивительных историй

Этот город как шкатулка, доверху наполненная драгоценностями, — на каждом углу, в каждом закоулке, на больших площадях и в тесных лабиринтах улиц вы непременно отыщете неповторимые архитектурные творения. В вашей культурной программе следующее:

У церкви Санта Мария Новелла вы узнаете об античной истории города, полюбуетесь белоснежным мраморным фасадом базилики и раскроете тайны монахов, основавших церковь.

вы узнаете об античной истории города, полюбуетесь белоснежным мраморным фасадом базилики и раскроете тайны монахов, основавших церковь. В гостях у тосканского винодела, во дворике величественного дворца, окунетесь в историю виноделия и узнаете об особенностях жизни в эпоху Ренессанса.

Прогуливаясь по самой элегантной улице города, услышите об индустрии моды во Флоренции, а также рассмотрите дворец самой богатой династии начала 15 века — Строцци.

На площади Республики мы разберёмся в особенностях флорентийской торговли и традиционных лакомствах города.

мы разберёмся в особенностях флорентийской торговли и традиционных лакомствах города. Кафедральный Собор и Домская площадь произведут неизгладимое впечатление пышностью внешнего убранства и многовековой историей. Здесь, помимо этапов строительства Собора, я обращу ваше внимание на интересные детали и скрытые знаки.

и произведут неизгладимое впечатление пышностью внешнего убранства и многовековой историей. Здесь, помимо этапов строительства Собора, я обращу ваше внимание на интересные детали и скрытые знаки. Далее посмотрим на дворец самой могущественной семьи прошлых столетий — Медичи , я погружу в историю восхождения династии, а также поделюсь забавной историей о том, как они распознали талант в Микеланджело.

самой могущественной семьи прошлых столетий — , я погружу в историю восхождения династии, а также поделюсь забавной историей о том, как они распознали талант в Микеланджело. Квартал, где жил поэт Данте Алигьери, поможет погрузиться в жизнь эпохи Средневековья и понять, почему флорентийский диалект лег в основу классического итальянского языка.

У кабанчика Порчеллино мы вместе загадаем желание.

Также я покажу вам дворцы площади Синьории, прекрасные творения скульпторов эпохи Ренессанса, сокровищницу Флоренции — галерею Уффици, знаменитый мост Понте Веккьо и многое другое.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата за каждого дополнительного участника — €20.