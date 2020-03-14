70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Красота, роскошь и много удивительных историй

Этот город как шкатулка, доверху наполненная драгоценностями, — на каждом углу, в каждом закоулке, на больших площадях и в тесных лабиринтах улиц вы непременно отыщете неповторимые архитектурные творения. В вашей культурной программе следующее:

У церкви Санта Мария Новелла вы узнаете об античной истории города, полюбуетесь белоснежным мраморным фасадом базилики и раскроете тайны монахов, основавших церковь.

вы узнаете об античной истории города, полюбуетесь белоснежным мраморным фасадом базилики и раскроете тайны монахов, основавших церковь. В гостях у тосканского винодела, во дворике величественного дворца, окунетесь в историю виноделия и узнаете об особенностях жизни в эпоху Ренессанса.

Прогуливаясь по самой элегантной улице города, услышите об индустрии моды во Флоренции, а также рассмотрите дворец самой богатой династии начала 15 века — Строцци.

На площади Республики мы разберёмся в особенностях флорентийской торговли и традиционных лакомствах города.

мы разберёмся в особенностях флорентийской торговли и традиционных лакомствах города. Кафедральный Собор и Домская площадь произведут неизгладимое впечатление пышностью внешнего убранства и многовековой историей. Здесь, помимо этапов строительства Собора, я обращу ваше внимание на интересные детали и скрытые знаки.

и произведут неизгладимое впечатление пышностью внешнего убранства и многовековой историей. Здесь, помимо этапов строительства Собора, я обращу ваше внимание на интересные детали и скрытые знаки. Далее посмотрим на дворец самой могущественной семьи прошлых столетий — Медичи , я погружу в историю восхождения династии, а также поделюсь забавной историей о том, как они распознали талант в Микеланджело.

самой могущественной семьи прошлых столетий — , я погружу в историю восхождения династии, а также поделюсь забавной историей о том, как они распознали талант в Микеланджело. Квартал, где жил поэт Данте Алигьери, поможет погрузиться в жизнь эпохи Средневековья и понять, почему флорентийский диалект лег в основу классического итальянского языка.

У кабанчика Порчеллино мы вместе загадаем желание.

Также я покажу вам дворцы площади Синьории, прекрасные творения скульпторов эпохи Ренессанса, сокровищницу Флоренции — галерею Уффици, знаменитый мост Понте Веккьо и многое другое.