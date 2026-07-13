70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждет путешествие по Флоренции, где каждый уголок города расскажет свою уникальную историю.
Вы узнаете, почему Флоренция считается колыбелью Ренессанса, какие тайны хранят стены церкви Санта Мария Новелла, что объединяет флорентийские
Вы узнаете, почему Флоренция считается колыбелью Ренессанса, какие тайны хранят стены церкви Санта Мария Новелла, что объединяет флорентийские
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход и внимание к деталям
- 🏛 Уникальные архитектурные шедевры
- 🍷 Погружение в историю виноделия
- 👜 Знакомство с модной индустрией
- 🍽 Дегустация традиционных лакомств
- 📜 Увлекательные исторические факты и легенды
Что можно увидеть
- Церковь Санта Мария Новелла
- Площадь Республики
- Кафедральный Собор
- Домская площадь
- Дворец Медичи
- Квартал Данте Алигьери
- Кабанчик Порчеллино
- Площадь Синьории
- Галерея Уффици
- Мост Понте Веккьо
Описание экскурсии
Красота, роскошь и много удивительных историй
Этот город как шкатулка, доверху наполненная драгоценностями, — на каждом углу, в каждом закоулке, на больших площадях и в тесных лабиринтах улиц вы непременно отыщете неповторимые архитектурные творения. В вашей культурной программе следующее:
- У церкви Санта Мария Новелла вы узнаете об античной истории города, полюбуетесь белоснежным мраморным фасадом базилики и раскроете тайны монахов, основавших церковь.
- В гостях у тосканского винодела, во дворике величественного дворца, окунетесь в историю виноделия и узнаете об особенностях жизни в эпоху Ренессанса.
- Прогуливаясь по самой элегантной улице города, услышите об индустрии моды во Флоренции, а также рассмотрите дворец самой богатой династии начала 15 века — Строцци.
- На площади Республики мы разберёмся в особенностях флорентийской торговли и традиционных лакомствах города.
- Кафедральный Собор и Домская площадь произведут неизгладимое впечатление пышностью внешнего убранства и многовековой историей. Здесь, помимо этапов строительства Собора, я обращу ваше внимание на интересные детали и скрытые знаки.
- Далее посмотрим на дворец самой могущественной семьи прошлых столетий — Медичи, я погружу в историю восхождения династии, а также поделюсь забавной историей о том, как они распознали талант в Микеланджело.
- Квартал, где жил поэт Данте Алигьери, поможет погрузиться в жизнь эпохи Средневековья и понять, почему флорентийский диалект лег в основу классического итальянского языка.
- У кабанчика Порчеллино мы вместе загадаем желание.
Также я покажу вам дворцы площади Синьории, прекрасные творения скульпторов эпохи Ренессанса, сокровищницу Флоренции — галерею Уффици, знаменитый мост Понте Веккьо и многое другое.
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Доплата за каждого дополнительного участника — €20.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2208 туристов
Добро пожаловать в Тоскану! Меня зовут Мария, лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Тоскане. Имею высшее образование, полученное в государственном Вузе моего родного города, Нижнего Новгорода. Познакомившись с Флоренцией, я сразу же в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 146 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Прекрасно провели время на экскурсии у Марии! Спокойная и грамотная подача информации, красивые локации. Для знакомства с Флоренцией мы сделали хороший выбор! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо за экскурсию, мы очень довольны, узнали много нового и с удовольствием прогулялись по городу 💗 И отдельное спасибо за рекомендации, вечером уже после экскурсии зашли во все рекомендованные места, съели десерты, посмотрели старинную аптеку, восторг 🤩
Вам был полезен этот отзыв?
Мария - великолепный гид, и эта экскурсия была лучшей из всех, на которых мы были в этом году (а мы были на многих). Сразу видно человека, влюбленного в свое дело
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия и экскурсовод экстра уровня! Очень грамотное построение маршрута, без толп туристов, с посещением всех достопримечательностей и любимых самими флорентийцами мест. Прекрасное, легкое изложение материала, с итальянским шармом и юмором,
Вам был полезен этот отзыв?
Интересная экскурсия. Потрясающая архитектура, история создания города, все прошло на одном дыхании))) спасибо организатору)))
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Нам очень понравилась экскурсия по городу Флоренция вместе с экскурсоводом Марией. Во-первых, Мария уточняет, что интереснее всего услышать исходя из предпочтений- больше исторических фактов, или же, к примеру, «городских легенд».
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии на «Головокружительная Флоренция»
Индивидуальная
до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Сегодня в 10:00
11 авг в 10:00
от €175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История торговой Флоренции
Узнайте, как Флоренция стала финансовым и промышленным центром Европы, погрузитесь в историю и атмосферу средневекового города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Buongiorno, Флоренция
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €127 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Глубокое знание истории Флоренции и любовь к этому городу, которые передаются и вам!
Начало: На площади Дуомо
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
от €195 за экскурсию