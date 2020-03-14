70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Красота, роскошь и много удивительных историй Этот город как шкатулка, доверху наполненная драгоценностями, — на каждом углу, в каждом закоулке, на больших площадях и в тесных лабиринтах улиц вы непременно отыщете неповторимые архитектурные творения. В вашей культурной программе следующее:
У церкви Санта Мария Новелла вы узнаете об античной истории города, полюбуетесь белоснежным мраморным фасадом базилики и раскроете тайны монахов, основавших церковь.
В гостях у тосканского винодела, во дворике величественного дворца, окунетесь в историю виноделия и узнаете об особенностях жизни в эпоху Ренессанса.
Прогуливаясь по самой элегантной улице города, услышите об индустрии моды во Флоренции, а также рассмотрите дворец самой богатой династии начала 15 века — Строцци.
На площади Республики мы разберёмся в особенностях флорентийской торговли и традиционных лакомствах города.
Кафедральный Собор и Домская площадь произведут неизгладимое впечатление пышностью внешнего убранства и многовековой историей. Здесь, помимо этапов строительства Собора, я обращу ваше внимание на интересные детали и скрытые знаки.
Далее посмотрим на дворец самой могущественной семьи прошлых столетий — Медичи, я погружу в историю восхождения династии, а также поделюсь забавной историей о том, как они распознали талант в Микеланджело.
Квартал, где жил поэт Данте Алигьери, поможет погрузиться в жизнь эпохи Средневековья и понять, почему флорентийский диалект лег в основу классического итальянского языка.
У кабанчика Порчеллино мы вместе загадаем желание.
Также я покажу вам дворцы площади Синьории, прекрасные творения скульпторов эпохи Ренессанса, сокровищницу Флоренции — галерею Уффици, знаменитый мост Понте Веккьо и многое другое.
Организационные детали
Наушники входят в стоимость экскурсии.
Экскурсия проводится ежедневно в 10:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Местов встречи для начала тура Piazza Santa Maria Novella.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добро пожаловать в Тоскану!
Меня зовут Мария, лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Тоскане. Имею высшее образование, полученное в государственном Вузе моего родного города, Нижнего Новгорода.
Познакомившись с Флоренцией, я сразу же в нее влюбилась. Многовековая история, культура, здоровое и качественное питание, великолепные блюда и мягкий климат. Сами жители материка много рассказывают о культурных достижениях и гордятся своей страной. Именно поэтому мне стало интересно освоить профессию гида и знакомить жителей русскоговорящих государств с этой неповторимой землей солнца и искусства.
Спасибо огромное Марии за прекрасную прогулку по Флоренции. Информативно, легко, интересно. Особенно рекомендую брать экскурсию путешественникам, у которых на осмотр города всего несколько часов. На узких улочках легко заблудиться и потерять время на поиск нужного маршрута. Обязательно попросите адрес ресторана, где готовят просто потрясающие стейки по-флорентийски!!! Огромное спасибо за рекомендацию! В двух шагах от этого ресторанчика, кстати, находится небольшой кожевенный рынок с вполне адекватными ценами.
татьяна
13 марта 2020
Прекрасная экскурсия и Мария!! Эмоционально,насыщенно, информативно! спасибо
Анна
12 марта 2020
Флоренция действительно головокружительная, и экскурсия с Марией позволила еще раз прикоснуться к этому удивительному городу. Подача материала была живой, увлекательной, благодаря новой информации, уже известные факты представали в ином, иногда неожиданном свете. Рассказ гида позволял узнать город лучше, не лишая его таинственности и очарования.
Спасибо.
Valentina
6 марта 2020
Большое спасибо Марие! Просто влюбила нас во Флоренцию!!!!
Мария
5 марта 2020
Нам очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Мария очень приветливая, живо и со знанием дела рассказывает про историю Флоренции. Было очень интересно, два часа пронеслись быстро, мы узнали много нового и интересного и получили ряд полезных советов. Всем гостям Флоренции рекомендуем!!!
Галина
4 марта 2020
ЭкскурсиЯ головокружительна и великолепна. Мария прекрасно владеет материалом, очень коммуникабельна, интересный рассказчик. Я сама много водила экскурсий и могу порекомендовать Марию как настоящего профи
Елена
29 февраля 2020
Нас встретила солнечная Флоренция с солнечной Марией. Замечательный экскурсовод, информация понятна, доступна. Заряд эмоциЙ на целый день и желание воспользоваться советами и рекомендациями. Желаю процветания и побольше благодарных туристов. Также очень понравились наушники с шумоизоляцией - очень удобная вещь, которая позволяет слышать гида в шумном городе-))
Анастасия
26 февраля 2020
Мария- невероятный гид и очень интересная экскурсия. Отличное настроение гарантировано!
Наталья
26 февраля 2020
Ожидали большего. Мало исторической информации, охвачено недостаточное количество достопримечательностей.
Татьяна
24 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, содержательно, много интересных деталей, будем рекомендовать друзьям ваш сайт и экскурсовода
Восхититься живописью и талантливыми мастерами вдвойне, узнав о тайных смыслах их работ
В Уффици так много шедевров разных эпох, здесь нехитрым делом будет потеряться и не уловить смысла картин и скульптур. Я проведу вас по залам от самых истоков искусства и поэтапно расскажу о символах полотен и художниках, аккуратно вплетая их идеи в те времена, когда они жили и творили. Вы приблизитесь к прекрасному, поймёте искусство и научитесь отличать работы Рафаэля и Микеланджело.
Красоты и достояния города на пешей прогулке с профессиональным гидом
Моя экскурсия позволит создать картину Флоренции — колыбели Возрождения. Вас ждут увлекательные истории, легенды и курьезы о достопримечательностях и жителях города, о традиционной кухне и праздниках, о могущественной династии Медичи, их врагах и заговорщиках.
Мозаика, керамика, золото, бронза, кожа — сокровища и техники традиционных ремесленников города
Посетите аутентичные мастерские старинной Флоренции и познакомьтесь с техниками, передающимися из поколения в поколение! Откройте сокровища флорентийского ремесла, часто остающиеся скрытыми для многих туристов. Увезите домой частичку многовековой истории, приобретая эксклюзивную продукцию во флорентийских мастерских! А в некоторых из них вы станете настоящим участником процесса, смастерив персональные предметы.
Самая большая коллекция работ Рафаэля, королевские покои и история крупнейшего палаццо Флоренции
Дворец Питти — резиденция влиятельных Медичи и королей в прошлом — сегодня богатый музейный комплекс. На групповой прогулке вы прикоснётесь к жизни аристократов и побываете в покоях дворца. Полюбуетесь работами Рубенса, Тициана и Рафаэля и узнаете о судьбах художников и их бессмертных творениях.
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный. На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам. Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее. Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.