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Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его загадочный характер на душевной прогулке

Галина
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Галина – ваш гид
Флоренция — удивительное место.

Именно здесь появились первые банки, зародился итальянский язык и был изобретен телефон.

Я покажу все «визитные карточки» тосканской столицы, расскажу ее историю и легенды, поделюсь секретами местного жителя и сделаю все, чтобы наша прогулка запомнилась вам надолго!
99 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Флоренции
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У этой экскурсии1 отзыв
5
О Флоренции с любовью!
О Флоренции с любовью!

Что вас ожидает

Старинные улицы и площади
На площади Дуомо вы увидите собор Санта-Мария-дель-Фьоре и узнаете, с какими практическими расчетами связаны его размеры и как в XV веке архитектору Брунеллески удалось построить столь гигантский купол. А гуляя по узким средневековым улочкам, услышите, как жили на них люди в темное и неспокойное время и зачем они строили высокие дома-башни. А еще загадаете желание у фонтана в виде кабана и посетите площадь Синьории — центр политической власти Флоренции.

Флоренция и знаменитые люди
Тосканской столице принадлежит множество великих имен: Микеланджело, Леонардо, Веспуччи, Галилей. Вы пройдете улицами, по которым они ходили, и увидите их произведения, сделавшие имя Флоренции бессмертным. Я покажу, где жил Данте и где он встретил свою прекрасную музу Беатриче. А еще расскажу самые интересные факты о великой семье, правившей Флоренцией несколько веков. Вы заглянете во внутренний дворик дворца Медичи, посетите площадь Сан-Лоренцо и рассмотрите капеллу Медичи, где похоронены все представители династии.

Ольтрарно — душа Флоренции
Двор галереи Уффици приведет вас на набережную реки Арно с чудесными видами. А оставив позади знаменитый мост Понте Веккьо, вы окажетесь в аутентичном районе Ольтрарно с бельем на окнах, маленькими уютными ресторанами и ремесленными мастерскими. В завершение я поделюсь советами местного жителя: по каким местам погулять самостоятельно, где купить сувениры и куда отправиться на шопинг.

Организационные детали

Если вы захотите передохнуть, можно сделать небольшой перерыв на кофе или мороженое.

О Флоренции с любовью!
О Флоренции с любовью!
О Флоренции с любовью!
О Флоренции с любовью!
О Флоренции с любовью!
О Флоренции с любовью!
О Флоренции с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Флоренции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Дорогие друзья, разрешите представиться: меня зовут Галина, и я гид по прекрасной Флоренции. По образованию я художник и дизайнер. В восемь лет начала посещать художественную школу, потом поступила в СПбГУ на кафедру графического дизайна, где продолжила рисовать и изучать историю искусства. Переехав в тосканскую столицу, окончила курсы гидов и получила лицензию. Флоренцию я обожаю. Это город, в котором живется легко и красиво. Да, именно красиво: здесь на каждом шагу шедевры, каждый камень имеет свою историю длиной в столетия. С радостью познакомлю вас с этим изумительным местом!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 января 2020
Отлично. Очень понравилась экскурсия. Рекомендую!!!

Галина проводит ещё 1 экскурсию

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