Что вас ожидает

Старинные улицы и площади

На площади Дуомо вы увидите собор Санта-Мария-дель-Фьоре и узнаете, с какими практическими расчетами связаны его размеры и как в XV веке архитектору Брунеллески удалось построить столь гигантский купол. А гуляя по узким средневековым улочкам, услышите, как жили на них люди в темное и неспокойное время и зачем они строили высокие дома-башни. А еще загадаете желание у фонтана в виде кабана и посетите площадь Синьории — центр политической власти Флоренции.

Флоренция и знаменитые люди

Тосканской столице принадлежит множество великих имен: Микеланджело, Леонардо, Веспуччи, Галилей. Вы пройдете улицами, по которым они ходили, и увидите их произведения, сделавшие имя Флоренции бессмертным. Я покажу, где жил Данте и где он встретил свою прекрасную музу Беатриче. А еще расскажу самые интересные факты о великой семье, правившей Флоренцией несколько веков. Вы заглянете во внутренний дворик дворца Медичи, посетите площадь Сан-Лоренцо и рассмотрите капеллу Медичи, где похоронены все представители династии.

Ольтрарно — душа Флоренции

Двор галереи Уффици приведет вас на набережную реки Арно с чудесными видами. А оставив позади знаменитый мост Понте Веккьо, вы окажетесь в аутентичном районе Ольтрарно с бельем на окнах, маленькими уютными ресторанами и ремесленными мастерскими. В завершение я поделюсь советами местного жителя: по каким местам погулять самостоятельно, где купить сувениры и куда отправиться на шопинг.