Флоренция — удивительное место. Именно здесь появились первые банки и зародился итальянский язык. Я покажу все «визитные карточки» тосканской столицы, расскажу ее историю и легенды, поделюсь секретами местного жителя и сделаю все, чтобы наша прогулка запомнилась вам надолго!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинные улицы и площади

На площади Дуомо вы увидите собор Санта-Мария-дель-Фьоре и узнаете, с какими практическими расчётами связаны его размеры и как в XV веке архитектору Брунеллески удалось построить столь гигантский купол. А гуляя по узким средневековым улочкам, услышите, как жили на них люди в тёмное и неспокойное время и зачем они строили высокие дома-башни. Ещё вы сможете загадать желание у знаменитого фонтана в виде кабана.

На площади Синьории — центре политической жизни Флоренции — поговорим о великолепных скульптурах, благодаря которым площадь напоминает музей под открытым небом.

Флоренция и знаменитые люди

Тосканской столице принадлежит множество великих имён: Микеланджело, Леонардо, Веспуччи, Галилей. Мы пройдём по улицам, где они жили и работали, и поговорим о том, как их творчество прославило город на весь мир.

Отдельно поговорим о семье Медичи, несколько веков правившей Флоренцией. Мы заглянем во дворик дворца Медичи и посетим площадь Сан-Лоренцо с капеллой, где покоятся представители знаменитой династии.

Ольтрарно — душа Флоренции

Через двор галереи Уффици выйдем к набережной реки Арно с красивыми видами на город. Перейдём знаменитый мост Понте-Веккьо и окажемся в атмосферном районе Ольтрарно — с бельём на окнах, ремесленными мастерскими и уютными ресторанами. В завершение я поделюсь советами местного жителя: по каким местам погулять самостоятельно, где купить сувениры и куда отправиться на шопинг.

Организационные детали

Если вы захотите передохнуть, можно сделать небольшой перерыв на кофе или мороженое.