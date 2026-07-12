На площади Дуомо вы увидите собор Санта-Мария-дель-Фьоре и узнаете, с какими практическими расчётами связаны его размеры и как в XV веке архитектору Брунеллески удалось построить столь гигантский купол. А гуляя по узким средневековым улочкам, услышите, как жили на них люди в тёмное и неспокойное время и зачем они строили высокие дома-башни. Ещё вы сможете загадать желание у знаменитого фонтана в виде кабана. На площади Синьории — центре политической жизни Флоренции — поговорим о великолепных скульптурах, благодаря которым площадь напоминает музей под открытым небом.
Флоренция и знаменитые люди
Тосканской столице принадлежит множество великих имён: Микеланджело, Леонардо, Веспуччи, Галилей. Мы пройдём по улицам, где они жили и работали, и поговорим о том, как их творчество прославило город на весь мир. Отдельно поговорим о семье Медичи, несколько веков правившей Флоренцией. Мы заглянем во дворик дворца Медичи и посетим площадь Сан-Лоренцо с капеллой, где покоятся представители знаменитой династии.
Ольтрарно — душа Флоренции
Через двор галереи Уффици выйдем к набережной реки Арно с красивыми видами на город. Перейдём знаменитый мост Понте-Веккьо и окажемся в атмосферном районе Ольтрарно — с бельём на окнах, ремесленными мастерскими и уютными ресторанами. В завершение я поделюсь советами местного жителя: по каким местам погулять самостоятельно, где купить сувениры и куда отправиться на шопинг.
Организационные детали
Если вы захотите передохнуть, можно сделать небольшой перерыв на кофе или мороженое.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 749 туристов
Я гид по прекрасной Флоренции. По образованию художник и дизайнер. В 8 лет начала посещать художественную школу, потом поступила в СПбГУ на кафедру графического дизайна, где продолжила рисовать и изучать читать дальшеуменьшить
историю искусства. Переехав в тосканскую столицу, окончила курсы гидов и получила лицензию.
Флоренцию я обожаю. Это город, в котором живётся легко и красиво. Да, именно красиво: здесь на каждом шагу шедевры, каждый камень имеет свою историю длиной в столетия. С радостью познакомлю вас с этим изумительным местом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
–
3
1
2
–
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Б
Борис
Мы во Флоренции были впервые и получили удовольствие от 2 экскурсий с Галей (обзорка и галерея Уфицци). Она хороший рассказчик, информацию доносит легко, с юмором. Флоренция - красивый город, а читать дальшеуменьшить
интересная беседа делает прогулку по ней еще приятней, даже в жару. Ее рассказ - не заученная лекция, она реагирует на наши вопросы, подстраивается под удобный нам темп, посоветовала места и заведения (включая рестораны), которые имеет смысл посетить в городе. Рекомендуем:-)
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Р
Руслан
Галина профессиональный гид с отличной подачей информации и содержательными маршрутами. Изучили Флоренцию вдоль и поперек!
Галина
Ответ организатора:
Руслан, большое вам спасибо за отзыв и особенно за прекрасную компанию! Буду очень рада встретиться с вами снова и гулять по Флоренции! ❤️
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Н
Николай
замечательный гид, легкая подача информации, прекрасно взаимодействовала с сыном 9 лет, 2,5 часа пролетели незаметно
Галина
Ответ организатора:
Большое спасибо! ❤️ Мне так приятно было прочитать ваш отзыв! Отдельный привет от меня вашему сыну Феде! 😉😉 Я очень читать дальшеуменьшить
рада, что и наш Федуччо остался доволен экскурсией! Если понравилось и ребёнку, то для меня это лучший комплимент 😊 Буду рада новой встрече с вами!
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Тоня
Галина - замечательный экскурсовод и дети я и я были в восторге, классно погуляли во Флоренции. Мечтаем еще вернуться и сходить с Галиной в галереи 💗
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Наталья
Сегодня были на экскурсии по Флоренции с чудесным гидом Галиной! Осталось очень приятное впечатление от проведенного времени. Галина отлично владеет материалом, крайне позитивна и приятна в общении. Мы впервые во Флоренции. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
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О
Олег
Рекомендую! Хороший гид. Приятный, внимательный и воспитанный человек.