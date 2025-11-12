История Палаццо Веккьо — это история превращения сурового и аскетичного правительственного здания Флорентийской республики в великолепную резиденцию Великого герцога Тосканского.
Описание экскурсииМесто, на котором стоит сейчас Палаццо Веккьо, было всегда обитаемым. У римлян здесь был огромный театр. У флорентийских гибеллинов — жилой квартал домов — башен. А Палаццо Веккьо появился здесь в 13 веке. И не как Палаццо Веккьо, а назывался он Дворец Приоров — дворец флорентийского правительства. Суровый и аскетичный снаружи он отлично сохранился до наших дней. При хозяевах Тосканы Великих герцогах де Медичи дворец постепенно превратился в королевскую резиденцию. На экскурсии я расскажу об архитектуре здания, декоре его великолепных залов и великих мастерах Ренессанса, творивших здесь. Вы увидите место, где когда-то была фреска Леонардо да Винчи, узнаете какое секретное послание о ней разместил Джорджио Вазари, нарисовавший на том же месте свою фреску. Оцените убранство Зала аудиенций и Зала лилий, Зала Пятисот. Посетим комнату, где правящая династия де Медичи хранила свои самые ценные вещи. В Капелле приоров я расскажу, как был устроен быт флорентийских парламентариев и покажу погребальную маску Данте Алигьери, студию Фанциска I де Медичи, соединявшуюся с потайными комнатами дворца, и офис Никколо Макиавелли.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Синьории возле «Давида» Микеланджело
Завершение: Площадь Синьории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
