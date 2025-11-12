Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы История Палаццо Веккьо — это история превращения сурового и аскетичного правительственного здания Флорентийской республики в великолепную резиденцию Великого герцога Тосканского.

Описание экскурсии Место, на котором стоит сейчас Палаццо Веккьо, было всегда обитаемым. У римлян здесь был огромный театр. У флорентийских гибеллинов — жилой квартал домов — башен. А Палаццо Веккьо появился здесь в 13 веке. И не как Палаццо Веккьо, а назывался он Дворец Приоров — дворец флорентийского правительства. Суровый и аскетичный снаружи он отлично сохранился до наших дней. При хозяевах Тосканы Великих герцогах де Медичи дворец постепенно превратился в королевскую резиденцию. На экскурсии я расскажу об архитектуре здания, декоре его великолепных залов и великих мастерах Ренессанса, творивших здесь. Вы увидите место, где когда-то была фреска Леонардо да Винчи, узнаете какое секретное послание о ней разместил Джорджио Вазари, нарисовавший на том же месте свою фреску. Оцените убранство Зала аудиенций и Зала лилий, Зала Пятисот. Посетим комнату, где правящая династия де Медичи хранила свои самые ценные вещи. В Капелле приоров я расскажу, как был устроен быт флорентийских парламентариев и покажу погребальную маску Данте Алигьери, студию Фанциска I де Медичи, соединявшуюся с потайными комнатами дворца, и офис Никколо Макиавелли.

