Палаццо Веккьо - это не просто дворец, а символ Флоренции. Здесь решались судьбы, творились шедевры и плелись интриги.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Флоренции
- 🖼️ Уникальные произведения искусства
- 👑 Интриги и драмы Медичи
- 🔍 Тайные ходы и секреты дворца
- 🎨 Шедевры Леонардо и Микеланджело
Что можно увидеть
- Палаццо Веккьо
- Статуя Давида
- Фреска Леонардо да Винчи
Описание экскурсии
Палаццо Веккьо — величественный дворец, строительство которого началось в 13 веке.
Вы узнаете:
- Для каких государственных нужд его планировали использовать
- Как он преобразился после изгнания сына Лоренцо Великолепного (и почему его изгнали)
- Как в 16 веке палаццо Веккьо стал резиденцией могущественного Козимо I Медичи
На экскурсии по залам дворца:
- Вы выясните, как здесь спиной к спине работали два признанных гения Возрождения
- Мы раскроем загадку фрески Леонардо да Винчи, скрытой под работой Джорджо Вазари
- Вы познакомитесь с личностью, характером и амбициями Козимо I Медичи и его супруги Элеоноры Толедской. Некоторые аспекты их истории весьма поучительны!
- Если вас будоражат сюжеты про потайные ходы — палаццо Веккьо вас не разочарует! Мы расскажем, кто и зачем построил здесь потайной ход в 14 веке
- Вы рассмотрите прекрасную статую Давида и поймёте, почему она расположена именно на этом месте
- Поговорим о ещё одной работе Микеланджело, о которой мало кто знает
А также:
- Вы оцените масштабы рабочего кабинета Козимо I Медичи
- Рассмотрите посмертную маску великого поэта и философа Данте Алигьери
- Вглядитесь в картину 15 века, на которой можно увидеть НЛО
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец — €17,5 с чел. Заранее покупать билеты не нужно
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам любого возраста
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду и пятницу в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в четверг в 10:00 и 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 16:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€48
|Дети 8-14 лет
|€26
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с палаццо Веккьо
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в четверг в 10:00 и 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
1 ноя 2025
Очень интересная подача материала, Светлана- отличный рассказчик. На все вопросы дала ответы. Рекомендую увидеть эту красоту всем.
Виктория
1 окт 2025
Экскурсия в Палаццо Веккьо пришлась на заключительный день моей поездки. Невероятный опыт, содержательный и интересный рассказ о Медичи, увлекательные факты из жизни дворца. Спасибо великолепной Светлане за энтузиазм, интеллект и талант рассказывать даже о будничных вещах с энергичностью и любовью к искусству, в частности, и к Флоренции, в целом.
Павел
27 сен 2025
Очень полезная и познавательная экскурсия, без неё визит в Веккьо был бы наполовину менее осмысленным. Рекомендую!
