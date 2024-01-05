Экскурсии по паркам и усадьбам Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» во Флоренции на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экскурсия во Дворец Питти
Пешая
30 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия во Дворец Питти: встреча с искусством Ренессанса
Откройте величие Дворца Питти с профессиональным гидом. Искусство, история и шедевры мирового значения
Начало: Piazza de’ Pitti
Расписание: Вторник - пятница в 12:00
Завтра в 12:00
18 окт в 12:00
от 100 за всё до 2 чел.
Галерея Уффици
Пешая
8 отзывов
2 часа
Билеты
Экскурсионный билет в Галерею Уффици - погружение в эпоху Ренессанса
Путешествие в мир искусства: Галерея Уффици открывает свои двери для вас. Предварительная бронь билетов
Начало: Piazza della signoria
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Медичи - 300 лет на царстве
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Медичи - 300 лет на царстве
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Belonogow
    5 января 2024
    Экскурсия во Дворец Питти
    Все прошло здорово. Экскурсовод Светлана провела по всему второму этажу, рассказала и об интерьерах, и о картинах, и о предметах
    читать дальше

    мебели, сопровождая это экскурсами в историю. Спасибо компании, что не стали искать способов «слиться», а при отсутствии других желающих провели индивидуальную экскурсию по цене групповой!

  • И
    Ирина
    14 октября 2023
    Галерея Уффици
    Мне и мужу безумно понравилась экскурсия, проведенная Марией! Во-первых, Мария очень приятный, тактичный, воспитанный человек с прекрасным чувством юмора. Во-вторых,
    читать дальше

    Мария настоящий профессионал своего дела с огромным багажом знаний. Маршрут экскурсии, подача материала - все заслуживает оценки 10! Большое спасибо! Два часа пронеслись, как один миг. Обязательно вернемся на другие экскурсии с этим гидом.

  • В
    Владислав
    23 августа 2023
    Экскурсия во Дворец Питти
    Экскурсия получилась замечательной! С нами была гид, Диана, которая смогла показать как Дворец Питти, так и сады Боболи во всей
    читать дальше

    красе. Очень приятно было то, что мы смогли задать Диане вопросы по поводу направлений самых интересных экскурсий и мест в самой Флоренции и около неё. Мы получили исключительно полезную информацию, которая далее нам помогла в выстраивании плана нашего отдыха. Диана - профессионал своего дела и очень душевный человек. Спасибо!

  • G
    Gzhernos
    15 июля 2023
    Галерея Уффици
    Мария замечательный экскурсовод. Два с половиной часа пролетели как один магический миг красоты и понимания истории в прекрасной галерее Уффици.
  • А
    Анна
    4 мая 2023
    Галерея Уффици
    Экскурсию провела Мария, увлекательно и познавательно. Спасибо большое, все понравилось!
  • n
    n-shmatk
    6 июля 2019
    Медичи - 300 лет на царстве
    Великолепная экскурсия, очень насыщенная, красивая и познавательная. Гид Диана знает много интересных историй и отлично их рассказывает. А ещё параллельно даёт массу полезных советов, которые так нужны новичку во Флоренции. Спасибо большое!
  • r
    romvel57
    5 декабря 2018
    Медичи - 300 лет на царстве
    Если Вы интересуетесь историей, историей искусства, то Вам интересно будет побывать на содержательной экскурсии, посвященной знаменитому роду Медичи. История Флоренции,
    читать дальше

    ее великих художников, скульпторов и архитекторов самым тесным образом связана с историей этого рода владетельных особ и меценатов. Экскурсовод Татьяна Подгорная отлично владеет материалом и интересно его преподносит, в чем я имела удовольствие удостовериться 30.11.18

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Парки и усадьбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия во Дворец Питти
  2. Галерея Уффици
  3. Медичи - 300 лет на царстве
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Сады Боболи
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в октябре 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Парки и усадьбы», 41 ⭐ отзыв, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам