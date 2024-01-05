2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия во Дворец Питти: встреча с искусством Ренессанса
Откройте величие Дворца Питти с профессиональным гидом. Искусство, история и шедевры мирового значения
Начало: Piazza de’ Pitti
Расписание: Вторник - пятница в 12:00
Завтра в 12:00
18 окт в 12:00
от €100 за всё до 2 чел.
2 часа
Билеты
Экскурсионный билет в Галерею Уффици - погружение в эпоху Ренессанса
Путешествие в мир искусства: Галерея Уффици открывает свои двери для вас. Предварительная бронь билетов
Начало: Piazza della signoria
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Медичи - 300 лет на царстве
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- BBelonogow5 января 2024Все прошло здорово. Экскурсовод Светлана провела по всему второму этажу, рассказала и об интерьерах, и о картинах, и о предметах
- ИИрина14 октября 2023Мне и мужу безумно понравилась экскурсия, проведенная Марией! Во-первых, Мария очень приятный, тактичный, воспитанный человек с прекрасным чувством юмора. Во-вторых,
- ВВладислав23 августа 2023Экскурсия получилась замечательной! С нами была гид, Диана, которая смогла показать как Дворец Питти, так и сады Боболи во всей
- GGzhernos15 июля 2023Мария замечательный экскурсовод. Два с половиной часа пролетели как один магический миг красоты и понимания истории в прекрасной галерее Уффици.
- ААнна4 мая 2023Экскурсию провела Мария, увлекательно и познавательно. Спасибо большое, все понравилось!
- nn-shmatk6 июля 2019Великолепная экскурсия, очень насыщенная, красивая и познавательная. Гид Диана знает много интересных историй и отлично их рассказывает. А ещё параллельно даёт массу полезных советов, которые так нужны новичку во Флоренции. Спасибо большое!
- rromvel575 декабря 2018Если Вы интересуетесь историей, историей искусства, то Вам интересно будет побывать на содержательной экскурсии, посвященной знаменитому роду Медичи. История Флоренции,
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Парки и усадьбы»
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