1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
200€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции
Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа
Начало: На площада Piazza della Repubblica
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция - кладовая человеческого гения
Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: возле церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция по следам «Инферно»
Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов
Начало: Около Палаццо Питти
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие властители Флоренции
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у Палаццо Веккьо
Проследить историю Флоренции от Средневековья до наших дней на примере одного уникального здания
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества
Начало: Площадь Сан Лоренцо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
Начало: площадь Санта Мария Новелла
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековая Флоренция
Перенестись в Темные века и услышать истории о любви, кровной мести, интригах и заговорах
Начало: В центре города
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Три музея за три часа
Начало: Площадь Синьории, возле льва
Расписание: Кроме понедельника! 8.30 - 13.00/ 14.30-18.00
€220 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Начало: На пьяццале Микеланджело
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эзотерическая Флоренция
Открыть тайны и чудеса колыбели Возрождения
Начало: на площади Санта Мария Новелла
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLaura6 июня 2024Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼
- ДДарья6 июня 2024Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно! Бродили потом самостоятельно по городу уже с каким то внутренним компасом. Спасибо!!!
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- ССветлана5 июня 2024Отличный гид
- ААнна4 июня 2024Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
- rraisa3 июня 2024Спасибо большое. Всё было очень хорошо и приятно:)
- GGiedrius2 июня 2024Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
- ЛЛена2 июня 2024Марина- великолепный рассказчик с большим багажом знаний. Хорошая и степенная подача информации, легко для усвоения. Рекомендую начать изучение Флоренции именно с обзорной экскурсии
- ААртём30 мая 2024Отличная обзорная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Палаццо Веккьо»
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