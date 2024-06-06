Экскурсии с посещением Палаццо Веккьо

Найдено 23 экскурсии в категории «Палаццо Веккьо» во Флоренции на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепная Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
99 отзывов
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
114 за всё до 15 чел.
Медичи - повелители Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
160 за всё до 10 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
143 отзыва
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
160 за всё до 10 чел.
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
194 отзыва
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
200180 за всё до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
184 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 10 чел.
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции
Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа
Начало: На площада Piazza della Repubblica
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Флоренции
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
227 отзывов
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 20 чел.
Флоренция и династия Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 20 чел.
Флоренция - кладовая человеческого гения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Флоренция - кладовая человеческого гения
Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: возле церкви Санта Мария Новелла
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 7 чел.
Флоренция по следам «Инферно»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Флоренция по следам «Инферно»
Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов
Начало: Около Палаццо Питти
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 20 чел.
Великие властители Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Великие властители Флоренции
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 10 чел.
В гостях у Палаццо Веккьо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
В гостях у Палаццо Веккьо
Проследить историю Флоренции от Средневековья до наших дней на примере одного уникального здания
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 6 чел.
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества
Начало: Площадь Сан Лоренцо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Флоренция как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
Начало: площадь Санта Мария Новелла
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
130 за всё до 3 чел.
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Вечернее свидание с Флоренцией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Средневековая Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековая Флоренция
Перенестись в Темные века и услышать истории о любви, кровной мести, интригах и заговорах
Начало: В центре города
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
110 за всё до 6 чел.
По ту сторону моста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
75 за человека
Три музея за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Три музея за три часа
Начало: Площадь Синьории, возле льва
Расписание: Кроме понедельника! 8.30 - 13.00/ 14.30-18.00
220 за человека
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Начало: На пьяццале Микеланджело
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.
Флорентийские убийства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские убийства
Погрузитесь в захватывающий мир истории Флоренции, раскрывая тайны знаменитого рода Медичи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Эзотерическая Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Эзотерическая Флоренция
Открыть тайны и чудеса колыбели Возрождения
Начало: на площади Санта Мария Новелла
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Laura
    6 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼
    Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
    Спасибо большое за интересную экскурсию. Было очень познавательно! Бродили потом самостоятельно по городу уже с каким то внутренним компасом. Спасибо!!!
  • T
    Tamara
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Медичи - повелители Флоренции
    Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
    читать дальше

    история семьи Медичи, просто захватывает ум и сердце. Экскурсия была увлекательной как для взрослых, так и для детей. Наш гид Лидия справилась на все 100% - ее знания и страсть к рассказу заразили каждого из нас. Благодаря этой поездке мы узнали множество интересных фактов и по-новому взглянули на историю этого удивительного места. Благодарим за незабываемую прогулку! Уже рекомендовала друзьям 👍🏻

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
    Отличный гид
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
  • r
    raisa
    3 июня 2024
    Влюбиться во Флоренцию
    Спасибо большое. Всё было очень хорошо и приятно:)
  • G
    Giedrius
    2 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
  • Л
    Лена
    2 июня 2024
    Великолепная Флоренция
    Марина- великолепный рассказчик с большим багажом знаний. Хорошая и степенная подача информации, легко для усвоения. Рекомендую начать изучение Флоренции именно с обзорной экскурсии
  • А
    Артём
    30 мая 2024
    Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
    Отличная обзорная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Палаццо Веккьо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Великолепная Флоренция
  2. Медичи - повелители Флоренции
  3. Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
  4. Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
  5. Влюбиться во Флоренцию
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
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