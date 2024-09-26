Познакомиться с шедеврами искусства Возрождения в старейшем палаццо Флоренции
Палаццо, тюрьма, а затем музей — всё это Барджелло, который впечатлит вас не меньше Уффици, но не утомит толпами туристов.
Вы рассмотрите скульптуры Микеланджело и Донателло, шедевры из остекленной глины и фарфор Медичи, коллекции оружия и тканей эпохи Ренессанса, чтобы в очередной раз убедиться, что искусство и Флоренция — синонимы.
Приготовьтесь погрузиться в тонкий мир эпохи Возрождения. Мы рассмотрим скульптуры мастеров, которые сумели «оживить» мрамор: Микеланджело, Челлини, Донателло и Веррокьо. Прикоснемся к коллекциям старинного оружия и тканей эпохи Ренессанса, поговорим о так называемом фарфоре Медичи и флорентийской остекленной глине. Кроме того, вы увидите золотой флорин, служивший когда-то неофициальной мировой валютой, как сегодня — американский доллар. А в залах прикладного искусства оцените старинные украшения и редкие изделия из слоновой кости, серебра и настольной бронзы.
Секреты музея Барджелло
Каждый экспонат Барджелло припас не одну любопытную историю — многие из них откроются вам на экскурсии. Я расскажу о том, как дворец превратился в тюрьму, а затем стал национальным музеем. Покажу предметы искусства, которые помнят хозяев города — Медичи и герцогов Лотарингских. Вы узнаете, почему изделия из флорентийской остеклённой глины по сей день не нуждаются в реставрации. И, конечно, увидите знаменитое деревянное распятие: я расскажу историю этого экспоната, авторство которого приписывают самому Микеланджело.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены билеты в музей: €8 с чел.
Если на экскурсии более двух участников, то отдельно оплачиваются наушники — €2,5 с чел.
Обратите внимание: музей Барджелло закрыт по вторникам и в праздничные дни
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2478 туристов
Я живу и работаю в Италии с 2000 года, имею государственную аккредитацию гида. Каждый день, видя всё это обилие красоты, не могу не задавать себе вопросы. Ответы на них лучше читать дальшеуменьшить
всего искать, изучая город и профессию на курсах гидов, а потом соединять приятное с полезным. Вот такая, примерно, схема выбора профессии.
Хотя на этом учёба не заканчивается: в жизни ещё полно вопросов, на которые хочется найти ответ. Легко и непринуждённо о серьёзных вещах — это обо мне.
Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елизавета
Барджелло - не входит в топ 3 (или даже топ 5) точек для осмотра во Флоренции, но для тех, чью душу Флоренция бередит и греет давно, крайне рекомендую!
Татьяна - отличный читать дальшеуменьшить
рассказчик, полтора часа пролетели очень быстро (и мы смотрели только основные экспонаты коллекции). Мы посмотрели и обсудили основные жемчужинки Донателло, Микеланджело и других очень важных скульпторов, хранящиеся в Барджело, посмотрели отменные роббианы, предположительно последнюю работу Джотто, интересный переносной орган. Само здание тоже прекрасно и очень интересно.
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Катя
Барджелло - достойный выбор во Флоренции, где музеи на каждом повороте и вы не знаете, куда бы еще успеть сходить. Такая вот большая сокровищница с декоративно-прикладным искусством. Увидите в нем читать дальшеуменьшить
ключи и замки флорентийцев 16 века, замшевую сумочку пояс, чтобы их носить, будете зависать и разглядывать прародителей современных вилок, которыми каждый день едите (их тоже во Флоренции придумали), сундуки для хранения средневековой одежды (Икеа со шкафами появились немного попозже), скульптуру Микеланджело и Донателло, Джамбольньи. В Барджелло находится скандальная фигурка распятого Христа, за которого правительство Италии заплатило 3,5 млн евро (начинали торги с 18 млн), а это оказался не работа Микеланджело, а неизвестного флорентийского мастера (потом, конечно, всех судили за такие покупки, но не посадили).
Само здание бывшей тюрьмы, где во дворе головы рубили и складывали рядками на входе, жутко атмосферное. Постоите там в зале, где Данте вынесли приговор, повглядываетесь в арочный потолок, почувствуете величие и приземлитесь.
Эти и 100500 других историй мне рассказала Татьяна. Обязательно берите гида для похода в этот музей. Татьяна очень интеллигентный гид и невероятный рассказчик. Не пропускайте свой шанс заглянуть в средневековье и хотя бы немного его осмыслить с опытным проводником.
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Н
Наташа
Были на экскурсии в музее Барджелло с Татьяной. Нам понравилось. Очень интерессная история у этого здания, его трансформаций. Строился для мера города, а оказался тюрьмой, а потом музеем. Увидели прекрасные читать дальшеуменьшить
скульптуры Донателло, Челлини, Микеланджело. Флоренции есть чем удивить путешественника. А если возьмете экскурсоводом Татьяну, то получите двойное удовольствие, она все преподносит мягко, ненавязчиво, доступно, создает ощущение дружеской беседы. Огромное ей спасибо и успехов! Рекомендуем как гида однозначно!
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Лилия
Музей в бывшей тюрьме где во дворике жутко рубили головы. А сейчас прекрасный музей скульптур и средневекового бытового инвентаря оформленного в богатом и необычном стиле тех времен. Благодарим Татьяну за шикарную экскурсию! Всем рекомендуем:)
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T
Tatjana
Всё было замечательно, мы остались очень довольны и будем рады дальнейшей встрече.
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