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Познакомиться с шедеврами искусства Возрождения в старейшем палаццо Флоренции

Taтьяна
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Taтьяна – ваш гид
Палаццо, тюрьма, а затем музей — всё это Барджелло, который впечатлит вас не меньше Уффици, но не утомит толпами туристов.

Вы рассмотрите скульптуры Микеланджело и Донателло, шедевры из остекленной глины и фарфор Медичи, коллекции оружия и тканей эпохи Ренессанса, чтобы в очередной раз убедиться, что искусство и Флоренция — синонимы.
75 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Открыть сокровищницы музея Барджелло

Что вас ожидает

Флорентийское искусство и артефакты
Приготовьтесь погрузиться в тонкий мир эпохи Возрождения. Мы рассмотрим скульптуры мастеров, которые сумели «оживить» мрамор: Микеланджело, Челлини, Донателло и Веррокьо. Прикоснемся к коллекциям старинного оружия и тканей эпохи Ренессанса, поговорим о так называемом фарфоре Медичи и флорентийской остекленной глине. Кроме того, вы увидите золотой флорин, служивший когда-то неофициальной мировой валютой, как сегодня — американский доллар. А в залах прикладного искусства оцените старинные украшения и редкие изделия из слоновой кости, серебра и настольной бронзы.

Секреты музея Барджелло
Каждый экспонат Барджелло припас не одну любопытную историю — многие из них откроются вам на экскурсии. Я расскажу о том, как дворец превратился в тюрьму, а затем стал национальным музеем. Покажу предметы искусства, которые помнят хозяев города — Медичи и герцогов Лотарингских. Вы узнаете, почему изделия из флорентийской остеклённой глины по сей день не нуждаются в реставрации. И, конечно, увидите знаменитое деревянное распятие: я расскажу историю этого экспоната, авторство которого приписывают самому Микеланджело.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены билеты в музей: 8 евро с человека
  • Для большой группы будут нужны наушники
  • Обратите внимание: музей Барджелло закрыт каждое 2 и 4-ое воскресение месяца, а также 1 и 3-й понедельник месяца
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Открыть сокровищницы музея Барджелло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Taтьяна
Taтьяна
Меня зовут Татьяна. Уже 17 лет я живу и работаю в Италии. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учеба не заканчивается. В жизни еще полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

29 декабря 2019
Были на экскурсии в музее Барджелло с Татьяной. Нам понравилось. Очень интерессная история у этого здания, его трансформаций. Строился для мера города, а оказался тюрьмой, а потом музеем. Увидели прекрасные скульптуры Донателло, Челлини, Микеланджело. Флоренции есть чем удивить путешественника. А если возьмете экскурсоводом Татьяну, то получите двойное удовольствие, она все преподносит мягко, ненавязчиво, доступно, создает ощущение дружеской беседы. Огромное ей спасибо и успехов! Рекомендуем как гида однозначно!

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