Палаццо, тюрьма, а затем музей — всё это Барджелло, который впечатлит вас не меньше Уффици, но не утомит толпами туристов. Вы рассмотрите скульптуры Микеланджело и Донателло, шедевры из остекленной глины и фарфор Медичи, коллекции оружия и тканей эпохи Ренессанса, чтобы в очередной раз убедиться, что искусство и Флоренция — синонимы.

Описание экскурсии

Флорентийское искусство и артефакты

Приготовьтесь погрузиться в тонкий мир эпохи Возрождения. Мы рассмотрим скульптуры мастеров, которые сумели «оживить» мрамор: Микеланджело, Челлини, Донателло и Веррокьо. Прикоснемся к коллекциям старинного оружия и тканей эпохи Ренессанса, поговорим о так называемом фарфоре Медичи и флорентийской остекленной глине. Кроме того, вы увидите золотой флорин, служивший когда-то неофициальной мировой валютой, как сегодня — американский доллар. А в залах прикладного искусства оцените старинные украшения и редкие изделия из слоновой кости, серебра и настольной бронзы.

Секреты музея Барджелло

Каждый экспонат Барджелло припас не одну любопытную историю — многие из них откроются вам на экскурсии. Я расскажу о том, как дворец превратился в тюрьму, а затем стал национальным музеем. Покажу предметы искусства, которые помнят хозяев города — Медичи и герцогов Лотарингских. Вы узнаете, почему изделия из флорентийской остеклённой глины по сей день не нуждаются в реставрации. И, конечно, увидите знаменитое деревянное распятие: я расскажу историю этого экспоната, авторство которого приписывают самому Микеланджело.

Организационные детали