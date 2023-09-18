Посетить место, где итальянский мыслитель написал трактат «Государь»
«Цель оправдывает средства» – известный тезис, вышедший из-под пера Никколо Макиавелли.
Вот уже пять столетий его имя связывают с самыми циничными методами управления государства, а термин «макиавеллизм» стал синонимом жестокости. Каким же был политик на самом деле? Приглашаю вас в его дом-музей. Вы узнаете, при каких обстоятельствах он создавал трактат, и сами сделаете свои выводы.
Вот уже пять столетий его имя связывают с самыми циничными методами управления государства, а термин «макиавеллизм» стал синонимом жестокости. Каким же был политик на самом деле? Приглашаю вас в его дом-музей. Вы узнаете, при каких обстоятельствах он создавал трактат, и сами сделаете свои выводы.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Экскурсия начнётся в центре Флоренции. Наша поездка до поместья займёт всего 20-30 минут. Вы побываете в долине Кьянти, увидите роскошные пейзажи и прогуляетесь по виноградникам.
- Мы зайдём в дом Никколо Макиавелли, в котором он находился в ссылке, попав в немилость семьи Медичи. Посидим за столом, где политик написал своего «Государя», посмотрим, как был организован его быт и досуг. Побываем в саду, где он ежедневно гулял, а затем спустимся в винные погреба и пройдёмся по тайному туннелю.
- По вашему желанию можем посетить ресторан, который работает непрерывно с 1452 года и проповедует «принцип нулевого километра». Узнаете, что это такое, и устроите себе настоящий тосканский обед – сыры, колбасы, кростини, паста, десерт и три вида вина из местной винодельни.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Suzuki Swift Gibrid.
- В стоимость включены трансфер, прогулка по виноградникам, посещение поместья Макиавелли, экскурсия по дому-музею.
- По желанию дополнительно оплачивается обед из 3 блюд и кофе – 35 евро/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Порта Романа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 342 туристов
Всем привет! Меня зовут Елена, родилась в Москве, большую часть жизни провела в Одессе. Однажды приехав во Флоренцию, влюбилась в этот удивительный город. Здесь я встретила свою любовь и резко поменяла профессию скучного банкира на жизнерадостного гида. Я люблю кухню Тосканы, её вина, знаю о регионе уже чуть больше, чем муж-флориентиец. Мне нравится знакомить людей с удивительным городом, богатым самобытной историей и вкусной едой. Каждая прогулка индивидуальна и зависит от ваших предпочтений, но не влюбиться во Флоренцию после неё вы точно не сможете!
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