6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Кулинарная школа и семейный ресторан Мауро находится в красивом месте посреди оливковой рощи и виноградников Кьянти. После кулинарного урока мы отправимся на небольшую экскурсию по этому замечательному городу, который, кстати, внесен в список наследия ЮНЕСКО. Семейный ресторан и просто тосканский гостеприимный дом, где проходят кулинарные уроки, обладает невероятной энергетикой, а с уютной кухни и террасы, где вы будете готовить и кушать обед по-итальянски, открывается незабываемый вид на поля Тосканы и средневековый Манхэттен — Сан-Джиминиано.

Во время мастер-класса я расскажу вам про особенности тосканской кухни, а Мауро откроет много интересных и полезных секретов итальянских шеф-поваров. Вы научитесь готовить домашнюю пасту, равиоли и тальятелли, спагетти и тортеллини, различные соусы для пасты, традиционные закуски и антипасто и, конечно, десерты. Большинство овощей и специй, оливковое масло Мауро берет из своего сада-огорода. Для вегетерианцев, веганов и людей с особенностями диеты у нас есть интересные, вкусные и необычные предложения.

Примерное меню для мастер-класса: