6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Готовим и едим по-итальянски в семейном ресторане с видом на средневековый Манхэттен

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Тосканская кухня очень простая, вкусная и полезная! Отведать типичные блюда можно в местных трактирах и семейных ресторанах, а если хотите научиться их готовить сами — добро пожаловать на кулинарный мастер-класс, который мы устраиваем с моим другом итальянским шеф-поваром Мауро!
От 300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане

Программа

Кулинарная школа и семейный ресторан Мауро находится в красивом месте посреди оливковой рощи и виноградников Кьянти. После кулинарного урока мы отправимся на небольшую экскурсию по этому замечательному городу, который, кстати, внесен в список наследия ЮНЕСКО. Семейный ресторан и просто тосканский гостеприимный дом, где проходят кулинарные уроки, обладает невероятной энергетикой, а с уютной кухни и террасы, где вы будете готовить и кушать обед по-итальянски, открывается незабываемый вид на поля Тосканы и средневековый Манхэттен — Сан-Джиминиано.

Во время мастер-класса я расскажу вам про особенности тосканской кухни, а Мауро откроет много интересных и полезных секретов итальянских шеф-поваров. Вы научитесь готовить домашнюю пасту, равиоли и тальятелли, спагетти и тортеллини, различные соусы для пасты, традиционные закуски и антипасто и, конечно, десерты. Большинство овощей и специй, оливковое масло Мауро берет из своего сада-огорода. Для вегетерианцев, веганов и людей с особенностями диеты у нас есть интересные, вкусные и необычные предложения.

Примерное меню для мастер-класса:

  • Антипасто (закуски): брускетта / цветки цуккини или брокколи в кляре / жареные артишоки (в зависимости от сезона);
  • Домашняя паста (тальятелле / тортеллини / равиоли / спагетти);
  • Десерт (тирамису / панакота / крем брюле / крема каталоне).
  • Все блюда, приготовленные собственными руками, вы сможете дегустировать с тосканскими винами. А еще вас ждет маленький сюрприз!

Организационные детали

  • Продолжительность мастер-класса — 3 часа. Экскурсия по Сан Джиминиано — 1 час.
  • Обратите внимание, кроме вас на мастер-классе могут быть и другие участники (от 2 до 4 человек).
  • Доехать до Чертальдо вы можете на электричке от вокзала Флоренция-Санта-Мария —Новелла (50 минут, 6 евро/человек). Я встречу вас у вокзала.
  • Рекомендую совместить эту экскурсию с поездкой по Кьянти и дегустацией местных марочных вин (см. экскурсию «Из Флоренции на Кьянти тур»), при заказе двух экскурсий в один день — скидка 20 евро с человека.
  • Кулинарный урок не индивидуальный. Помимо нас на уроке могут присутствовать другие участники из разных стран. Максимальное количество участников — 10. Поездка в Сан Джиминиано после кулинарного урока — индивидуальна.
  • Если у Мауро не будет на этот день мест, кулинарный урок можно провести в другом месте — в средневековом замке или небольшом agriturismo.
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане
Кулинарный урок в Тоскане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Живу в Тоскане последние 7 лет. Работаю в агритуризме, увлекаюсь эногастрономией — всем, что связано с вином и едой :) Ращу дочь-билингва, изучаю особенности итальянского менталитета, занимаюсь стрельбой из лука, люблю фотографировать и обладаю неиссякаемым любопытством ко всему новому и интересному.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
4 декабря 2019
Спасибо Татьяне за прекрасный опыт! Было очень занятно и интересно! Вкусно и незабываемо! Рекомендуем посетить данную экскурсию!
11 апреля 2018
Замечательный урок, точнее не поворачивается язык назвать просто уроком :). Прекрасный Шеф, удивительное место, полный восторг! С удовольствием приедем ещё раз. Рекомендую семьям с детьми, очень насыщенно, интересно, вкусно!
26 декабря 2017
Безумно понравился кулинарный урок, который мы посетили в Тоскане. Татьяна огромный профессионал и потрясающий рассказчик, всё показала, объяснила, мы остались в восторге.
Урок проходил у замечательного повара, который готовит так вкусно, что даже вегетарианцы начинают есть мясо:)
ВЫВОД: Рекомендую каждому, кто хочет узнать вкус настоящей итальянской еды.
29 октября 2017
Никак ниожидала, что получу такое удовольствие! Спасибо большое Татьяне! Мауро просто ШИК!!!
7 апреля 2017
Были с подругой на кулинарном мастер-классе с Мауро в Тоскане, организатор - гид Татьяна.
Это, пожалуй, одно из самых ярких воспоминаний из поездки! Часто пересматриваем фото и улыбаемся!
Мауро - большой молодец, открытый, позитивный и профи в кулинарном деле. Оказывается, итальянская кухня - это вкусно и не сложно ))
Брускетты с томатами, паста, ах тирамису.... и все с итальянским вином и бомбическим видом на город с высоты дома Мауро!
Всем рекомендую!!!
9 октября 2015
Веселый мастер-класс итальянской кухни. Все, что вы и так знали, но боялись спросить:). Будете готовить пасту, брускетту и тирамису в лучших итальянских традициях. Красивые виды, вкусный обед и приятные знакомства. Татьяна, спасибо!:)

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