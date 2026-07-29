77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить

If you are a great fan of art and want to dive deep into it, you probably need a longer tour as Uffizi is huge but if you are like us, love it, want to see it but it is not your only priority in Florence or you cannot take long tours, this two hours Uffizi tour will be ideal for you, highly recommend!



Отличный музей и очень интересная экскурсия. Наш гид Мария была очень мила, терпелива с нами и обладала прекрасными знаниями о музее и истории Италии в целом. Если вы большой поклонник искусства и хотите погрузиться в него с головой, вам, вероятно, понадобится более продолжительная экскурсия, так как Уффици огромен, но если вы, как и мы, любите его, хотите увидеть, но это не единственное, что для вас важно во Флоренции, или вы не можете совершать длительные экскурсии, то этот двухчасовой Уффици экскурсия будет идеальной для вас, очень рекомендую!