77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Шедевры изобразительного искусства и судьбы художников в экскурсии по главному музею города

Мария
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Мария – ваш гид
Только в галерее Уффици можно увидеть сразу все главные работы Джотто, Рафаэля, Микеланджело и Боттичелли.

Музей хранит богатейшее собрание итальянской и европейской живописи XIII–XVIII вв., произведения античного искусства, уникальную подборку автопортретов европейских художников.

Я расскажу вам историю создания коллекции, помогу разобраться во всем многообразии представленных стилей – от готики до барокко, а также в личных судьбах знаменитых художников и трактовках их произведений.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Синьория
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У этой экскурсии77 отзывов
4.99
Галерея Уффици: от готики до барокко
Галерея Уффици: от готики до барокко

Что вас ожидает

В рамках экспозиции музея вы увидите:

  • работы великого художника Джотто, который сломал строгие византийские традиции и подарил искусству новую ветвь развития, произведения его последователей, мастеров готического стиля, Джентиле да Фабриано и Лоренцо Монако;
  • картины Филиппо Липпи, учителя Боттичелли, и его сына Филипино;
  • шедевры Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна», Леонардо да Винчи «Благовещение» и Микеланджело Буонарроти «Святое семейство или тондо Дони», а также узнаете, что вдохновило художиков на их создание и какие загадки таят в себе эти картины;
  • портреты кисти Рафаэля и картины провокатора Караваджо, художников с самой необычной и трагической судьбой.

Уффици предстанет вам как открытая книга изобразительного искусства, где все произведения расположены в хронологическом порядке. Благодаря экскурсии, вы совершите путешествие через время, чтобы познакомиться с искусством начиная с готического стиля и заканчивая стилем барокко. Узнаете о судьбах великих художников и о символизме их работ.

Организационные детали

  • Билеты в галерею не входят в стоимость экскурсии, их точная стоимость меняется в зависимости от сезона (уточняйте, пожалуйста, у гида при бронировании). Я позабочусь об их покупке заранее, чтобы избежать очередей.
  • Для групп от 7 человек и более берется напрокат аудиосистема (это правило галереи), стоимость 3 €/человека
Галерея Уффици: от готики до барокко
Галерея Уффици: от готики до барокко
Галерея Уффици: от готики до барокко
Галерея Уффици: от готики до барокко
Галерея Уффици: от готики до барокко
Галерея Уффици: от готики до барокко
Галерея Уффици: от готики до барокко
Галерея Уффици: от готики до барокко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Синьория.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я туристический гид по Флоренции и ее окрестностям. Очень люблю этот город, его красоту и неповторимость. На мой взгляд, экскурсия по Флоренции — это незабываемый опыт, который обогащает духовно и оставляет сладкие воспоминание об отдыхе.
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77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 декабря 2019
Итак, галеря Уфицци, обзорная по Флоренции и Академия. Впечатлений – много, иногда голова перестает работать. )))

Гид Мария очень хороший, знает практически все и о Флоренции и о выставленных картинах в галереях, похоже не только Уфицци, но и в других. По крайней мере такое ощущение при разговоре о нашей самостоятельной «походке» во дворец Питти.

Показала, рассказала, провела. Во время экскурсий ни разу не возникало ощущения усталости или скуки.

В оценке у нас с женой – расхождения. Она за 5 баллов, я за 4. (победила грубая мужская сила ;) ).

Почему – 4? Для меня немного дискомфортна оказалась обзорная по Флоренции. Нет, информационно все было замечательно, но - без «привязки к местности». Т.е. нас водили «кругами» и все интересно, замечательно и много рассказывали, но если бы еще при этом перед глазами периодически появлялся маршрут которым ходим! А так я, через минут сорок, уже не понимал где мы и куда и для меня это снижало прелесть экскурсии. Но в остальном, еще раз, все просто замечательно. Поскольку остались еще места где мы не побывали, то при следующей поездке во Флоренции, если состоится, попробуем воспользоваться еще раз услугами Марии (если она не обидится на меня за малюсенькую «критику»)

С уважением
Клоцман И.С.
4 ноября 2019
Мария - отличный гид и приятная в общении девушка, пунктуальна, грамотно выстроила маршрут и мы не потерялись в море шедевров Уффици, а в отведённые два часа ознакомились со всеми главными экспонатами. Спасибо огромное за подробную и интересную экскурсию! Однозначно рекомендуем Марию как Гида во Флоренции))
15 октября 2019
Мария провела для нас очень хорошую экскурсию в галерее Уффици. За 2.5 часа она показала нам саммые значимые картины, сопроводив свой рассказ множеством интересных деталей об историческом контексте, в котором создавался тот или иной шедевр. Если бы у нас было время подольше остаться во Флоренции, мы с удовольствием посетили бы еще экскурсии, которые проводит Мария. С ней было очень приятно общаться. Большое спасибо Марии и пожелание ей всего самого доброго.
12 октября 2019
По Флоренции путешествовали с гидом Марией 14 и 15 сентября. 14.09 была обзорная экскурсия, а 15.09. - экскурсия в галерею Уффици. Обе экскурсии очень понравились. Мария - грамотный и хорошо владеющий информацией специалист, влюбленный во Флоренцию. Интересный рассказчик. Экскурсии прошли на одном дыхании. Кроме экскурса по историческим достопримечательностям, Мария познакомила с неповторимым местным колоритом города, с которым вряд ли удалось бы познакомиться самостоятельно за короткое время пребывания. Остались очень довольны. Рекомендуем Марию, как прекрасного гида и очень приятного обаятельного человека
1 октября 2019
Я несомненно порекомендую эту экскурсию и гида друзьям. Мария увлечет своим рассказом даже не любителей искусства, настолько интересно расскажет о сокровищах галереи, что даже самые уставшие туристы дойдут до конца. Мария, спасибо Вам за Вашу отдачу своему делу и за такую увлекательную экскурсии! Вы профессионал!
22 сентября 2019
Очень благодарен Марии за замечательно проведенную экскурсию по Галерее Уффици. При таком огромном количестве экспонатов, она выбирает самые значительные и интересные. Знает историю создания шедевров и умеет увлекательно рассказать о картине, истории её создания и авторе. Мария увлечена своим предметом и проводит экскурсию с энтузиазмом. В Уффици я был первый раз и без гида пропустил бы много интересного среди этого собрания шедевров.
5 сентября 2019
Были в галерее Уфицци. Очень понравилось. Гид очень много знает, было безумно интересно и все было рассказано в прекрасной маннере. Дружелюбный и енергичный человек.
Огромное вам спасибо
15 июля 2019
Уффици... Как много в этом слове!!!! Мария наполнила это слово новым смыслом. Перед посещением галереи, честно, волновалась - боялась длительного ожидания в очереди, переизбыток информации и непринятие ее ребенком (12 лет). Но Мария оказалась настоящей волшебницей: 1) Мы не стояли в очереди; 2) Экскурсия была простроена настолько логично и правильно, что никакого смешения информации не произошло; 3) Ребенок был в восторге, Мария умеет заинтересовать даже такую антагонистическую аудиторию как подростки интереснейшими фактами из околохудожественной жизни. Экскурсия прошла на Ура!!!
10 июля 2019
Мы ходили на экскурсию семьёй: мама, папа, 2 дочери 18 лет и сын 8 лет. Гид очень позитивная и улыбчивая. Рассказывает эмоционально и интересно, доброжелательно. Рекомендую для семей, разновозрастных компаний и людей, не желающих загружаться большим количеством цифр и справочной информации. Для тех, кто хочет увидеть всё самое важное и узнать об этом самое интересное.
11 мая 2019
Знания, подача материала, акцент на самом важном и интересном, обаяние и артистизм гида заставили пролететь 2 часа, как одно мгновение! Хотелось продолжения и полного погружения в мир искусства.
Ещё 67 отзывов

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