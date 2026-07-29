77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Галерея Уффици: от готики до барокко

Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Галерея Уффици во Флоренции - это не просто музей, а целый мир, где каждый шаг открывает новую страницу истории искусства. Здесь собраны произведения величайших мастеров от готики до барокко.

Ваш гид
читать дальшеуменьшить

раскроет тайны шедевров Джотто, Рафаэля, Микеланджело и Боттичелли, расскажет о тонкостях их творчества и личных судьбах.

Эта экскурсия станет ключом к пониманию эволюции европейской живописи и даст возможность насладиться красотой настоящего искусства

5
124 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная коллекция шедевров от готики до барокко
  • 🖼️ Работы Джотто, Рафаэля, Микеланджело и Боттичелли
  • 📚 История создания коллекции и судьбы художников
  • 🔍 Глубокий анализ стилей и трактовок произведений
  • ⏳ Путешествие через эпохи искусства
  • 👥 Индивидуальный подход и внимание к деталям
Галерея Уффици: от готики до барокко
Галерея Уффици: от готики до барокко
Галерея Уффици: от готики до барокко

Что можно увидеть

  • Галерея Уффици
  • Работы Джотто
  • Картины Филиппо Липпи
  • Шедевры Боттичелли
  • Картины Леонардо да Винчи
  • Работы Микеланджело
  • Портреты Рафаэля
  • Картины Караваджо

Описание экскурсии

В рамках экспозиции музея вы увидите:

  • работы великого художника Джотто, который сломал строгие византийские традиции и подарил искусству новую ветвь развития, произведения его последователей, мастеров готического стиля, Джентиле да Фабриано и Лоренцо Монако;
  • картины Филиппо Липпи, учителя Боттичелли, и его сына Филипино;
  • шедевры Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна», Леонардо да Винчи «Благовещение» и Микеланджело Буонарроти «Святое семейство или тондо Дони», а также узнаете, что вдохновило художиков на их создание и какие загадки таят в себе эти картины;
  • портреты кисти Рафаэля и картины провокатора Караваджо, художников с самой необычной и трагической судьбой.

Уффици предстанет вам как открытая книга изобразительного искусства, где все произведения расположены в хронологическом порядке. Благодаря экскурсии, вы совершите путешествие через время, чтобы познакомиться с искусством начиная с готического стиля и заканчивая стилем барокко. Узнаете о судьбах великих художников и о символизме их работ.

Организационные детали

  • Билеты в галерею не входят в стоимость экскурсии, их точная стоимость меняется в зависимости от сезона (уточняйте, пожалуйста, у гида при бронировании). Я расскажу, как купить билеты заранее, чтобы избежать очередей
  • Для групп от 3 человек используется аудиосистема — €2/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Синьория
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3667 туристов
Бонжорно, друзья! Флоренция — мой дом с 2009 года. С 2011 я работаю здесь профессиональным лицензированным гидом. Мне хочется познакомить вас с городом так, как вижу его сама: уютные улочки, запах
читать дальшеуменьшить

утреннего кофе, скрытые детали и истории, которые оживают за каждым фасадом. Я с удовольствием расскажу вам о Флоренции без спешки и формальностей — так, чтобы вы почувствовали её атмосферу и увезли с собой тёплые эмоции и вдохновение. Буду очень рада нашей встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
123
4
1
3
2
1
В
Мария знает Галерею Уффици как свои пять пальцев, она с лёгкостью пробиралась сквозь толпы туристов, чтобы детально рассказать о каждом шедевре из галереи! Экскурсия была великолепной, структурированной так, чтобы нам был понятен ход развития истории искусства и мы могли насладиться творениями гениев! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Путешествие по галерее Уфицци в сопровождение Марии оказалось невероятно содержательным, живым, эмоциональным и теплым. Это было наше первое посещение галереи, и благодаря Марии точно не последнее. Ее рассказы о картинах, художниках, исторических эпохах и людях буквало влюбили не только в живопись но и в изучение искусства! огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия по галерее Уффици оставила очень приятное впечатление. Маршрут продуман так, что удалось увидеть самые важные произведения без спешки и суеты.
Особенно хочется отметить работу экскурсовода Марии — её манера подачи
читать дальшеуменьшить

просто замечательная. Она ведёт экскурсию спокойно, с улыбкой, очень понятно и увлекательно, создавая комфортную атмосферу. Чувствуется знание темы и уважение к слушателям — информация воспринимается легко и с интересом.
Единственный небольшой нюанс — иногда были помехи в наушниках,но это не сильно повлияло на общее впечатление.
В целом экскурсия оставила исключительно положительные эмоции. Рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
L
Great museum and very interesting tour. Our guide Maria was very nice, patient with us and had a great knowledge of the museum and history of Italy as a whole.
читать дальшеуменьшить

If you are a great fan of art and want to dive deep into it, you probably need a longer tour as Uffizi is huge but if you are like us, love it, want to see it but it is not your only priority in Florence or you cannot take long tours, this two hours Uffizi tour will be ideal for you, highly recommend!

Отличный музей и очень интересная экскурсия. Наш гид Мария была очень мила, терпелива с нами и обладала прекрасными знаниями о музее и истории Италии в целом. Если вы большой поклонник искусства и хотите погрузиться в него с головой, вам, вероятно, понадобится более продолжительная экскурсия, так как Уффици огромен, но если вы, как и мы, любите его, хотите увидеть, но это не единственное, что для вас важно во Флоренции, или вы не можете совершать длительные экскурсии, то этот двухчасовой Уффици экскурсия будет идеальной для вас, очень рекомендую!

Мария
Мария
Ответ организатора:
Лариса, огромное спасибо за ваш теплый отзыв! Мне было очень приятно провести это время с вами и поделиться красотой галереи Уффици. Рада, что двухчасовой формат экскурсии вам подошел. Буду счастлива снова увидеть вас во Флоренции!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Благодарны Марии за содержательную, интересную экскурсию. Мария рассказывает так, что и мой 13- летний сын, обладающий небольшими познаниями в искусстве эпохи Возрождения, и я, что- то где- то когда- то читавшая по этой теме, слушали очень увлеченно. Чувствуется, что у Марии большой багаж знаний, она ответила на все наши вопросы, была очень доброжелательна и терпима. Спасибо большое, Мария!
Мария
Мария
Ответ организатора:
Уважаемая Светлана, огромное спасибо за такой искренний отзыв! Мне было очень приятно познакомиться с вами и вашим сыном. Для меня
читать дальшеуменьшить

самая большая награда — видеть интерес в глазах молодого поколения. Рада, что смогла сделать рассказ живым и понятным для вас обоих. Буду счастлива снова встретить вашу замечательную семью во Флоренции!

Вам был полезен этот отзыв?
Марианна
Очень интересно, познавательно, объемно. Нас было 3 взрослых и ребенок 8 лет, всем очень понравилось.
Очень интересно, познавательно, объемно. Нас было 3 взрослых и ребенок 8 лет, всем очень понравилось.
Очень интересно, познавательно, объемно. Нас было 3 взрослых и ребенок 8 лет, всем очень понравилось.
Очень интересно, познавательно, объемно. Нас было 3 взрослых и ребенок 8 лет, всем очень понравилось.
Очень интересно, познавательно, объемно. Нас было 3 взрослых и ребенок 8 лет, всем очень понравилось.
Очень интересно, познавательно, объемно. Нас было 3 взрослых и ребенок 8 лет, всем очень понравилось.
Очень интересно, познавательно, объемно. Нас было 3 взрослых и ребенок 8 лет, всем очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии на «Галерея Уффици: от готики до барокко»

Первый раз во Флоренции: тайны города и шедевры галереи Уффици
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Первый раз во Флоренции: тайны города и шедевры галереи Уффици
Прогуляйтесь по улицам, где творили гении, и насладитесь шедеврами Уффици. История, искусство и культура Флоренции ждут вас в этом путешествии
Начало: У башни Джотто
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €280 за всё до 5 чел.
Галерея Уффици с профессиональным гидом
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Погружение в мир искусства в Галерее Уффици. Узнайте о шедеврах Микеланджело, Боттичелли и Леонардо. Ваша индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: На Piazza della Signoria
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €260 за всё до 5 чел.
Галерея Уффици - мир прекрасного
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Галерея Уффици - мир прекрасного
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €162 за всё до 8 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти (Палатинская галерея)
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти (Палатинская галерея)
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от €127 за всё до 25 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции
от €190 за экскурсию