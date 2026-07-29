77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Галерея Уффици во Флоренции - это не просто музей, а целый мир, где каждый шаг открывает новую страницу истории искусства. Здесь собраны произведения величайших мастеров от готики до барокко.
Ваш гид
Ваш гид
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная коллекция шедевров от готики до барокко
- 🖼️ Работы Джотто, Рафаэля, Микеланджело и Боттичелли
- 📚 История создания коллекции и судьбы художников
- 🔍 Глубокий анализ стилей и трактовок произведений
- ⏳ Путешествие через эпохи искусства
- 👥 Индивидуальный подход и внимание к деталям
Что можно увидеть
- Галерея Уффици
- Работы Джотто
- Картины Филиппо Липпи
- Шедевры Боттичелли
- Картины Леонардо да Винчи
- Работы Микеланджело
- Портреты Рафаэля
- Картины Караваджо
Описание экскурсии
В рамках экспозиции музея вы увидите:
- работы великого художника Джотто, который сломал строгие византийские традиции и подарил искусству новую ветвь развития, произведения его последователей, мастеров готического стиля, Джентиле да Фабриано и Лоренцо Монако;
- картины Филиппо Липпи, учителя Боттичелли, и его сына Филипино;
- шедевры Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» и «Весна», Леонардо да Винчи «Благовещение» и Микеланджело Буонарроти «Святое семейство или тондо Дони», а также узнаете, что вдохновило художиков на их создание и какие загадки таят в себе эти картины;
- портреты кисти Рафаэля и картины провокатора Караваджо, художников с самой необычной и трагической судьбой.
Уффици предстанет вам как открытая книга изобразительного искусства, где все произведения расположены в хронологическом порядке. Благодаря экскурсии, вы совершите путешествие через время, чтобы познакомиться с искусством начиная с готического стиля и заканчивая стилем барокко. Узнаете о судьбах великих художников и о символизме их работ.
Организационные детали
- Билеты в галерею не входят в стоимость экскурсии, их точная стоимость меняется в зависимости от сезона (уточняйте, пожалуйста, у гида при бронировании). Я расскажу, как купить билеты заранее, чтобы избежать очередей
- Для групп от 3 человек используется аудиосистема — €2/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Синьория
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3667 туристов
Бонжорно, друзья! Флоренция — мой дом с 2009 года. С 2011 я работаю здесь профессиональным лицензированным гидом. Мне хочется познакомить вас с городом так, как вижу его сама: уютные улочки, запах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Мария знает Галерею Уффици как свои пять пальцев, она с лёгкостью пробиралась сквозь толпы туристов, чтобы детально рассказать о каждом шедевре из галереи! Экскурсия была великолепной, структурированной так, чтобы нам был понятен ход развития истории искусства и мы могли насладиться творениями гениев! Огромное спасибо!
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Путешествие по галерее Уфицци в сопровождение Марии оказалось невероятно содержательным, живым, эмоциональным и теплым. Это было наше первое посещение галереи, и благодаря Марии точно не последнее. Ее рассказы о картинах, художниках, исторических эпохах и людях буквало влюбили не только в живопись но и в изучение искусства! огромное спасибо!
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Л
Экскурсия по галерее Уффици оставила очень приятное впечатление. Маршрут продуман так, что удалось увидеть самые важные произведения без спешки и суеты.
Особенно хочется отметить работу экскурсовода Марии — её манера подачи
Особенно хочется отметить работу экскурсовода Марии — её манера подачи
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L
Great museum and very interesting tour. Our guide Maria was very nice, patient with us and had a great knowledge of the museum and history of Italy as a whole.
Мария
Ответ организатора:
Лариса, огромное спасибо за ваш теплый отзыв! Мне было очень приятно провести это время с вами и поделиться красотой галереи Уффици. Рада, что двухчасовой формат экскурсии вам подошел. Буду счастлива снова увидеть вас во Флоренции!
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С
Благодарны Марии за содержательную, интересную экскурсию. Мария рассказывает так, что и мой 13- летний сын, обладающий небольшими познаниями в искусстве эпохи Возрождения, и я, что- то где- то когда- то читавшая по этой теме, слушали очень увлеченно. Чувствуется, что у Марии большой багаж знаний, она ответила на все наши вопросы, была очень доброжелательна и терпима. Спасибо большое, Мария!
Мария
Ответ организатора:
Уважаемая Светлана, огромное спасибо за такой искренний отзыв! Мне было очень приятно познакомиться с вами и вашим сыном. Для меня
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Очень интересно, познавательно, объемно. Нас было 3 взрослых и ребенок 8 лет, всем очень понравилось.
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