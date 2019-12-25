77 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Итак, галеря Уфицци, обзорная по Флоренции и Академия. Впечатлений – много, иногда голова перестает работать. )))



Гид Мария очень хороший, знает практически все и о Флоренции и о выставленных картинах в галереях, похоже не только Уфицци, но и в других. По крайней мере такое ощущение при разговоре о нашей самостоятельной «походке» во дворец Питти.



Показала, рассказала, провела. Во время экскурсий ни разу не возникало ощущения усталости или скуки.



В оценке у нас с женой – расхождения. Она за 5 баллов, я за 4. (победила грубая мужская сила ;) ).



Почему – 4? Для меня немного дискомфортна оказалась обзорная по Флоренции. Нет, информационно все было замечательно, но - без «привязки к местности». Т.е. нас водили «кругами» и все интересно, замечательно и много рассказывали, но если бы еще при этом перед глазами периодически появлялся маршрут которым ходим! А так я, через минут сорок, уже не понимал где мы и куда и для меня это снижало прелесть экскурсии. Но в остальном, еще раз, все просто замечательно. Поскольку остались еще места где мы не побывали, то при следующей поездке во Флоренции, если состоится, попробуем воспользоваться еще раз услугами Марии (если она не обидится на меня за малюсенькую «критику»)



С уважением

Клоцман И.С.