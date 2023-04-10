1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Главная ценность флорентийского дома-музея в том, что все здесь сохранилось в том виде, в котором было пятьсот лет назад
Начало: На улице Порта Росса (Porta Rossa)
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
€94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивная дегустация вин в замке Кьянти: путешествие из Флоренции
Погрузитесь в мир виноделия Тосканы с эксклюзивной дегустацией в замке Кьянти. Откройте для себя вкус настоящего Chianti Classico
Начало: Площадь Порта Романа
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 14.00
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€170 за человека
Индивидуальная
3 часа
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
Посетить место, где итальянский мыслитель написал трактат «Государь»
Начало: На площади Порта Романа
9 июля в 16:00
18 июля в 10:00
от €190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия10 апреля 2023Елена, потрясающий души человек! Очень красивая и интересная экскурсия! Всем советую! Нам показали самые красивые места в долине Кьянти! Без
- ППолина2 апреля 2023Экскурсия была просто отличная! Татьяна - глубоко эрудированный человек, с удовольствием отвечала на интересующие нас вопросы, причём не только по поводу
- ЛЛилия26 февраля 2023Очень понравилось! Средневековая башня в которой жили 2 семьи. Много необычных интерьеров! Удивительное место, по совету Татьяны мы зашли на кухню которая оказалась любопытной, я неожидала что в средневековье были такие инструменты. Всем советую побывать на экскурсии у Татьяны;) Благодарим)
- ААнна8 октября 2022Замечательный и четко спланированный тур для тех, кто хочет познакомиться с регионом Кьянти. Все слаженно, легко и информативно. Отличная возможность
- iivan20 июля 2021Захотелось увидеть и малоразрекламированные музеи. Выбрал экскурсию в музей античного флорентийского дома- Дворец Даванцати. Музей небольшой, но очень информативный. Здесь
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «От Морского вокзала»
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