От Морского вокзала – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» во Флоренции на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Главная ценность флорентийского дома-музея в том, что все здесь сохранилось в том виде, в котором было пятьсот лет назад
Начало: На улице Порта Росса (Porta Rossa)
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
94 за всё до 10 чел.
Дегустация лучших вин в одном из замков Кьянти
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Эксклюзивная дегустация вин в замке Кьянти: путешествие из Флоренции
Погрузитесь в мир виноделия Тосканы с эксклюзивной дегустацией в замке Кьянти. Откройте для себя вкус настоящего Chianti Classico
Начало: Площадь Порта Романа
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 14.00
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
170 за человека
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
Посетить место, где итальянский мыслитель написал трактат «Государь»
Начало: На площади Порта Романа
9 июля в 16:00
18 июля в 10:00
от 190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    10 апреля 2023
    Дегустация лучших вин в одном из замков Кьянти
    Елена, потрясающий души человек! Очень красивая и интересная экскурсия! Всем советую! Нам показали самые красивые места в долине Кьянти! Без
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    лишней энциклопедической информации, а именно про долину, про людей, про их историю!!! И после экскурсии забронировала нам столик для флорентийского стейка!!! Нас приняли как самых дорогих гостей!!! В следующий раз приедем охотиться на трюфель!! Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч!!!!

  • П
    Полина
    2 апреля 2023
    Дворец Даванцати: о быте в Средние века
    Экскурсия была просто отличная! Татьяна - глубоко эрудированный человек, с удовольствием отвечала на интересующие нас вопросы, причём не только по поводу
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    увиденного во Дворце Даванцати, но и об истории и искусстве Флоренции в целом. Сам Дворец Даванцати безусловно достоин посещения. Внушителен и даже, можно сказать, брутален. Не отказываете себе в удовольствии!

  • Л
    Лилия
    26 февраля 2023
    Дворец Даванцати: о быте в Средние века
    Очень понравилось! Средневековая башня в которой жили 2 семьи. Много необычных интерьеров! Удивительное место, по совету Татьяны мы зашли на кухню которая оказалась любопытной, я неожидала что в средневековье были такие инструменты. Всем советую побывать на экскурсии у Татьяны;) Благодарим)
  • А
    Анна
    8 октября 2022
    Дегустация лучших вин в одном из замков Кьянти
    Замечательный и четко спланированный тур для тех, кто хочет познакомиться с регионом Кьянти. Все слаженно, легко и информативно. Отличная возможность
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    насладится вином, не будучи самому за рулём. Все места, которые мы посетили, - настоящие жемчужины Тосканы. Елена - внимательный и деликатный гид и просто интересный собеседник с широким кругозором. Кроме знакомства с винами и замками мы получили много увлекательной информации об истории и быте Италии.

  • i
    ivan
    20 июля 2021
    Дворец Даванцати: о быте в Средние века
    Захотелось увидеть и малоразрекламированные музеи. Выбрал экскурсию в музей античного флорентийского дома- Дворец Даванцати. Музей небольшой, но очень информативный. Здесь
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    окунаешься в атмосферу Средневековья и живо представляешь жизнь людей того периода. Очень интересно для жителя мегаполиса. Спасибо Татьяне за профессионализм и знания, которыми она поделилась. Объясняет грамотно и по теме.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «От Морского вокзала»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дворец Даванцати: о быте в Средние века
  2. Дегустация лучших вин в одном из замков Кьянти
  3. Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июле 2024
Сейчас во Флоренции в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 94 до 190. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От Морского вокзала», 8 ⭐ отзывов, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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