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лишней энциклопедической информации, а именно про долину, про людей, про их историю!!! И после экскурсии забронировала нам столик для флорентийского стейка!!! Нас приняли как самых дорогих гостей!!! В следующий раз приедем охотиться на трюфель!! Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч!!!!