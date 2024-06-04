🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 41 отзыв Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас Начало: piazzale Porta Romana от € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 57 отзывов Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож... «Вы проведете этот день в лучших итальянских традициях — наслаждаясь сырами, вином и природой» € 300 за всё до 3 чел.

Мини-группа 2 часа 21 отзыв Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства Начало: У входа во дворец Питти «Мы прогуляемся по садам Боболи и по увитым зеленью аллеям выйдем к тайным гротам, найдем изящные статуи и фонтаны, а также заглянем в амфитеатр, где проходили все праздники и церемонии» Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка «Из сада Боболи, используя этот же билет, можно попасть в крепость Форте Бельведере и сад Бардини, где в апреле цветут глицинии — очень красивое зрелище» € 114 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Гастрономический интенсив по холмам Тосканы Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами «Тоскана известна живописными полями, древними деревушками и вкусной едой, приготовленной по традиционным рецептам» € 375 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Палаццо Питти - резиденция великих герцогов Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи Начало: У входа во дворец «Стоимость билета в сады Боболи — 10€» € 130 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по Тоскане Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов Начало: В городе Монтеварки «Сами названия городов — Monte San Savino, Siena, Ambra, Figline Valdarno, Loro Ciuffena — уже ласкают слух, а когда вы увидите окрестные пейзажи, то просто позабудете обо всем на свете» € 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция и мода Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля Начало: на площади Синьории «По вашему желанию можно погулять в садах Боболи — лучшем парковом ансамбле итальянского Ренессанса» € 150 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Путешествие по средневековым борго Тосканы Посетить живописные старинные деревни и увидеть нетуристическую Италию на авто-пешеходной экскурсии Начало: на станции Montevarchi «Дойдёте до церквушки на северной стороне замка и полюбуетесь потрясающим панорамным пейзажем» € 167 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию Начало: У дворца Палаццо Веккьо «А также прогуляетесь по аллеям и дорожкам живописного парка в «итальянском стиле»» € 127 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Флоренция как на ладони Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета Начало: площадь Санта Мария Новелла «Я расскажу, почему именно здесь во времена Медичи начали строить дворцы, соревнующиеся между собой по красоте и уникальности, и разбивать сады с гротами, фонтанами, многочисленными аллеями и статуями» € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio Расписание: Любой день и время по договоренности € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа По ту сторону моста Начало: Палаццо Веккио «По ту сторону моста находится совсем другая атмосфера Флоренции Именно здесь находятся знаменитые сады Боболи и Палаццо Питти» Расписание: Летом после 18 часов € 75 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей Посетить место, где итальянский мыслитель написал трактат «Государь» Начало: На площади Порта Романа «Вы побываете в долине Кьянти, увидите роскошные пейзажи и прогуляетесь по виноградникам» от € 190 за всё до 4 чел.