1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож...
«Вы проведете этот день в лучших итальянских традициях — наслаждаясь сырами, вином и природой»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
«Мы прогуляемся по садам Боболи и по увитым зеленью аллеям выйдем к тайным гротам, найдем изящные статуи и фонтаны, а также заглянем в амфитеатр, где проходили все праздники и церемонии»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€40 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка
«Из сада Боболи, используя этот же билет, можно попасть в крепость Форте Бельведере и сад Бардини, где в апреле цветут глицинии — очень красивое зрелище»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
«Тоскана известна живописными полями, древними деревушками и вкусной едой, приготовленной по традиционным рецептам»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи
Начало: У входа во дворец
«Стоимость билета в сады Боболи — 10€»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Тоскане
Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов
Начало: В городе Монтеварки
«Сами названия городов — Monte San Savino, Siena, Ambra, Figline Valdarno, Loro Ciuffena — уже ласкают слух, а когда вы увидите окрестные пейзажи, то просто позабудете обо всем на свете»
10 июня в 14:30
12 июня в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция и мода
Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля
Начало: на площади Синьории
«По вашему желанию можно погулять в садах Боболи — лучшем парковом ансамбле итальянского Ренессанса»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по средневековым борго Тосканы
Посетить живописные старинные деревни и увидеть нетуристическую Италию на авто-пешеходной экскурсии
Начало: на станции Montevarchi
«Дойдёте до церквушки на северной стороне замка и полюбуетесь потрясающим панорамным пейзажем»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Веккьо
«А также прогуляетесь по аллеям и дорожкам живописного парка в «итальянском стиле»»
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€127 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
Начало: площадь Санта Мария Новелла
«Я расскажу, почему именно здесь во времена Медичи начали строить дворцы, соревнующиеся между собой по красоте и уникальности, и разбивать сады с гротами, фонтанами, многочисленными аллеями и статуями»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
«По ту сторону моста находится совсем другая атмосфера Флоренции Именно здесь находятся знаменитые сады Боболи и Палаццо Питти»
Расписание: Летом после 18 часов
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
Посетить место, где итальянский мыслитель написал трактат «Государь»
Начало: На площади Порта Романа
«Вы побываете в долине Кьянти, увидите роскошные пейзажи и прогуляетесь по виноградникам»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Знакомство с памятниками культуры этрусков в живописном пригороде Флоренции
Начало: Fiesole, piazza Mino
«А самые отважные путешественники смогут полюбоваться Флоренцией с вершины живописного холма, на котором раскинулся городок»
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
- ААндрей31 мая 2024Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в
- KKate28 мая 2024Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
- ЭЭлина27 мая 2024Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!
- ААнна10 мая 2024Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.
- ВВера10 мая 2024Нам все понравилось! Спасибо большое!☺️
- ААнастасия8 мая 2024Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности итальянцев и их культуру. Прошлись по старинным городкам, проехались по великолепной природе и продегустировали сыры и вино. Все было легко и комфортно.
- DDamdin6 мая 2024Определённо рекомендую Марину как лучшего гида и искусствоведа по истории Флоренции и работам мастеров эпохи Возрождения. Полностью раскрывает замысел автора
- ННаталья1 мая 2024Марина замечательный гид! Мы полюбили Италию ещё больше. Понравилось абсолютно всё. Отмечу важное для меня: Марина была пунктуальна, доброжелательна, с удовольствием отвечала на все вопросы и искренне была готова помочь. Рекомендую на 100%!
- ООльга29 апреля 2024Погода нас несколько подвела, но главное не подвел экскурсовод!) Марина - кладезь исторических фактов, очень эрудированная и интеллигентная. Нам очень понравилась экскурсия в её сопровождении. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Природа и пейзажи»
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