Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Галерея Уффици является одним из самых знаменитых музеев мира, благодаря огромному количеству уникальных произведений искусства, хранящихся в ней, большая часть которых относятся к периоду Эпохи Возрождения.

Расположенная в самом сердце Флоренции, галерея Уффици хранит полотна выдающихся итальянских художников, среди них такие великие имена, как Боттичелли, Джотто, Чимабуэ, Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Коллекцию галереи составляют произведения искусств разных столетий, но большая их часть относится к периоду с 12 по17 века.

Галерея Уффици, ежегодно посещаемая более миллионом туристов, является главной достопримечательностью для всех путешествующих по Тоскане и Флоренции. Наравне с музеями Ватикана в Риме, Уффици является самым посещаемым музеем Италии