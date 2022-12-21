Уффици

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Уффици
Уффици
Уффици
Уффици
Уффици
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Галерея Уффици является одним из самых знаменитых музеев мира, благодаря огромному количеству уникальных произведений искусства, хранящихся в ней, большая часть которых относятся к периоду Эпохи Возрождения.

Расположенная в самом сердце Флоренции, галерея Уффици хранит полотна выдающихся итальянских художников, среди них такие великие имена, как Боттичелли, Джотто, Чимабуэ, Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Коллекцию галереи составляют произведения искусств разных столетий, но большая их часть относится к периоду с 12 по17 века.

Галерея Уффици, ежегодно посещаемая более миллионом туристов, является главной достопримечательностью для всех путешествующих по Тоскане и Флоренции. Наравне с музеями Ватикана в Риме, Уффици является самым посещаемым музеем Италии

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

🚗На машине🧒Можно с детьми🖼Музеи📜История и культураГалерея Уффици🗽Популярные места

Похожие туры во Флоренции

Галерея Уффици с гидом
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
4.7
21 отзыв
Галерея Уффици с гидом
Галерея Уффици во Флоренции - музей с богатой коллекцией
Piazzale degli Uffiz
Завтра
22 дек
23 дек
24 дек
35 за 1 человека
Экскурсия по Флоренции с лицензированным гидом-историком
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Экскурсия по Флоренции с лицензированным гидом-историком
Еще ни один путешественник не остался безразличным к этому городу
Площадь Санта Мария Новелла у входа в храм
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
от 160 за всё до 5 чел.
Тайны шедевров Уффици
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Тайны шедевров Уффици
Индивидуальная экскурсия в уникальный музей XVI века
площадь Уффици, напротив входа номер 2
180 за всё до 5 чел.
Один день во Флоренции? Эта экскурсия для вас
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Один день во Флоренции? Эта экскурсия для вас
Предлагаю вам соединить обзорную экскурсию, которая ознакомит вас
Piazza di San Lorenzo, 9, Firenze
Завтра
22 дек
23 дек
25 дек
220 за всё до 7 чел.
Галерея Уффици: захватывающий рассказ, полный сюрпризов
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
Галерея Уффици: захватывающий рассказ, полный сюрпризов
Галерея Уффици - один из наиболее старых музеев Европы
По договоренности
Завтра
22 дек
23 дек
24 дек
150 за всё до 7 чел.
Галерея Уффици
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
2 отзыва
Галерея Уффици
Я проведу вас по галерейных залам Уффици и поведаю о развитии живописи
Piazza della signoria
120 за всё до 10 чел.
Уффици для детей
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
9 отзывов
Уффици для детей
Увлекательное знакомство с персонажами и авторами великих полотен
27 дек
30 дек
8 янв
10 янв
180 за всё до 6 чел.
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици
Мы посетим главную жемчужину всей Италии - галерею Уффици
Piazza della Signoria, возле статуи Давида
20 за 1 человека
Галерея Уффици: коротко о главном
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Галерея Уффици: коротко о главном
Отправляемся изучать один из самых важных музеев не только в городе Флоренция, но и во всей Италии - Галерею Уффици
Galleria degli Uffiz, Firenze
Завтра
22 дек
23 дек
25 дек
100 за всё до 6 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Количество эпитетов и восторженных фраз, посвященных Флоренции также безгранично
По договоренности
Завтра
22 дек
23 дек
24 дек
360 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Восхитительная Флоренция»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Обзорная экскурсия «Восхитительная Флоренция»
На этой экскурсии вы прогуляетесь по площади Святой Марии и площади Святого Иоанна
площадь Санта Мария Новелла,18, Флоренция
140 за всё до 6 чел.
Уффици через призму Любви
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Уффици через призму Любви
Галерея Уффици - один из самых старинных музеев в Европе, находится во Флоренции
Галерея Уффици возле входа номер 1
Сегодня
Завтра
22 дек
23 дек
119 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Флоренции
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ