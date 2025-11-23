Любите еду — настоящую, не гламурную? Вам сюда. Хотите понять Флоренцию через вкусы, запахи и настоящие истории? Тоже сюда. И да, кофе тоже будет. Такой, после которого вы захотите здесь остаться.
Описание экскурсииОткройте Флоренцию на вкус — так, как это делают настоящие тосканцы. Прогулка, которая соединяет историю, еду и напитки в одном ароматном маршруте. Это не просто гастротур — это культурное погружение, после которого вы станете на шаг ближе к итальянской душе.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обсудим следующие темы:
- Сыры, как искусство: дегустация отборных тосканских сыров - от нежного пекорино до выдержанных сортов с характером. Узнаете, с чем их правильно сочетать и почему местные не едят пармезан со всем подряд
- D.O.P. мясные деликатесы: прошутто, финоккиона, капоколло - с разбором, чем отличаются, как их готовят и почему флорентийцы спорят о правильной нарезке
- Стритфуд без цензуры: от легендарного лампредотто (четвёртый желудок коровы, приготовленный по старинному рецепту) до хрустящего кростино с паштетом из куриной печени - смело, но невероятно вкусно
- Кофейная культура Флоренции: как отличить правильный ристретто от туристического эспрессо, почему капучино не заказывают после 11 утра, и где пьют лучший кофе в городе (мы туда пойдём)
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Firenze, piazza Santa Maria Novella, 36
Завершение: Mercato centrale
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, три раза в день!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
23 ноя 2025
Со Светланой уже вторую экскурсию беру. Все очень интересно, познавательно и вкусно!!!
Спасибо большое!!! Рекомендую!
Входит в следующие категории Флоренции
