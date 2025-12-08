Гений Микеланджело и тайны Возрождения без головной боли о билетах
Описание экскурсииА вы знали что: Галерею построили специально, чтобы достойно разместить «Давида», который до этого украшал площадь. Высота скульптуры — 5 метров 17 сантиметров, а сам блок мрамора, из которого она сделана, считался «испорченным» и непригодным для работы. Незаконченные работы Микеланджело называют «освобожденными из камня»: кажется, будто фигуры сами пытаются вырваться из мрамора. В коллекции музея хранится уникальный виолончель Страдивари, возраст которой более 300 лет. Важная информация: Сразу после подтверждения экскурсии гид вам отправит ссылку для покупки билетов (20 евро для взрослых, 4 евро для детей до 18 лет). Если нет возможности оплатить в евро, нужно перевести деньги гиду в рублях по курсу 1 к 100, гид купит билеты и отправит их вам. В случае отмены экскурсии туристом, деньги за билеты не возвращаются.
Каждый день, кроме понедельника и воскресенья
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Откройте для себя сокровища главной художественной сокровищницы Флоренции - Галереи Академии. Вас ждет легендарный «Давид» Микеланджело и десятки шедевров
- Которые оживляют эпоху Возрождения
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет - 20 евро за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Ricasoli 91/red, Firenze
Завершение: Галерея Академии
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме понедельника и воскресенья
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Сразу после подтверждения экскурсии гид вам отправит ссылку для покупки билетов (20 евро для взрослых, 4 евро для детей до 18 лет). Если нет возможности оплатить в евро
- Нужно перевести деньги гиду в рублях по курсу 1 к 100
- Гид купит билеты и отправит их вам. В случае отмены экскурсии туристом
- Деньги за билеты не возвращаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
