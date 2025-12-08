Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Гений Микеланджело и тайны Возрождения без головной боли о билетах

Светлана Ваш гид во Флоренции Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-9 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день, кроме понедельника и воскресенья €180 за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии А вы знали что: Галерею построили специально, чтобы достойно разместить «Давида», который до этого украшал площадь. Высота скульптуры — 5 метров 17 сантиметров, а сам блок мрамора, из которого она сделана, считался «испорченным» и непригодным для работы. Незаконченные работы Микеланджело называют «освобожденными из камня»: кажется, будто фигуры сами пытаются вырваться из мрамора. В коллекции музея хранится уникальный виолончель Страдивари, возраст которой более 300 лет. Важная информация: Сразу после подтверждения экскурсии гид вам отправит ссылку для покупки билетов (20 евро для взрослых, 4 евро для детей до 18 лет). Если нет возможности оплатить в евро, нужно перевести деньги гиду в рублях по курсу 1 к 100, гид купит билеты и отправит их вам. В случае отмены экскурсии туристом, деньги за билеты не возвращаются.

Каждый день, кроме понедельника и воскресенья Выбрать дату