72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Научиться ориентироваться в самых значимых произведениях и характерных чертах живописи Ренессанса

Марина
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Марина – ваш гид
Невозможно понять и почувствовать Италию без посещения одного из ее главных музеев — знаменитой галереи Уффици.

За время экскурсии вы познакомитесь с произведениями итальянской живописи XII-XVII вв., от поздней готики и Джотто до мастеров флорентийского Возрождения Тициана и Караваджо.

Как историк искусства, я буду обращать ваше внимание на самые значимые произведения и характерные черты живописи Возрождения, а также на особенности иконографии старинных алтарных образов.
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии72 отзыва
4.96
В галерею Уффици с историком искусства
В галерею Уффици с историком искусства

Что вас ожидает

За более чем трехсотлетнюю историю династии, семейству Медичи удалось собрать великолепную коллекцию живописи, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства, ставшую первой в мире публичной галереей. И сегодня галерея Уффици остаётся центром притяжения любителей искусства со всего мира и неизменно входит в тройку самых посещаемых музеев Италии.

Я расскажу о развитии итальянской живописи XV-XVI вв., о новой роли художника и заказчика произведения, о зарождении видов и жанров живописи. Подробно остановимся на творчестве одного из самых поэтичных мастеров Ренессанса — Сандро Боттичелли, ведь именно Уффици обладает крупнейшим в мире собранием его работ, а также узнаем об антиклассическом направлении, сложившемся во Флоренции в середине XVI века. Кроме того, вы увидите уникальную декорацию Трибуны, единственного в своём роде архитектурного сооружения, которое Франческо I Медичи повелел выстроить в галерее для демонстрации самых ценных произведений своей коллекции.

По вашему желанию во время экскурсии можно будет устроить перерыв на кофе и полюбоваться панорамой Флоренции с той самой террасы, откуда Медичи наблюдали за торжествами на главной площади города.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты и наушники (для групп больше 4 человек)
  • Билеты в галерею нужно заказывать минимум за 2 дня до экскурсии на официальном сайте музея
  • В первое воскресенье месяца (бесплатный день в Уффици) экскурсии не проводятся
В галерею Уффици с историком искусства
В галерею Уффици с историком искусства
В галерею Уффици с историком искусства
В галерею Уффици с историком искусства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Однажды оказавшись в Италии ещё старшеклассницей, я просто влюбилась в эту страну. Это и определило выбор будущей профессии – историка искусства. Затем были учёба в МГУ и Флорентийском Университете, работа в ГМИИ им. Пушкина. Теперь, получив лицензию гида, я вожу экскурсии по Флоренции, знакомя путешественников с многовековой историей города, великими архитекторами и живописцами прошлого, не переставая восхищаться гениальностью их творений и самим гением места, особым духом этого города, умеющего очаровать вас с первого взгляда. Приглашаю вас на прогулку по средневековым улочкам Флоренции. Будет интересно!
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72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 января 2020
Потрясающая экскурсия! Марина великолепный специалист, экскурсия прошла на одном дыхании! Будем рекомендовать данного гида всем своим знакомым. Марина обладает огромными знаниями в области истории и искусства, чувствуется, что увлечена своим предметом и очень любит Флорецию! Отдельная благодарность за знакомство с флоретийской кухней 😜! С уважением, Марина и Николай.
8 января 2020
Брали 2 экскурсии с Мариной. Очень понравилось! Видно, что Марина не только понимает в том, о чем говорит, но и любит.
Экскурсии насыщенные, интересные, не скучные. Галерею Уффицы посещаю пятый раз, но Марина настолько интересно рассказывала, что я иногда забывала, что уже видела ту или иную картину. Всем советую этого экскурсовода. Если Вы хотите узнать не только то, что написано в Википедии, то это к Марине.
17 ноября 2019
Экскурсия по галлерее Уффицы с Мариной останется в моей памяти украшением поездки во Флоренцию. Марина профессионал, она структурирует материал так виртуозно, что он запоминается и укладывается в голове сам. На ее экскурсии погружаешься и в историю и в живопись и в философию, даже научаешься отличать художников разных регионов Италии! Марина заряжает своим энтузиазмом слушателя, ее глаза горят и мягкий юмор очень украшает экскурсию. Эта экскурсия подойдёт абсолютно всем, кто хочет разобраться с культурным наследием Возрождения.
Татьяна
6 ноября 2019
Просто супер! Это была вторая экскурсия с Мариной! Это было очень и очень здорово! Марина точно знает на чем нужно акцентировать внимание, что показать и что рассказать , что представляет настоящий интерес. И это потрясающе. Грамотно, интересно, с юмором.
Надеюсь, мы ещё окажемся во Флоренции и обязательно встретимся с Мариной.
9 октября 2019
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось! Обязательно вернемся за новыми маршрутами и идеями.
7 октября 2019
Отличная экскурсия! Были во Флоренции с двумя детьми - подростками и выбрали Марину нашим главным экскурсоводом сначала по Флоренции а потом и по галерее Уффици. Слушали ее рассказы о художниках, о картинах и о жизни во Флоренции в те далекие времена с превеликим удовольствием. Марина словно чувствует историю, рассказывает о ней очень увлеченно, интересно и глубоко, может ответить на сложные вопросы не однобоко и упрощенно, а со знанием разных источников и точек зрения, она умеет показать многоплановость людей и ситуаций, и те далекие времена словно оживают перед вами. Время пролетело незаметно и мои подростки попросили Марину порекомендовать им интересные книги о Флоренции, чтобы история продолжала оживать. Огромное спасибо и надеемся до новых встреч!
6 октября 2019
Получили огромное удовольствие от экскурсии Марины. Увлекательный, отлично структурированный рассказ, образное, яркое изложение материала,
расцвеченное интересными деталями, одновременно познавательное и доступное.
Очень приятно, когда экскурсовод знающий, углубленно и профессионально освещает темы , искренне увлечен ей и с удовольствием и неформально, живо отвечает на вопросы по ходу рассказа, и так внимателен к слушателю.

Спасибо за прекрасную экскурсию!
6 октября 2019
Не возникло чувства, что гид владеет материалом свободно. В быстром темпе прошли по галерее.
4 октября 2019
Марина супер! Всем рекомендуем. Отличный специалист в истории исскуства.
1 октября 2019
Замечательный специалист, знаток своего дела и просто очень приятный человек, всем советую, довольны на все 100% Если случится еще раз побывать во Флоренции обращусь опять к ней.
Ещё 62 отзыва

Марина проводит ещё 1 экскурсию

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Экскурсии по музеям Флоренции

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