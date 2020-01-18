72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

За более чем трехсотлетнюю историю династии, семейству Медичи удалось собрать великолепную коллекцию живописи, скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства, ставшую первой в мире публичной галереей. И сегодня галерея Уффици остаётся центром притяжения любителей искусства со всего мира и неизменно входит в тройку самых посещаемых музеев Италии.

Я расскажу о развитии итальянской живописи XV-XVI вв., о новой роли художника и заказчика произведения, о зарождении видов и жанров живописи. Подробно остановимся на творчестве одного из самых поэтичных мастеров Ренессанса — Сандро Боттичелли, ведь именно Уффици обладает крупнейшим в мире собранием его работ, а также узнаем об антиклассическом направлении, сложившемся во Флоренции в середине XVI века. Кроме того, вы увидите уникальную декорацию Трибуны, единственного в своём роде архитектурного сооружения, которое Франческо I Медичи повелел выстроить в галерее для демонстрации самых ценных произведений своей коллекции.

По вашему желанию во время экскурсии можно будет устроить перерыв на кофе и полюбоваться панорамой Флоренции с той самой террасы, откуда Медичи наблюдали за торжествами на главной площади города.