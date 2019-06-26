11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в мир изящных искусств и классической скульптуры во втором по важности музее города

Лидия
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Лидия – ваш гид
Искусство Возрождения — это не только художественные полотна, но и выразительная скульптура.

Чтобы составить полное впечатление о творческом наследии того периода во Флоренции, необходимо по меньшей мере посетить галерею Уффици и галерею Академии, которые дополняют друг друга.

Последняя была создана в XVI веке и хранит уникальную коллекцию скульптуры, а также живописи.

Я проведу вас по залам музея, где выставлены работы лучших мастеров Возрождения и более поздних периодов, а также скульптуры работы Микеланджело и Джамболоньи.
94 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Дуомо
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Шедевры Галереи Академии
Шедевры Галереи Академии

Программа

Галерея при Академии Изящных искусств была создана для того, чтобы студенты оттачивали свои умения, вдохновляясь работами великих мастеров. Поэтому экспонатами стали в частности работы художников XV века, как Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Филиппино Липпи, Петро Перуджино, Паоло Учелло.

О художнике и его произведении можно говорить по-разному. Например, обсуждать колорит и композицию, анализировать эпоху и особенности художественного стиля. Об этом я, конечно, расскажу на экскурсии, а так же вы узнаете, какие чувства — счастье или боль неразделённой любви, страсть или благоговение волновали душу мастера, вызывая потребность творить, воплотить свои переживания при помощи кисти и резца.

Конечно, главным сокровищем галереи являются творения Микеланджело, всего их семь, включая знаменитого «Давида» и «Святого Матвея». Не менее значимой является скульптурная группа «Похищение сабинянок» Джамболоньи.

Кроме перечисленного, вы увидите работы Джотто и его учеников, шедевры мастеров эпохи «Маньеризма» и гипсотеку (мастерскую по изготовлению моделей статуй из гипса) XIX века.

В здании Академии также расположился Музей музыкальны инструментов, где представлены тенор-виола, изготовленная Антонио Страдивари, и первое в мире пианино! Удивительно, но именно во Флоренции Бартоломео Кристафори изобрёл пианино.

Организационные детали

Я позабочусь заранее заказать билеты, чтобы не выстаивать длинные очереди.

Шедевры Галереи Академии
Шедевры Галереи Академии
Шедевры Галереи Академии
Шедевры Галереи Академии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лидия
Лидия
Меня зовут Лидия, вот уже 17 лет я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-Петербургский университет культуры. Продолжила повышать свои знания уже в городе-колыбели эпохи Возрождения. Я лицензированный гид по Флоренции и её окрестностям. Считаю, что профессия ГИДА — это призвание. Важно уметь донести информацию до слушателя в интересной и доступной форме!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 июня 2019
Нам очень понравилась экскурсия по галерее Академии с экскурсоводом Лидией! Путешествуем мы много, берём различные экскурсии, но эта безусловно нам запомниться надолго. Она прекрасный рассказчик, так что нам, не профессионалам из мира искусства, было очень интересно и совершенно не скучно. Интересные факты о флорентийской жизни в те времена, о создании картин и скульптур, прекрасная организация и очень структурированно продуманный план экскурсии, позволили сделалать нашу экскурсию незабываемой. Спасибо большое Вам, Лидия!
9 мая 2019
Огромное спасибо Лидии за индивидуальный подход и за профессиональные знания. Все просто великолепно. Спасибо
6 мая 2019
Мне понравилось! Лидия провела действительно увлекательную экскурсию, где мы узнали много нового! Спасибо!
17 апреля 2019
Все прошло замечательно,Лидия настоящий профессионал, всем рекомендую.
23 ноября 2018
Интересная, хорошо организованная, неутомительная экскурсия. Лидия акцентировала внимание на главных шедеврах, после окончания рассказа мы смогли самостоятельно продолжить более детальный осмотр.
Все понравилось, рекомендую!
19 ноября 2018
С большим нетерпением ожидали похода в Академию изящных искусств во Флоренции. Забронировали экскурсию с гидом Лидией. Она забронировала для нас билеты, что избавило нас от стояния в очереди и позволило сразу начать встречу с прекрасным. Лидия начала свой увлекательный рассказ уже по пути в Академию. Очень живо и эмоционально! Видно, что ей очень нравится то, о чем она рассказывает, и это передается слушателю. Лидия смогла показать нам и рассказать о многих произведениях искусства, представленных в Академии, не перегружая своё повествование излишними деталями и датами, как бывало у нас с другими гидами иногда. Это позволило в полной мере насладиться увиденным и полученная от Лидии информация очень помогла нам прочувствовать всю прелесть увиденного. Она ответила на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо Лидии! Будем рекомендовать её экскурсит и друзьям.
9 апреля 2018
Для посещения Академия изящных искусств мы вновь обратились к Лидии. Она заблаговременно приобрела для нас билеты и мы миновали огромную очередь в один из самых популярных и известных музеев всей Италии. Помимо знаменитых работ Микеланджело, картин художников 13-18 веков мы посетили музей музыкальных инструментов. Экскурсия производит неизгладимое впечатление! Очень благодарны Лидии за ее профессионализм!!!
26 марта 2018
Экскурсия с Лидией была очень увлекательной и познавательной. Время пролетело незаметно. Лидия прекрасный рассказчик. Преподносит материал в непринужденной форме. А также рассказала нам ещё и много всяких легенд и историй по ходу экскурсии. Большое спасибо! Приедем ещё.
28 февраля 2018
Лидия - приятный, опытный экскурсовод. Без каких-то искуссвоведческих излишеств, но нужные акценты правильно расставит. Само место экскурсии очень интересное, запомнится!
5 ноября 2017
Очень понравилось. Лидия просто молодец! Спасибо.
Ещё 1 отзыв

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