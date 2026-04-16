11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Шедевры Галереи Академии

Погрузиться в мир изящных искусств и классической скульптуры во втором по важности музее города
Искусство Возрождения — это не только художественные полотна, но и выразительная скульптура.

Чтобы составить впечатление о наследии того периода во Флоренции, необходимо посетить галереи Уффици и Академии — они дополняют друг друга.

Я проведу вас по залам музея Академии, где выставлены работы лучших мастеров Возрождения и более поздних периодов, а также скульптуры Микеланджело и Джамболоньи.
5
24 отзыва
Шедевры Галереи Академии
Шедевры Галереи Академии
Шедевры Галереи Академии

Описание экскурсии

Галерея при Академии Изящных искусств была создана для того, чтобы студенты оттачивали свои умения, вдохновляясь работами великих мастеров. Поэтому экспонатами стали в частности работы художников 15 века, как Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Филиппино Липпи, Петро Перуджино, Паоло Учелло.

О художнике и его произведении можно говорить по-разному. Например, обсуждать колорит и композицию, анализировать эпоху и особенности художественного стиля. Об этом я, конечно, расскажу на экскурсии, а также вы узнаете, какие чувства — счастье или боль неразделённой любви, страсть или благоговение волновали душу мастера, вызывая потребность творить, воплотить свои переживания при помощи кисти и резца.

Конечно, главным сокровищем галереи являются творения Микеланджело, всего их семь, включая знаменитого «Давида» и «Святого Матвея». Не менее значимой является скульптурная группа «Похищение сабинянок» Джамболоньи.

Кроме перечисленного, вы увидите работы Джотто и его учеников, шедевры мастеров эпохи «Маньеризма» и гипсотеку (мастерскую по изготовлению моделей статуй из гипса) 19 века.

В здании Академии также расположился Музей музыкальных инструментов, где представлены тенор-виола, изготовленная Антонио Страдивари, и первое в мире пианино! Удивительно, но именно во Флоренции Бартоломео Кристафори изобрёл пианино.

Организационные детали

Входные билеты в галерею оплачиваются отдельно: €20+€4 за заказ, детям до 18 лет билет бесплатный. Я заранее закажу для вас билеты, чтобы не выстаивать длинные очереди.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5026 туристов
Меня зовут Лидия, с 2000 года я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-Петербургский
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университет культуры. Продолжила повышать свои знания уже в городе-колыбели эпохи Возрождения. Я лицензированный гид по Флоренции и её окрестностям. Считаю, что профессия ГИДА — это призвание. Важно уметь донести информацию до слушателя в интересной и доступной форме!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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1
Ирина
Были на экскурсии с Лидией) Просто супер! Живо, позитивно, нескучно, но при этом при всем еще и повествование очень интересное и вовлекающее) время пролетело незаметно! Колоссальное количество материала,но ни грамма усталости) Рекомендуем)))
Лидия
Лидия
Ответ организатора:
Ирина и Арсен, буду рада новой встречи 🤗 Спасибо за ваш прекрасный отзыв 💕💕💕
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A
Замечательная экскурсия и прекрасный гид. Получили огромное удовольствие от посещения.
Замечательная экскурсия и прекрасный гид. Получили огромное удовольствие от посещения.
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Павел
В Галерее Академии мы побывали с Лидией, и это была невероятная экскурсия! Она показала нам не только Давида, но и другие шедевры, рассказав о них с такой увлеченностью и знанием
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дела, что мы просто не могли оторваться. Лидия не только раскрыла секреты Микеланджело, но и помогла нам понять и полюбить его творчество. Благодаря ей наш визит в галерею стал по-настоящему познавательным и интересным!

В Галерее Академии мы побывали с Лидией, и это была невероятная экскурсия! Она показала нам не
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Ольга
Добрый день, вчера мы посетили Галерею Академии с Лидией.
У меня был день рождения и он начался отлично!!! Лидия встретила нас у Дуомо и экскурсия началась с небольшой прогулки и потом- Волшебная экскурсия, знающий и вдохновляющий гид!!! Мы во Флоренции четвертый раз, но опять узнали очень много нового.
Огромное спасибо Лидии и в следующий раз наш гид- конечно же она!!!
Добрый день, вчера мы посетили Галерею Академии с Лидией.
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Мария
Отличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетов
Отличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетов
Отличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетов
Отличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетов
Отличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетов
Отличная экскурсия! Спасибо Лидии, что помогла с покупкой билетов
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Кристина
Отличная экскурсия! Гид обращает внимание на важное, рассказывает историю экспонатов.
Отличная экскурсия! Гид обращает внимание на важное, рассказывает историю экспонатов.
Отличная экскурсия! Гид обращает внимание на важное, рассказывает историю экспонатов.
Отличная экскурсия! Гид обращает внимание на важное, рассказывает историю экспонатов.
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