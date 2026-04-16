11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы составить впечатление о наследии того периода во Флоренции, необходимо посетить галереи Уффици и Академии — они дополняют друг друга.
Я проведу вас по залам музея Академии, где выставлены работы лучших мастеров Возрождения и более поздних периодов, а также скульптуры Микеланджело и Джамболоньи.
Описание экскурсии
Галерея при Академии Изящных искусств была создана для того, чтобы студенты оттачивали свои умения, вдохновляясь работами великих мастеров. Поэтому экспонатами стали в частности работы художников 15 века, как Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Филиппино Липпи, Петро Перуджино, Паоло Учелло.
О художнике и его произведении можно говорить по-разному. Например, обсуждать колорит и композицию, анализировать эпоху и особенности художественного стиля. Об этом я, конечно, расскажу на экскурсии, а также вы узнаете, какие чувства — счастье или боль неразделённой любви, страсть или благоговение волновали душу мастера, вызывая потребность творить, воплотить свои переживания при помощи кисти и резца.
Конечно, главным сокровищем галереи являются творения Микеланджело, всего их семь, включая знаменитого «Давида» и «Святого Матвея». Не менее значимой является скульптурная группа «Похищение сабинянок» Джамболоньи.
Кроме перечисленного, вы увидите работы Джотто и его учеников, шедевры мастеров эпохи «Маньеризма» и гипсотеку (мастерскую по изготовлению моделей статуй из гипса) 19 века.
В здании Академии также расположился Музей музыкальных инструментов, где представлены тенор-виола, изготовленная Антонио Страдивари, и первое в мире пианино! Удивительно, но именно во Флоренции Бартоломео Кристафори изобрёл пианино.
Организационные детали
Входные билеты в галерею оплачиваются отдельно: €20+€4 за заказ, детям до 18 лет билет бесплатный. Я заранее закажу для вас билеты, чтобы не выстаивать длинные очереди.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
У меня был день рождения и он начался отлично!!! Лидия встретила нас у Дуомо и экскурсия началась с небольшой прогулки и потом- Волшебная экскурсия, знающий и вдохновляющий гид!!! Мы во Флоренции четвертый раз, но опять узнали очень много нового.
Огромное спасибо Лидии и в следующий раз наш гид- конечно же она!!!