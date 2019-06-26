11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Галерея при Академии Изящных искусств была создана для того, чтобы студенты оттачивали свои умения, вдохновляясь работами великих мастеров. Поэтому экспонатами стали в частности работы художников XV века, как Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Филиппино Липпи, Петро Перуджино, Паоло Учелло.

О художнике и его произведении можно говорить по-разному. Например, обсуждать колорит и композицию, анализировать эпоху и особенности художественного стиля. Об этом я, конечно, расскажу на экскурсии, а так же вы узнаете, какие чувства — счастье или боль неразделённой любви, страсть или благоговение волновали душу мастера, вызывая потребность творить, воплотить свои переживания при помощи кисти и резца.

Конечно, главным сокровищем галереи являются творения Микеланджело, всего их семь, включая знаменитого «Давида» и «Святого Матвея». Не менее значимой является скульптурная группа «Похищение сабинянок» Джамболоньи.

Кроме перечисленного, вы увидите работы Джотто и его учеников, шедевры мастеров эпохи «Маньеризма» и гипсотеку (мастерскую по изготовлению моделей статуй из гипса) XIX века.

В здании Академии также расположился Музей музыкальны инструментов, где представлены тенор-виола, изготовленная Антонио Страдивари, и первое в мире пианино! Удивительно, но именно во Флоренции Бартоломео Кристафори изобрёл пианино.