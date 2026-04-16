11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Искусство Возрождения — это не только художественные полотна, но и выразительная скульптура. Чтобы составить впечатление о наследии того периода во Флоренции, необходимо посетить галереи Уффици и Академии — они дополняют друг друга. Я проведу вас по залам музея Академии, где выставлены работы лучших мастеров Возрождения и более поздних периодов, а также скульптуры Микеланджело и Джамболоньи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Галерея при Академии Изящных искусств была создана для того, чтобы студенты оттачивали свои умения, вдохновляясь работами великих мастеров. Поэтому экспонатами стали в частности работы художников 15 века, как Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Филиппино Липпи, Петро Перуджино, Паоло Учелло.

О художнике и его произведении можно говорить по-разному. Например, обсуждать колорит и композицию, анализировать эпоху и особенности художественного стиля. Об этом я, конечно, расскажу на экскурсии, а также вы узнаете, какие чувства — счастье или боль неразделённой любви, страсть или благоговение волновали душу мастера, вызывая потребность творить, воплотить свои переживания при помощи кисти и резца.

Конечно, главным сокровищем галереи являются творения Микеланджело, всего их семь, включая знаменитого «Давида» и «Святого Матвея». Не менее значимой является скульптурная группа «Похищение сабинянок» Джамболоньи.

Кроме перечисленного, вы увидите работы Джотто и его учеников, шедевры мастеров эпохи «Маньеризма» и гипсотеку (мастерскую по изготовлению моделей статуй из гипса) 19 века.

В здании Академии также расположился Музей музыкальных инструментов, где представлены тенор-виола, изготовленная Антонио Страдивари, и первое в мире пианино! Удивительно, но именно во Флоренции Бартоломео Кристафори изобрёл пианино.

Организационные детали

Входные билеты в галерею оплачиваются отдельно: €20+€4 за заказ, детям до 18 лет билет бесплатный. Я заранее закажу для вас билеты, чтобы не выстаивать длинные очереди.