Лена Н. проводит ещё 1 экскурсию

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Вся Флоренция за один день

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1 отзыв
Лена Н.
Лена Н. – Гид из Флоренции
Флоренция – город 🏙️ настоящей Италии, хранитель времени и традиций Тосканы.

Шумные площади, изящные музеи 🖼, рестораны, вечерние променады, закаты над Арно и много других мест прекрасного города, с которым хочется познакомиться за один раз.

На нашей экскурсии 🧭 вы сможете увидеть все знаковые места Флоренции, от Квартала Данте до замка Барджелло.

Проведите весь день в компании нашего гида, который поможет вам раскрыть красоты города и влюбиться ❤️ в него с первого взгляда.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €280 за экскурсию

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Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день
Бывает и такое. Времени не хватает, нужно успеть все за один день и тогда лучше выбирать «увидеть», чем «не увидеть» совсем.
Флоренция, как любой старый город 🏙️, накопивший в своих закромах талмуды написанной и рассказанной истории 📖, капризна и своенравна, может не открыться сразу, жаждущему ее красот, ее тайн, ее магии. А может влюбить в себя сразу, с первого взгляда, да так, что каждый раз будет хотеться вернуться к ней, к ее шумящим площадям, музеям, ресторанам, вечерним променадом, закатам над Арно, вкуснейшему джелато, ее легкомысленности в ваш адрес, ее кокетству и заигрыванию с вашими эмоциями и чувствами. Как же открыть, как же влюбиться ❤️, если в распоряжении всего один день?
Самое простое, найти проводника, гида который поможет в этой, взаправду, нелегкой задаче. И из миллионов важных исторических моментов, из тысячи важных имен, из сотен великих произведений искусства, относящегося к этому городу, гид выберет, то важное, интересное, значимое, что вам позволит посмотреть на этот город, практически с высоты Купола Брунеллески утвердительно заявить- «Это был мой самый лучший день во Флоренции. »
Пройтись по центру города, остановившись обязательно на чашечку кофе и может даже, соблазниться на вкусный круасан, булочки во Флоренции, действительно вкуснейшие.
Увидеть Комплекс Кафедрального собора- Баптистерий, Собор Святой Марии Цветка, Башню Джотто, Купол Брунеллески.
Заглянуть в Квартал Данте, средневековый квартал города, где на узких улочках, до сих пор живут легенды, тайны и флорентийскими вкусности, такими как триппа-trippa, например, мясной рубец, которым, на наравне со стейком, названным в честь города, гордиться Флоренция.
Заглянуть в церковь ⛪ старейшего аббатства, рассмотреть замок 🏰 Барджелло-Bargello, древний офис городского шерифа, «Народного Капитана», после городской тюрьмы, где был отменена Смертная Казнь, в первые в Истории Европейских Государств.
Выйти на Площади Синьории-Piazza della Signioria, к Палаццо Веккьо-Palazzo Vecchio и Лоджии Ланцы- Loggia Lanzi, настоящим музеем под открытым небом, пройти по туннелю двора Уффици к Арно, налюбовавшись Старым Мостом-Ponte Vecchio, перейти по нему в Заречье-Oltrarno и взглянуть на дворец Питти-Palazzo Pitti.
Обязательно остановится на обед в хорошей таверне. После обеда посвятить себя внутренним пространствам многопланового города.
А выбор заманчивый и разнообразный. Многие выбирают Художественную Галерею Уффици, многие идут в Галерею Художественной Академии.
Кто-то уверен, что им нужно во Дворец Питти.
Есть желающие окунуться в архитектурно-скульптурную атмосферу и историю Комплекса церкви Святого Лаврентия.
А кто-то посвящает себя Комплексу Кафедрального собора - Firenze Opera di Santa Maria del Fiore и восторгаясь: мозаикой купола Баптистерия, внутренними масштабами Собора, новейшим музеем Храма с произведениями Донателло и Микеланджело, видами Флоренции с Купола Брунеллеcки, разглядывая тосканские дали и черепицу городских крыш, уже решает, чем он займется в следующий раз, посетив этот, так долго Цветущий и Процветающий город Флоренция.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Не включает в себя обед или ужин в одном из вкусных ресторанов города
  • но подразумевает его
  • как и остановки на кофе
  • легкие перекусы и дегустации.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лена Н.
Лена Н.
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Лена Н. проводит ещё 1 экскурсию

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