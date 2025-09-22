5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнем с Площади Санта-Мария-Новелла и посетим красивейшую церковь доминиканского религиозного ордена. В ней находятся произведения талантливейших мастеров Тосканы: Джотто, Гирландайо, Мазаччо, Боттичелли, Брунелесски, Орканья и другие.
Мы отправимся на площадь Святого Лаврентия, заглянем в любимую церковь семьи Медичи. А внутри — работы Брунелесски, Донателло, Бронзино, Россо Фьорентино и Филиппо Липпи — я расскажу, как эти гении далеко прославили Флоренцию за пределы Тосканского региона.
Мы безусловно пройдемся по площади Дуомо, посмотрим главный кафедральный собор и баптистерий. Мы пройдемся по следам великого поэта и отца итальянского языка Данте Алигьери. Мы прогуляемся по Понте-Веккьо (старый мост) и площади Синьории с ее музеем под открытым небом.
Будем любоваться площадью Святого Креста и посетим ее архитектурное чудо — церковь Санта Кроче. Особой гордостью этого храма являются величественные надгробия гениев, которые нашли там свое последние упокоение.
Организационные детали
Для групп от 4 человек используется аудиосистема — €3 за чел.
Дополнительно оплачиваются входные билеты в церкви: — церковь Святой Марии (€7,5) — церковь Святого Лаврентия (€9) — церковь Санта Кроче (€10)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3667 туристов
Бонжорно, друзья! Флоренция — мой дом с 2009 года. С 2011 я работаю здесь профессиональным лицензированным гидом.
Мне хочется познакомить вас с городом так, как вижу его сама: уютные улочки, запах читать дальшеуменьшить
утреннего кофе, скрытые детали и истории, которые оживают за каждым фасадом.
Я с удовольствием расскажу вам о Флоренции без спешки и формальностей — так, чтобы вы почувствовали её атмосферу и увезли с собой тёплые эмоции и вдохновение.
Буду очень рада нашей встрече!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
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Наталья
Наша компания благодарна Марии за эту прекрасную экскурсию! Мария кладезь информации, она знает многие тонкости и постаралась нас полностью погрузить в культуру Флоренции. Мария, очень грамотно составила маршрут и мы после экскурсии еще долго обсуждали разные моменты. Было очень много информации и на будущее я бы эту экскурсию разбила на 2 дня, но мы хотели все и сразу)))
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S
Sergey
класс! не прогадаете!
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А
Александр
Отличная экскурсия, хотя безусловно одного дня мало, чтобы понять этот чудесный город. Экскурсия более насыщенная по сравнению с обычными обзорными экскурсиями. Мария, отличный гид (не было вопроса, который бы поставил читать дальшеуменьшить
ее в тупик), при этом очень, очень хороший и приятный в общении человек. Была готова прийти на помощь не только в вопросах непосредственно связанных с экскурсией, но и в целом помочь туристам в незнакомом городе!!! Огромное спасибо. Всем рекомендую
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Елена
Огромная благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Несмотря на то что экскурсия была запланирована на один день, ввиду нестабильной погоды, Мария пошла нам на встречу, и мы разделили экскурсию на два дня!! Огромные познания истории, прекрасное преподношение информации, высокий уровень культуры и воспитания, и восхитительная Флоренция, сделали наш отдых незабываемым! Огромное спасибо, Мария
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А
Алексей
Мария очень интересно все рассказала! Очень приятно было с ней познакомиться. Обязательно вернемся во Флоренцию. Экскурсия очень интересная, познавательная. Шесть чесов пролетели как мгновение. Информации много. Все в голову не помещается. Придется повторить:-) Еще раз спасибо Марии за очень интересную экскурсию в мир прекрасного! Флоренция- это город в который хочется вернуться!
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М
Михаил
Впечатления от экскурсии нейтральные. Мария старалась и была внимательна, отзывчива. В тоже время знания города и событий достаточно поверхностные и рассчитаны на неискушенного туриста. Подходит для тех кому не нужна глубина и высокий уровень знаний истории города.