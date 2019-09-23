5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вся Флоренция за один день

Увидеть главные архитектурные шедевры и пройти по следам великих творцов

Мария
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Мария – ваш гид
За 6 часов я помогу вам понять удивительную Флоренцию, не растеряться в её богатой истории, разобраться в произведениях искусства и памятниках архитектуры.

Вы заглянете в церковь Санта-Мария-Новелла и любимую церковь Медичи, чтобы полюбоваться творениями гениев эпохи Возврождения.

Пройдёте по «золотому» Понте-Веккьо, восхититесь архитектурным ансамблем площади Дуомо и музеем под отрытым небом на площади Синьории.
350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день

Что вас ожидает

Мы начнем с Площади Санта-Мария-Новелла и посетим красивейшую церковь доминиканского религиозного ордена. В ней находятся произведения талантливейших мастеров Тосканы: Джотто, Гирландайо, Мазаччо, Боттичелли, Брунелесски, Орканья и другие.

Мы отправимся на площадь Святого Лаврентия, заглянем в любимую церковь семьи Медичи. А внутри — работы Брунелесски, Донателло, Бронзино, Россо Фьорентино и Филиппо Липпи — я расскажу, как эти гении далеко прославили Флоренцию за пределы Тосканского региона.

Мы безусловно пройдемся по площади Дуомо, посмотрим главный кафедральный собор и баптистерий. Мы пройдемся по следам великого поэта и отца итальянского языка Данте Алигьери. Мы прогуляемся по Понте-Веккьо (старый мост) и площади Синьории с ее музеем под открытым небом.

Будем любоваться площадью Святого Креста и посетим ее архитектурное чудо — церковь Санта Кроче. Особой гордостью этого храма являются величественные надгробия гениев, которые нашли там свое последние упокоение.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в церкви и система сопровождения — наушники (для групп от 6 человек). Церковь Святой Марии — 5 евро, церковь Святого Лаврентия — 4,50 евро, церковь Санта Кроче — 6 евро (бесплатно для детей до 11 лет), аудиосистема — 2,5 евро с человека.

Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день
Вся Флоренция за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я туристический гид по Флоренции и ее окрестностям. Очень люблю этот город, его красоту и неповторимость. На мой взгляд, экскурсия по Флоренции — это незабываемый опыт, который обогащает духовно и оставляет сладкие воспоминание об отдыхе.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Мария очень интересно все рассказала! Очень приятно было с ней познакомиться. Обязательно вернемся во Флоренцию. Экскурсия очень интересная, познавательная. Шесть чесов пролетели как мгновение. Информации много. Все в голову не помещается. Придется повторить :-) Еще раз спасибо Марии за очень интересную экскурсию в мир прекрасного! Флоренция- это город в который хочется вернуться!
5 мая 2019
Огромная благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Несмотря на то что экскурсия была запланирована на один день, ввиду нестабильной погоды, Мария пошла нам на встречу, и мы разделили экскурсию на два дня!! Огромные познания истории, прекрасное преподношение информации, высокий уровень культуры и воспитания, и восхитительная Флоренция, сделали наш отдых незабываемым! Огромное спасибо, Мария
12 мая 2017
Отличная экскурсия, хотя безусловно одного дня мало, чтобы понять этот чудесный город. Экскурсия более насыщенная по сравнению с обычными обзорными экскурсиями. Мария, отличный гид (не было вопроса, который бы поставил ее в тупик), при этом очень, очень хороший и приятный в общении человек. Была готова прийти на помощь не только в вопросах непосредственно связанных с экскурсией, но и в целом помочь туристам в незнакомом городе!!! Огромное спасибо. Всем рекомендую
7 мая 2017
Спасибо огромное Марине. Отличный гид, интересный рассказчик. Всем рекомендую.
23 октября 2014
Экскурсия прошла отлично! Спасибо большое Маше, она просто умничка: очень много знает интересного, видно что влюблена во Флоренцию. Абсолютно всем рекомендую Машу! Успехов и процветания!
Светлана

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