5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За 6 часов я помогу вам понять удивительную Флоренцию, не растеряться в её богатой истории, разобраться в произведениях искусства и памятниках архитектуры. Вы заглянете в церковь Санта-Мария-Новелла и любимую церковь Медичи, чтобы полюбоваться творениями гениев эпохи Возврождения. Пройдёте по «золотому» Понте-Веккьо, восхититесь архитектурным ансамблем площади Дуомо и музеем под отрытым небом на площади Синьории.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы начнем с Площади Санта-Мария-Новелла и посетим красивейшую церковь доминиканского религиозного ордена. В ней находятся произведения талантливейших мастеров Тосканы: Джотто, Гирландайо, Мазаччо, Боттичелли, Брунелесски, Орканья и другие.

Мы отправимся на площадь Святого Лаврентия, заглянем в любимую церковь семьи Медичи. А внутри — работы Брунелесски, Донателло, Бронзино, Россо Фьорентино и Филиппо Липпи — я расскажу, как эти гении далеко прославили Флоренцию за пределы Тосканского региона.

Мы безусловно пройдемся по площади Дуомо, посмотрим главный кафедральный собор и баптистерий. Мы пройдемся по следам великого поэта и отца итальянского языка Данте Алигьери. Мы прогуляемся по Понте-Веккьо (старый мост) и площади Синьории с ее музеем под открытым небом.

Будем любоваться площадью Святого Креста и посетим ее архитектурное чудо — церковь Санта Кроче. Особой гордостью этого храма являются величественные надгробия гениев, которые нашли там свое последние упокоение.

Организационные детали