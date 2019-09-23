5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы начнем с Площади Санта-Мария-Новелла и посетим красивейшую церковь доминиканского религиозного ордена. В ней находятся произведения талантливейших мастеров Тосканы: Джотто, Гирландайо, Мазаччо, Боттичелли, Брунелесски, Орканья и другие.

Мы отправимся на площадь Святого Лаврентия, заглянем в любимую церковь семьи Медичи. А внутри — работы Брунелесски, Донателло, Бронзино, Россо Фьорентино и Филиппо Липпи — я расскажу, как эти гении далеко прославили Флоренцию за пределы Тосканского региона.

Мы безусловно пройдемся по площади Дуомо, посмотрим главный кафедральный собор и баптистерий. Мы пройдемся по следам великого поэта и отца итальянского языка Данте Алигьери. Мы прогуляемся по Понте-Веккьо (старый мост) и площади Синьории с ее музеем под открытым небом.

Будем любоваться площадью Святого Креста и посетим ее архитектурное чудо — церковь Санта Кроче. Особой гордостью этого храма являются величественные надгробия гениев, которые нашли там свое последние упокоение.