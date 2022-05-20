Пульс, сердце и вся жизнь Флоренции. Палаццо Веккьо

Исследуя Палаццо Веккьо, символ вековой гражданской власти

Исследуя Палаццо Веккьо, символ вековой гражданской власти во Флоренции, мы узнаем богатую историю этого важного сооружения, ставшего резиденцией семьи Медичи, и восхитимся его прекрасными произведениями искусства.
Пульс, сердце и вся жизнь Флоренции. Палаццо Веккьо
Пульс, сердце и вся жизнь Флоренции. Палаццо Веккьо
Пульс, сердце и вся жизнь Флоренции. Палаццо Веккьо
Пульс, сердце и вся жизнь Флоренции. Палаццо Веккьо
Пульс, сердце и вся жизнь Флоренции. Палаццо Веккьо
Пульс, сердце и вся жизнь Флоренции. Палаццо Веккьо

Что вас ожидает 🤩

  • Коридор Вазари
  • Лоджия Ланци
  • Палаццо-Веккьо
  • Площадь Синьории

Что вас ожидает:

Так много открытий

Перед началом экскурсии я познакомлю вас с шедеврами красавицы площади Синьории (музей под открытым небом). Здесь стены дышат историей. Здесь творили Великие Микеланджело и Леонардо да Винчи. История в архитектуре, живописи и скульптуре. Важнейшие политические решения и тайные аллегории откроются Вам в великолепных залах этого дворца. Это пульс, сердце и вся жизнь Флоренции! А в конце экскурсии нас ожидает подъем на высокую дворцовую башню (93 м.), откуда мы насладимся неповторимой панорамой Флоренции и сделаем незабываемые фотографии. Сколько тайн, шедевров и невероятных историй хранит в себе этот Дворец? Давайте узнаем вместе!

Палаццо Веккьо — Школа Мира

Через призму удивительных залов Дворца мы узнаем о выдающихся представителях семьи Медичи и их роли в развитии мирового искусства и культуры. Зал Пятисот — школа мира, самый важный зал, где одновременно творили Микеланджело и Леонардо. Где Джорджио Вазари изобразил самые важные эпизоды из истории Флоренции, прославляя Великого Герцога Козимо I.
Кабинет Франческо I, залы Козимо Старшего, Лоренцо Великолепного, Льва десятого, Капелла Элеоноры Толедской, Зал Лилий, Приоров, Сабин, Эстера и Пенелопы покажет Вам мощь и масштаб Флоренции и семьи Медичи. Также заслуживают внимания Зал Стихий, в котором изображены 4 силы, рождающие жизнь на Земле: огонь, вода, ветер и земля. И зал Географических Карт. 53 карты с самым большим глобусом, по которым мы определим широту познаний флорентийцев в XVI веке.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Билеты в Палаццо Веккьо (До 18 лет вход бесплатный. Вход детям до 6 лет запрещён)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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