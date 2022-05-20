Что вас ожидает:

Так много открытий

Перед началом экскурсии я познакомлю вас с шедеврами красавицы площади Синьории (музей под открытым небом). Здесь стены дышат историей. Здесь творили Великие Микеланджело и Леонардо да Винчи. История в архитектуре, живописи и скульптуре. Важнейшие политические решения и тайные аллегории откроются Вам в великолепных залах этого дворца. Это пульс, сердце и вся жизнь Флоренции! А в конце экскурсии нас ожидает подъем на высокую дворцовую башню (93 м.), откуда мы насладимся неповторимой панорамой Флоренции и сделаем незабываемые фотографии. Сколько тайн, шедевров и невероятных историй хранит в себе этот Дворец? Давайте узнаем вместе!

Палаццо Веккьо — Школа Мира

Через призму удивительных залов Дворца мы узнаем о выдающихся представителях семьи Медичи и их роли в развитии мирового искусства и культуры. Зал Пятисот — школа мира, самый важный зал, где одновременно творили Микеланджело и Леонардо. Где Джорджио Вазари изобразил самые важные эпизоды из истории Флоренции, прославляя Великого Герцога Козимо I.

Кабинет Франческо I, залы Козимо Старшего, Лоренцо Великолепного, Льва десятого, Капелла Элеоноры Толедской, Зал Лилий, Приоров, Сабин, Эстера и Пенелопы покажет Вам мощь и масштаб Флоренции и семьи Медичи. Также заслуживают внимания Зал Стихий, в котором изображены 4 силы, рождающие жизнь на Земле: огонь, вода, ветер и земля. И зал Географических Карт. 53 карты с самым большим глобусом, по которым мы определим широту познаний флорентийцев в XVI веке.

Важная информация: