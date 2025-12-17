3 города Тосканы и винный вкус региона: индивидуальный тур по Флоренции, Пизе и Лукке
Увидеть творения художников эпохи Ренессанса и посетить семейную винодельню
Начало: Виареджо или Форте-деи-Марми, время - по договорён...
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
€800 за всё до 5 чел.
Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни
Заглянуть в Галерею Уффици, увидеть Пизанскую башню и узнать традиции тосканского виноделия
Начало: Ж/д вокзал Флоренции, время - по договорённости
23 дек в 08:00
24 дек в 08:00
€700 за всё до 5 чел.
Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Рассмотреть шедевры Ренессанса, поговорить о Медичи и Микеланджело, сделать то самое фото с башней
Начало: Флоренция, площадь Санта-Мария-Новелла, время - по...
27 дек в 10:00
28 дек в 08:00
€500 за всё до 30 чел.
