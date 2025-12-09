Индивидуальная
до 4 чел.
Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€360
€400 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи
Попасть в мир фантазий художника в парке, который в 2017 году был признан самым красивым в Италии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€333
€350 за всё до 10 чел.
