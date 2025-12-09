Мои заказы

Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
На машине
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива
Пешая
6 часов
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе
Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€360€400 за всё до 6 чел.
Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи
Пешая
3.5 часа
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи
Попасть в мир фантазий художника в парке, который в 2017 году был признан самым красивым в Италии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€333€350 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В декабре 2025 мы рекомендуем заказать 3 популярных экскурсии из 3
  1. Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе
  2. Dolce Vita: Портофино и два залива
  3. Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи
Какие места ещё посмотреть в Генуя
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
  3. Дворец Дожей
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Генуя в декабре 2025
Сейчас в Генуя в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 333 до 500 со скидкой до 10%.
