1 чел. По популярности На машине 6 часов 13 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Большое автомобильно-пешеходное путешествие по Генуе Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только €500 за всё до 4 чел. Пешая 6 часов 10% 8 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Dolce Vita: Портофино и два залива - Индивидуальная экскурсия в Генуе Погрузитесь в итальянскую жизнь с экскурсией по Средиземноморью: Портофино, Санта-Маргарита и заливы ждут вас €360 €400 за всё до 6 чел. Пешая 3.5 часа 5% Индивидуальная до 10 чел. Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи Попасть в мир фантазий художника в парке, который в 2017 году был признан самым красивым в Италии €333 €350 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Генуя

