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А Алла Великая и противоречивая Генуя Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!

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М Михаил Buongiorno, Генуя Ирина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую.