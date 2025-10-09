Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Генуя на русском языке, цены от €200, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Золотой век Генуи
Пешая
2 часа
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотой век Генуи
Пройдитесь по каруджам Генуи и ощутите дух Средневековья. Узнайте о тамплиерах, пиратах и олигархах, открывая для себя Превосходную республику
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€225€250 за всё до 6 чел.
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
Пешая
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: La Spezia
27 окт в 09:00
28 окт в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 15:30
11 окт в 16:30
€200 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Золотой век Генуи
  2. Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте
  3. Яркие окрестности Генуи: Нерви и Больяско
Какие места ещё посмотреть в Генуя
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
  3. Дворец Дожей
Сколько стоит экскурсия по Генуя в октябре 2025
Сейчас в Генуя в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Генуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь