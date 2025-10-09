-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотой век Генуи
Пройдитесь по каруджам Генуи и ощутите дух Средневековья. Узнайте о тамплиерах, пиратах и олигархах, открывая для себя Превосходную республику
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
€225
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: La Spezia
27 окт в 09:00
28 окт в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско
Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест
Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во...
Сегодня в 15:30
11 окт в 16:30
€200 за всё до 6 чел.
