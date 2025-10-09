Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Генуя на русском языке, цены от €200, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 10% 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Золотой век Генуи Пройдитесь по каруджам Генуи и ощутите дух Средневековья. Узнайте о тамплиерах, пиратах и олигархах, открывая для себя Превосходную республику €225 €250 за всё до 6 чел. Пешая 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами Начало: La Spezia €400 за всё до 4 чел. Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Яркие окрестности Генуи: путешествие в Нерви и Больяско Погрузитесь в очарование Нерви и Больяско, наслаждаясь видами и историей этих удивительных мест Начало: У вашего отеля, в круизном терминале или на ж/д во... €200 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Генуя

