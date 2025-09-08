Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 09:00
3 ноя в 09:00
€198 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
Сегодня в 08:00
2 ноя в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
-
10%
Круиз
Диковинная Генуя для пассажиров круизных лайнеров
От порта и начала Великолепной Генуи к дворцам олигархии и самой элегантной улице Италии
Начало: Порт Генуи
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€224
€248 за всё до 6 чел.
- ААлексей8 сентября 2025Огромное спасибо Иляне за потрясающую экскурсию! Несколько часов полетели незаметно, пока мы наслаждались живописными Итальянскими пейзажами и слушали увлекательные истории.
Однозначно рекомендуем экскурсию!!!
- оольга31 июля 2025Экскурсия была познавательной. Время пролетело не заметно. Информация была интересной и легко воспринималась. Общение было приятным.
- ВВладимир16 июля 2025Хорошая экскурсия, было очень познавательно. Гид владеет материалом, быстро отвечает на вопросы. Взрослые и дети, участвовавшие в индивидуальной экскурсии, слушали с интересом. Все было организовано и подготовлено.
- EElena14 июля 2025Иляна потрясающий гид, профессионал в своей области, знает про Геную и Лигурийское побережье все и даже больше! Любовь в этот
- ММария29 июня 2025Прекрасная гид, очень интересный рассказ и, конечно, маршрут. Горячо рекомендуем!
- ИИлья25 июня 2025Город Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактов.
Будете в Генуя обращайтесь к Иляне!!!
- RRoman15 мая 2025Очень положительные впечатления и воспоминания от экскурсии с Иляной по Генуе, Портофино и окрестностям. Иляна настоящий мастер своего дела, узнали очень много всего интересного и полезного!
- ЮЮрий29 апреля 2025Захватывающая экскурсия от человека, влюбленного в Геную.
- OOleg21 апреля 2025Всем рекомендую этого экскурсовода. Иляна замечательный рассказчик и отличный организатор. Нашей компании было всё интересно и всё понравилось. Было много новой и малоизвесной информации. К нашему удивлению город оказался довольно интересным с богатой историей и захотелось посетить его вновь.
- ММария10 марта 2025Экскурсия была интересная и познавательная. Сочетание истории и общих знаний впечатляет. Мы много узнали об истории Генуи и о современной Италии. И дети взрослые остались довольны и не скучали.
- ДДмитрий25 января 202516 января были с Иланой на экскурсии Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами, если вы действительно решили открыть пиратский
- ЕЕкатерина20 ноября 2024Наш экскурсовод, Иляна, сразу вышла на связь с нами, после бронирования, и поддерживала ее до начала экскурсии, встретила нас у
- nneli23 октября 2024Прекрасная прогулка по Генуи.
Иляна была очень внимательна, и информативна. Рассказ был живой и яркий. Без сомнения, это профессиональный и харизматичный экскурсовод.
Мы обязательно вернёмсяв в этот живой и яркий город и на экскурсию к Иляне.
- ДДарья9 октября 2024Путешествовали с друзьями по Лигурийскому побережью и нам несказанно повезло в том, что мы заказали экскурсию-прогулку с Ильяной по Генуе.
- AAmaliia19 августа 2024Замечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросы
- ННелли16 августа 2024Отличный гид! Очень профессиональна и знающая свое дело. Она не только показал нам все основные достопримечательности, но и рассказала интересные
- ССергей25 июля 2024Спасибо огромное гиду Светлане за отлично проведенную экскурсию! Мы специально выбрали не просто ознакомительную экскурсию по Генуе, а узкую, интересную
- MMarina14 июля 2024Иляна, прекрасный экскурсовод. Она смогла заинтересовать всю нашу разновозрастную компанию от 8 до 60 лет. Для каждого нашлись интересные факты:
- ФФедор10 июля 2024На момент бронирования данного тура мы с моей девушкой находились в Генуе уже пять дней, полагая, что исследовали каждый уголок
- ГГалина8 июля 2024Иляна прекрасный рассказчик! В ходе экскурсии она затронула много интересных исторических фактов. Мы замечательно провели время. С помощью Иляны мы за короткий срок успели влюбиться в Геную! Без неё этого бы просто не случилось. Большое СПАСИБО!
