терминала, и началась неспешная, удивительно познавательная, не перегруженная датами и именами, а только интересными фактами и историями, прогулка по истории этого удивительного города! Мы были до этого в Генуи три раза, Иляна узнала это только при встрече и сразу перестроилась, буквально «на ходу», что нам показывать, а что мы уже знаем! И оказалось, что мы совсем не знали этот город! Сын, 15 лет, забыв про гаджеты, слушал «открыв рот». 2,5 часа пролетели и этого оказалось достаточно, так как обилие информации и эмоций уже зашкаливало. Под конец экскурсии мы получили свои «сокровища» в плане впечатлений! Всем советую эту экскурсию с Иляной, не пишу подробностей, так как ваша экскурсия может оказаться с другими местами и историями, потому что Иляна ориентируется на вас, ваши интересы и предпочтения, на возраст и состав семьи!