Мои заказы

Театр Карло Феличе – экскурсии в Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр Карло Феличе» в Генуя на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 09:00
3 ноя в 09:00
€198 за всё до 6 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Христофор Колумб и Никколо Паганини: Следы великих генуэзцев
Пройдитесь по историческим местам Генуи, где переплетаются судьбы великого мореплавателя и гениального скрипача
Сегодня в 08:00
2 ноя в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
Диковинная Генуя для пассажиров круизных лайнеров
Пешая
2 часа
-
10%
Круиз
Диковинная Генуя для пассажиров круизных лайнеров
От порта и начала Великолепной Генуи к дворцам олигархии и самой элегантной улице Италии
Начало: Порт Генуи
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€224€248 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    8 сентября 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Огромное спасибо Иляне за потрясающую экскурсию! Несколько часов полетели незаметно, пока мы наслаждались живописными Итальянскими пейзажами и слушали увлекательные истории.

    Однозначно рекомендуем экскурсию!!!
  • о
    ольга
    31 июля 2025
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Экскурсия была познавательной. Время пролетело не заметно. Информация была интересной и легко воспринималась. Общение было приятным.
  • В
    Владимир
    16 июля 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Хорошая экскурсия, было очень познавательно. Гид владеет материалом, быстро отвечает на вопросы. Взрослые и дети, участвовавшие в индивидуальной экскурсии, слушали с интересом. Все было организовано и подготовлено.
  • E
    Elena
    14 июля 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Иляна потрясающий гид, профессионал в своей области, знает про Геную и Лигурийское побережье все и даже больше! Любовь в этот
    читать дальше

    регион ощущается в течение всей экскурсии и это завораживает, наша семья (2 взр и ребенок 13 лет) получили огромное удовольствие! Рекомендуем всем!

  • М
    Мария
    29 июня 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Прекрасная гид, очень интересный рассказ и, конечно, маршрут. Горячо рекомендуем!
  • И
    Илья
    25 июня 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Город Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактов.
    Будете в Генуя обращайтесь к Иляне!!!
    Город Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактовГород Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактовГород Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактовГород Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактовГород Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактовГород Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактовГород Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактовГород Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактовГород Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактовГород Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактов
  • R
    Roman
    15 мая 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Очень положительные впечатления и воспоминания от экскурсии с Иляной по Генуе, Портофино и окрестностям. Иляна настоящий мастер своего дела, узнали очень много всего интересного и полезного!
  • Ю
    Юрий
    29 апреля 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Захватывающая экскурсия от человека, влюбленного в Геную.
  • O
    Oleg
    21 апреля 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Всем рекомендую этого экскурсовода. Иляна замечательный рассказчик и отличный организатор. Нашей компании было всё интересно и всё понравилось. Было много новой и малоизвесной информации. К нашему удивлению город оказался довольно интересным с богатой историей и захотелось посетить его вновь.
  • М
    Мария
    10 марта 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Экскурсия была интересная и познавательная. Сочетание истории и общих знаний впечатляет. Мы много узнали об истории Генуи и о современной Италии. И дети взрослые остались довольны и не скучали.
  • Д
    Дмитрий
    25 января 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    16 января были с Иланой на экскурсии Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами, если вы действительно решили открыть пиратский
    читать дальше

    сундук и увидеть сокровища незабываемого портового города, то тогда только с Иланой. Очень многогранный и интересный рассказ гида, мы не устали и не перенасытились информацией! Илана подстраивалась под все наши предпочтения, темп экскурсии, перерывы на кофе, при этом время экскурссии не сократилось. Прошло больше 10 дней, а эмоции и впечатления от прогулки не утихают. Огромное спасибо вам Илана за чудесно проведенное время в Генуе. Обязательно будем вас рекомендовать друзьям и знакомым.

  • Е
    Екатерина
    20 ноября 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Наш экскурсовод, Иляна, сразу вышла на связь с нами, после бронирования, и поддерживала ее до начала экскурсии, встретила нас у
    читать дальше

    терминала, и началась неспешная, удивительно познавательная, не перегруженная датами и именами, а только интересными фактами и историями, прогулка по истории этого удивительного города! Мы были до этого в Генуи три раза, Иляна узнала это только при встрече и сразу перестроилась, буквально «на ходу», что нам показывать, а что мы уже знаем! И оказалось, что мы совсем не знали этот город! Сын, 15 лет, забыв про гаджеты, слушал «открыв рот». 2,5 часа пролетели и этого оказалось достаточно, так как обилие информации и эмоций уже зашкаливало. Под конец экскурсии мы получили свои «сокровища» в плане впечатлений! Всем советую эту экскурсию с Иляной, не пишу подробностей, так как ваша экскурсия может оказаться с другими местами и историями, потому что Иляна ориентируется на вас, ваши интересы и предпочтения, на возраст и состав семьи!

  • n
    neli
    23 октября 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Прекрасная прогулка по Генуи.
    Иляна была очень внимательна, и информативна. Рассказ был живой и яркий. Без сомнения, это профессиональный и харизматичный экскурсовод.
    Мы обязательно вернёмсяв в этот живой и яркий город и на экскурсию к Иляне.
  • Д
    Дарья
    9 октября 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Путешествовали с друзьями по Лигурийскому побережью и нам несказанно повезло в том, что мы заказали экскурсию-прогулку с Ильяной по Генуе.
    читать дальше

    В эту поездку это была самая увлекательная и познавательная экскурсия, которую мы посетили. Спасибо Ильяне за то, что она познакомила нас с Генуей так, что теперь нам очень хочется вернуться и снова и снова бродить по этому волшебному городу узнавая его историю,музеи, сказочные дворцы и пробуя деликатесы:), конечно же обязательно в компании с Ильяной. Всем очень рекомендуем экскурсии Ильяны для того чтобы влюбится в Геную и не только:)

  • A
    Amaliia
    19 августа 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Замечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросы
    Замечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросыЗамечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросыЗамечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросыЗамечательный гид. Очень рекомендую. Полностью подстроились под наши запросы
  • Н
    Нелли
    16 августа 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Отличный гид! Очень профессиональна и знающая свое дело. Она не только показал нам все основные достопримечательности, но и рассказала интересные
    читать дальше

    факты и истории о каждом из них. Всегда была готова помочь и ответить на все наши вопросы. Спасибо за незабываемый опыт и приятное общение!

  • С
    Сергей
    25 июля 2024
    Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
    Спасибо огромное гиду Светлане за отлично проведенную экскурсию! Мы специально выбрали не просто ознакомительную экскурсию по Генуе, а узкую, интересную
    читать дальше

    тему - Генуя и судьбы двух гениев - Колумба и Паганини.
    Ничего лучше такого подхода не открывает душу города моряков и музыкантов Генуи!!!!
    Светлана отлично владеет историческим материалом, маршрут построен очень профессионально, не тяжело даже для людей в возрасте, какими являемся мы.
    С уважением, Сергей и Елена.

  • M
    Marina
    14 июля 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Иляна, прекрасный экскурсовод. Она смогла заинтересовать всю нашу разновозрастную компанию от 8 до 60 лет. Для каждого нашлись интересные факты:
    читать дальше

    дети запомнили истории про пиратов и скульптуры львов, взрослые историю становления города.
    После экскурсии город остаётся в памяти "живым" и понятно как возникли и красивые дворцы и здание биржи в стиле барокко.
    Обязательно порекомендуем экскурсию своим друзьям. Это прекрасно проведённый день в Генуе

  • Ф
    Федор
    10 июля 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    На момент бронирования данного тура мы с моей девушкой находились в Генуе уже пять дней, полагая, что исследовали каждый уголок
    читать дальше

    этого прекрасного места. Несмотря на это, Иляне удалось удивить нас огромным количеством скрытых от глаз мест и улочек. Подкрепляя прогулку интереснейшим повествованием с разнообразием удивительных фактов о городе, ставших, не побоюсь этого слова, откровением, ей действительно отлично удалось раскрыть Геную с другой стороны.
    Кроме прочего, необходимо так же отметить дружелюбие, индивидуальный подход и гибкость по отношению заказчику.
    В целом, мы остались очень довольны и можем только рекомендовать данный тур.

  • Г
    Галина
    8 июля 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Иляна прекрасный рассказчик! В ходе экскурсии она затронула много интересных исторических фактов. Мы замечательно провели время. С помощью Иляны мы за короткий срок успели влюбиться в Геную! Без неё этого бы просто не случилось. Большое СПАСИБО!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Театр Карло Феличе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
  2. Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
  3. Диковинная Генуя для пассажиров круизных лайнеров
Какие места ещё посмотреть в Генуя
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Кафедральный собор
  2. Самое главное
  3. Дворец Дожей
Сколько стоит экскурсия по Генуя в октябре 2025
Сейчас в Генуя в категории "Театр Карло Феличе" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 224 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Генуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Театр Карло Феличе», 39 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь