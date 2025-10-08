Е Елена Генуя - любовь с первого взгляда Мирослава, большое спасибо за экскурсию, очень интересный рассказ о Генуе. Красивейшие места, обзор Генуи с птичьего полета, кафе и ресторанчики, которые вы посоветовали, нам очень понравились.

А Александр Генуя - любовь с первого взгляда Мирослава - человек, любящий и знающий свой город, его историю и его тайные уголки… всё прошло великолепно! Генуя с помощью Мирославы показалась во всей своей красоте ❤️

А Алексей Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами Огромное спасибо Иляне за потрясающую экскурсию! Несколько часов полетели незаметно, пока мы наслаждались живописными Итальянскими пейзажами и слушали увлекательные истории.



Однозначно рекомендуем экскурсию!!!

F Felix Генуя - любовь с первого взгляда Большое спасибо Мирославе, было интересно, познавательно.

Н Наталья Генуя - любовь с первого взгляда Прекрасная Мирослава, очень интересно и не занудно (что я считаю очень важно, особенно с детьми) познакомила нас с основными значимыми местами, помимо исторических фактов, рассказала интересные истории

А Анастасия Генуя - любовь с первого взгляда Мирослава потрясающий гид с глубоким знанием истории, очень приятна как человек, показала нам Геную так, как мы бы сами ее не увидели точно)

Д Денис Генуя - любовь с первого взгляда Экскурсия по Генуе с Мирославой была потрясающей! Она прекрасно знает город, увлекательно рассказывает. Очень душевно, информативно и с любовью к деталям. Рекомендую!

Ю Юлия Генуя - любовь с первого взгляда читать дальше погружение в прошлое и настоящее Генуи. Её рассказы были яркими, эмоциональными и информативными одновременно, а личное отношение к каждому участнику группы сделало нашу встречу особенной.



Благодаря Мирославе мы увидели Геную глазами настоящего знатока её улиц, площадей и дворцов и даже попробовали ее на вкус😋Осталось море впечатлений и желание вернуться сюда вновь, обязательно с Мирославой в качестве проводника!



Если вы хотите увидеть настоящую Геную, почувствовать её душу и окунуться в историю – отправляйтесь в путешествие с Мирославой!

PS. Мирослава организовала на следующий день нам морскую прогулку на катере с итальянцем Андреа по красивейшему ЧинквеТерре🥰 Мирослава – настоящий профессионал своего дела, гид от Бога. Она смогла превратить обычную прогулку по улицам старого города в настоящее

М Михаил Генуя - любовь с первого взгляда читать дальше необычных фактов позволяет гиду сделать экскурсию незабываемой. Информация дается не скучными фразами дат и событий, а завораживающей историей, которая захватывает туристов с самого начала и не отпускает до самого конца. В завершении экскурсии Мирослава проводила нас в Боккадассе, где мы вкусно поели и насладились шикарными видами домов и моря.

Всем рекомендую Мирославу, как профессионала своего дела с большой буквы! Мирослава - отличный экскурсовод! Вся экскурсия по Генуе прошла, как на одном дыхании. Знание города и его интересных и даже

В Владимир Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами Хорошая экскурсия, было очень познавательно. Гид владеет материалом, быстро отвечает на вопросы. Взрослые и дети, участвовавшие в индивидуальной экскурсии, слушали с интересом. Все было организовано и подготовлено.

E Elena Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами читать дальше регион ощущается в течение всей экскурсии и это завораживает, наша семья (2 взр и ребенок 13 лет) получили огромное удовольствие! Рекомендуем всем! Иляна потрясающий гид, профессионал в своей области, знает про Геную и Лигурийское побережье все и даже больше! Любовь в этот

В Виктория Генуя - любовь с первого взгляда Планируя поездку в Геную,искала гида. По отзывам нашла экскурсию по Генуе с Мирославой. Мирослава нас с мужем познакомила с городом легко,познавательно,время пролетело незаметно. Мы действительно влюбились в этот город,во многом,благодаря Мирославе. Рекомендую.

Н Николай Генуя - любовь с первого взгляда Хорошая и интересная экскурсия, дети тоже не скучали

О Ольга Генуя - любовь с первого взгляда Мирослава очень интересно рассказала нам про Геную. Было очень интересно и не утомительно) Мирослава подсказала где поесть, что купить. Песто, который можно хранить 12 часов просто фантастика!!! Очень вкусно!!! Очень рекомендую провести день с Мирославой)

М Мария Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами Прекрасная гид, очень интересный рассказ и, конечно, маршрут. Горячо рекомендуем!

И Илья Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами Город Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактов.

Будете в Генуя обращайтесь к Иляне!!!

В Владимир Генуя - любовь с первого взгляда Все было замечательно! Мирослава великолепный гид!

А Анна Генуя - любовь с первого взгляда читать дальше всего нового и интересного 🔥 а благодаря энергии Мирославы, багажу знаний и дружелюбного отношения - эта экскурсия однозначно стала одной из лучших за всё наше пребывание в Италии! Огромное спасибо 😊🙏🏽 Это была невероятная экскурсия 🔥🙏🏽 Мирослава провела для нас с мужем очень интересную, познавательную прогулку по городу! Мы узнали столько

R Roman Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами Очень положительные впечатления и воспоминания от экскурсии с Иляной по Генуе, Портофино и окрестностям. Иляна настоящий мастер своего дела, узнали очень много всего интересного и полезного!