Дворцы Ролли – экскурсии в Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы Ролли» в Генуя на русском языке, цены от €180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Генуя - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
109 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 09:00
3 ноя в 09:00
€198 за всё до 6 чел.
Диковинная Генуя для пассажиров круизных лайнеров
Пешая
2 часа
-
10%
Круиз
Диковинная Генуя для пассажиров круизных лайнеров
От порта и начала Великолепной Генуи к дворцам олигархии и самой элегантной улице Италии
Начало: Порт Генуи
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€224€248 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Мирослава, большое спасибо за экскурсию, очень интересный рассказ о Генуе. Красивейшие места, обзор Генуи с птичьего полета, кафе и ресторанчики, которые вы посоветовали, нам очень понравились.
  • А
    Александр
    21 сентября 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Мирослава - человек, любящий и знающий свой город, его историю и его тайные уголки… всё прошло великолепно! Генуя с помощью Мирославы показалась во всей своей красоте ❤️
    Мирослава - человек, любящий и знающий свой город, его историю и его тайные уголки… всё прошло великолепно! Генуя с помощью Мирославы показалась во всей своей красоте ❤️
  • А
    Алексей
    9 сентября 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Огромное спасибо Иляне за потрясающую экскурсию! Несколько часов полетели незаметно, пока мы наслаждались живописными Итальянскими пейзажами и слушали увлекательные истории.

    Однозначно рекомендуем экскурсию!!!
  • F
    Felix
    1 сентября 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Большое спасибо Мирославе, было интересно, познавательно.
  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Прекрасная Мирослава, очень интересно и не занудно (что я считаю очень важно, особенно с детьми) познакомила нас с основными значимыми местами, помимо исторических фактов, рассказала интересные истории
  • А
    Анастасия
    2 августа 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Мирослава потрясающий гид с глубоким знанием истории, очень приятна как человек, показала нам Геную так, как мы бы сами ее не увидели точно)
    Мирослава потрясающий гид с глубоким знанием истории, очень приятна как человек, показала нам Геную так, как мы бы сами ее не увидели точно)
  • Д
    Денис
    28 июля 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Экскурсия по Генуе с Мирославой была потрясающей! Она прекрасно знает город, увлекательно рассказывает. Очень душевно, информативно и с любовью к деталям. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Мирослава – настоящий профессионал своего дела, гид от Бога. Она смогла превратить обычную прогулку по улицам старого города в настоящее
    погружение в прошлое и настоящее Генуи. Её рассказы были яркими, эмоциональными и информативными одновременно, а личное отношение к каждому участнику группы сделало нашу встречу особенной.

    Благодаря Мирославе мы увидели Геную глазами настоящего знатока её улиц, площадей и дворцов и даже попробовали ее на вкус😋Осталось море впечатлений и желание вернуться сюда вновь, обязательно с Мирославой в качестве проводника!

    Если вы хотите увидеть настоящую Геную, почувствовать её душу и окунуться в историю – отправляйтесь в путешествие с Мирославой!
    PS. Мирослава организовала на следующий день нам морскую прогулку на катере с итальянцем Андреа по красивейшему ЧинквеТерре🥰

    Мирослава – настоящий профессионал своего дела, гид от Бога. Она смогла превратить обычную прогулку по улицам старого города в настоящее
  • М
    Михаил
    26 июля 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Мирослава - отличный экскурсовод! Вся экскурсия по Генуе прошла, как на одном дыхании. Знание города и его интересных и даже
    необычных фактов позволяет гиду сделать экскурсию незабываемой. Информация дается не скучными фразами дат и событий, а завораживающей историей, которая захватывает туристов с самого начала и не отпускает до самого конца. В завершении экскурсии Мирослава проводила нас в Боккадассе, где мы вкусно поели и насладились шикарными видами домов и моря.
    Всем рекомендую Мирославу, как профессионала своего дела с большой буквы!

  • В
    Владимир
    16 июля 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Хорошая экскурсия, было очень познавательно. Гид владеет материалом, быстро отвечает на вопросы. Взрослые и дети, участвовавшие в индивидуальной экскурсии, слушали с интересом. Все было организовано и подготовлено.
  • E
    Elena
    14 июля 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Иляна потрясающий гид, профессионал в своей области, знает про Геную и Лигурийское побережье все и даже больше! Любовь в этот
    регион ощущается в течение всей экскурсии и это завораживает, наша семья (2 взр и ребенок 13 лет) получили огромное удовольствие! Рекомендуем всем!

  • В
    Виктория
    7 июля 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Планируя поездку в Геную,искала гида. По отзывам нашла экскурсию по Генуе с Мирославой. Мирослава нас с мужем познакомила с городом легко,познавательно,время пролетело незаметно. Мы действительно влюбились в этот город,во многом,благодаря Мирославе. Рекомендую.
    Планируя поездку в Геную,искала гида. По отзывам нашла экскурсию по Генуе с Мирославой. Мирослава нас с мужем познакомила с городом легко,познавательно,время пролетело незаметно. Мы действительно влюбились в этот город,во многом,благодаря Мирославе. Рекомендую.
  • Н
    Николай
    5 июля 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Хорошая и интересная экскурсия, дети тоже не скучали
  • О
    Ольга
    2 июля 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Мирослава очень интересно рассказала нам про Геную. Было очень интересно и не утомительно) Мирослава подсказала где поесть, что купить. Песто, который можно хранить 12 часов просто фантастика!!! Очень вкусно!!! Очень рекомендую провести день с Мирославой)
  • М
    Мария
    29 июня 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Прекрасная гид, очень интересный рассказ и, конечно, маршрут. Горячо рекомендуем!
  • И
    Илья
    25 июня 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Город Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактов.
    Будете в Генуя обращайтесь к Иляне!!!
    Город Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактов.
    Будете в Генуя обращайтесь к Иляне!!!
  • В
    Владимир
    23 июня 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Все было замечательно! Мирослава великолепный гид!
  • А
    Анна
    8 июня 2025
    Генуя - любовь с первого взгляда
    Это была невероятная экскурсия 🔥🙏🏽 Мирослава провела для нас с мужем очень интересную, познавательную прогулку по городу! Мы узнали столько
    всего нового и интересного 🔥 а благодаря энергии Мирославы, багажу знаний и дружелюбного отношения - эта экскурсия однозначно стала одной из лучших за всё наше пребывание в Италии! Огромное спасибо 😊🙏🏽

  • R
    Roman
    15 мая 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Очень положительные впечатления и воспоминания от экскурсии с Иляной по Генуе, Портофино и окрестностям. Иляна настоящий мастер своего дела, узнали очень много всего интересного и полезного!
  • Ю
    Юрий
    29 апреля 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Захватывающая экскурсия от человека, влюбленного в Геную.

Сколько стоит экскурсия по Генуя в октябре 2025
Сейчас в Генуя в категории "Дворцы Ролли" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 224 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Генуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дворцы Ролли», 134 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь