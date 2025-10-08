Индивидуальная
до 6 чел.
Генуя - любовь с первого взгляда: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улиц до красочного Боккадассе. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: Встреча на вокзале, круизном терминале или у отеля...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
Сегодня в 09:00
3 ноя в 09:00
€198 за всё до 6 чел.
Круиз
Диковинная Генуя для пассажиров круизных лайнеров
От порта и начала Великолепной Генуи к дворцам олигархии и самой элегантной улице Италии
Начало: Порт Генуи
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€224
€248 за всё до 6 чел.
- ЕЕлена8 октября 2025Мирослава, большое спасибо за экскурсию, очень интересный рассказ о Генуе. Красивейшие места, обзор Генуи с птичьего полета, кафе и ресторанчики, которые вы посоветовали, нам очень понравились.
- ААлександр21 сентября 2025Мирослава - человек, любящий и знающий свой город, его историю и его тайные уголки… всё прошло великолепно! Генуя с помощью Мирославы показалась во всей своей красоте ❤️
- ААлексей9 сентября 2025Огромное спасибо Иляне за потрясающую экскурсию! Несколько часов полетели незаметно, пока мы наслаждались живописными Итальянскими пейзажами и слушали увлекательные истории.
Однозначно рекомендуем экскурсию!!!
- FFelix1 сентября 2025Большое спасибо Мирославе, было интересно, познавательно.
- ННаталья8 августа 2025Прекрасная Мирослава, очень интересно и не занудно (что я считаю очень важно, особенно с детьми) познакомила нас с основными значимыми местами, помимо исторических фактов, рассказала интересные истории
- ААнастасия2 августа 2025Мирослава потрясающий гид с глубоким знанием истории, очень приятна как человек, показала нам Геную так, как мы бы сами ее не увидели точно)
- ДДенис28 июля 2025Экскурсия по Генуе с Мирославой была потрясающей! Она прекрасно знает город, увлекательно рассказывает. Очень душевно, информативно и с любовью к деталям. Рекомендую!
- ЮЮлия28 июля 2025Мирослава – настоящий профессионал своего дела, гид от Бога. Она смогла превратить обычную прогулку по улицам старого города в настоящее
- ММихаил26 июля 2025Мирослава - отличный экскурсовод! Вся экскурсия по Генуе прошла, как на одном дыхании. Знание города и его интересных и даже
- ВВладимир16 июля 2025Хорошая экскурсия, было очень познавательно. Гид владеет материалом, быстро отвечает на вопросы. Взрослые и дети, участвовавшие в индивидуальной экскурсии, слушали с интересом. Все было организовано и подготовлено.
- EElena14 июля 2025Иляна потрясающий гид, профессионал в своей области, знает про Геную и Лигурийское побережье все и даже больше! Любовь в этот
- ВВиктория7 июля 2025Планируя поездку в Геную,искала гида. По отзывам нашла экскурсию по Генуе с Мирославой. Мирослава нас с мужем познакомила с городом легко,познавательно,время пролетело незаметно. Мы действительно влюбились в этот город,во многом,благодаря Мирославе. Рекомендую.
- ННиколай5 июля 2025Хорошая и интересная экскурсия, дети тоже не скучали
- ООльга2 июля 2025Мирослава очень интересно рассказала нам про Геную. Было очень интересно и не утомительно) Мирослава подсказала где поесть, что купить. Песто, который можно хранить 12 часов просто фантастика!!! Очень вкусно!!! Очень рекомендую провести день с Мирославой)
- ММария29 июня 2025Прекрасная гид, очень интересный рассказ и, конечно, маршрут. Горячо рекомендуем!
- ИИлья25 июня 2025Город Генуя с большой историей. За 4 часа экскурсии Иляна показала нам много интереснейших мест и рассказала много интереснейших исторических фактов.
Будете в Генуя обращайтесь к Иляне!!!
- ВВладимир23 июня 2025Все было замечательно! Мирослава великолепный гид!
- ААнна8 июня 2025Это была невероятная экскурсия 🔥🙏🏽 Мирослава провела для нас с мужем очень интересную, познавательную прогулку по городу! Мы узнали столько
- RRoman15 мая 2025Очень положительные впечатления и воспоминания от экскурсии с Иляной по Генуе, Портофино и окрестностям. Иляна настоящий мастер своего дела, узнали очень много всего интересного и полезного!
- ЮЮрий29 апреля 2025Захватывающая экскурсия от человека, влюбленного в Геную.
