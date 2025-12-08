Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи
Попасть в мир фантазий художника в парке, который в 2017 году был признан самым красивым в Италии
Парк виллы Дураццо Паллавичини — даже по итальянским меркам уникальный шедевр.
Его создатель — театральный режиссёр, который превратил парк в английском романтическом стиле в спектакль в трёх действиях с прологом и сменой декораций.
Каждый гость становится здесь участником волшебного действа, и я помогу вам расшифровать послания гения ландшафтного дизайна.
Описание экскурсии
Театр под открытым небом
В пригороде Генуи, на холмистых склонах с видом на море, раскинулся удивительный сад, созданный в 19 веке по заказу маркиза Игнацио Алессандро Дураццо-Паллавичини. Его автором стал сценограф Микеле Канцио.
Ботанические редкости и смена декораций
На прогулке по парку вы станете участником символического спектакля: природа и архитектура здесь — это декорации, а маршрут — тщательно продуманный сценарий с прологом, фоном и сценами, где чередуются озёра, пещеры, ручьи, беседки и павильоны. Сцены сменяют друг друга, открывая всё новые перспективы — от альпийских до средиземноморских пейзажей. И создают ощущение бесконечного движения.
Шедевр европейского садового искусства
Каждый эпизод наполнен эзотерическим смыслом, философскими аллюзиями и эстетикой эпохи Романтизма. Сад соединяет искусство, природу и духовное созерцание: от таинственных гротов и водопадов до старейшего в Италии сада камелий.
Организационные детали
Парк открыт для посещения с марта по ноябрь, билеты необходимо забронироваать заранее
В выходные и праздничные дни стоимость взрослого билета — €13, пенсионного — €10, детского — €6. Также есть семейный билет за €27 (двое взрослых + ребёнок)
В будни стоимость взрослого билета — €11, пенсионного — €9, детского — €5, семейного — €24
Вход в парк с животными не допускается
Иляна — ваш гид в Генуя
Провела экскурсии для 322 туристов
Мой личный опыт — с 2005 года в Италии (лицензия ЕС и ТО «Мамберто»).
на память тепло ваших сердец!
Захватывающие дух локации, роскошные виды, изысканные вкусы на маршруте в соответствии с вашими предпочтениями растворят вас в атмосфере чудесного отдыха и эстетического наслаждения в стиле dolce vita.