Парк виллы Дураццо Паллавичини — даже по итальянским меркам уникальный шедевр. Его создатель — театральный режиссёр, который превратил парк в английском романтическом стиле в спектакль в трёх действиях с прологом и сменой декораций. Каждый гость становится здесь участником волшебного действа, и я помогу вам расшифровать послания гения ландшафтного дизайна.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Театр под открытым небом

В пригороде Генуи, на холмистых склонах с видом на море, раскинулся удивительный сад, созданный в 19 веке по заказу маркиза Игнацио Алессандро Дураццо-Паллавичини. Его автором стал сценограф Микеле Канцио.

Ботанические редкости и смена декораций

На прогулке по парку вы станете участником символического спектакля: природа и архитектура здесь — это декорации, а маршрут — тщательно продуманный сценарий с прологом, фоном и сценами, где чередуются озёра, пещеры, ручьи, беседки и павильоны. Сцены сменяют друг друга, открывая всё новые перспективы — от альпийских до средиземноморских пейзажей. И создают ощущение бесконечного движения.

Шедевр европейского садового искусства

Каждый эпизод наполнен эзотерическим смыслом, философскими аллюзиями и эстетикой эпохи Романтизма. Сад соединяет искусство, природу и духовное созерцание: от таинственных гротов и водопадов до старейшего в Италии сада камелий.

Организационные детали