Для тех, кто не устает от впечатлений, тур из портов Савона, Генуя или Ла Специя.

Геную, Рапалло, Камольи, Портофино с его прозвищем «Жемчужина мира» — увидеть за один день.

Осмотр исторического центра Генуи, пешеходно- автомобильная экскурсия ⛳, далее на машине по респектабельной и живописной виа Аурелия в бывшие рыбацкие деревни, а ныне. Это отдельный мир, в котором можно пообедать в красивом ресторане, посмотреть на лодки или приобщитьтся к гламуру.

Истоки Портофино теряются в глубокой древности: есть те, кто склоняется к финикийскому происхождению, те, кто к греческому некоторые только к романскому. В любом случае это место, защищенное от ветра и моря 🌊 издавна немыслимо без человеческих поселений. Старые «Portus Delphini» упоминает Плиний, как очень отдаленное место, которое сделало его безопасной гаванью для судов. Ее расположение привлекают не только внимание Плиния, но и картографов и географов древности. Мопассан писал: «Никогда еще я не испытывал ощущения, подобное тому, когда я увидел этот зеленый залив в царстве гармонии и покоя, так контрастирующем со всеми суетными беспокойствами нашей жизни».

И хотя сейчас тут стоят виллы Берлускони, Пирелли или Дольче энд Габбана, это, то кино 🎥, которое годится для каждого.