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Генуя и Восточная Лигурия за один день

Ольга Х.
Ольга Х. – Гид из Генуя
Генуя и Восточная Лигурия за один день
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €400 за экскурсию

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Генуя и Восточная Лигурия за один день
Генуя и Восточная Лигурия за один день

Что вы увидите

  • Генуя
  • Портофино
  • Камольи
  • Рапалло
Для тех, кто не устает от впечатлений, тур из портов Савона, Генуя или Ла Специя.
Геную, Рапалло, Камольи, Портофино с его прозвищем «Жемчужина мира» — увидеть за один день.
Осмотр исторического центра Генуи, пешеходно- автомобильная экскурсия ⛳, далее на машине по респектабельной и живописной виа Аурелия в бывшие рыбацкие деревни, а ныне. Это отдельный мир, в котором можно пообедать в красивом ресторане, посмотреть на лодки или приобщитьтся к гламуру.
Истоки Портофино теряются в глубокой древности: есть те, кто склоняется к финикийскому происхождению, те, кто к греческому некоторые только к романскому. В любом случае это место, защищенное от ветра и моря 🌊 издавна немыслимо без человеческих поселений. Старые «Portus Delphini» упоминает Плиний, как очень отдаленное место, которое сделало его безопасной гаванью для судов. Ее расположение привлекают не только внимание Плиния, но и картографов и географов древности. Мопассан писал: «Никогда еще я не испытывал ощущения, подобное тому, когда я увидел этот зеленый залив в царстве гармонии и покоя, так контрастирующем со всеми суетными беспокойствами нашей жизни».
И хотя сейчас тут стоят виллы Берлускони, Пирелли или Дольче энд Габбана, это, то кино 🎥, которое годится для каждого.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт (оплачивается отдельно)
  • личные расходы
  • входные билеты
  • минивен 200 евро
  • билет на лифт фуникулёр 3 евро
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Генуя и Восточная Лигурия за один день
Генуя и Восточная Лигурия за один день
Генуя и Восточная Лигурия за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Х.
Ольга Х.
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Ольга Х. проводит ещё 3 экскурсии

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