144 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Авторский формат обзорной экскурсии по Старой Генуе

Светлана
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Светлана – ваш гид
Я предлагаю вам авторскую обзорную экскурсию по моему любимому городу, во время которой вы познакомитесь с историей Генуи и ее великолепных достопримечательностей и, без сомнения, очаруетесь окружающей красотой.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Около Аквариума
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У этой экскурсии144 отзыва
4.94
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать

Программа

Нашу прогулку с заманчивым рассказом о нравах жизни генуэзской аристократии, о секретах финансовой смекалки и интеллекте, о страховых компаниях и нотариусах в роли летописцев, о первых крестоносцах, которыми были именно местные жители начнем со Старого порта Генуи. Его древние улочки напоминают паутину. Стоит только замедлить шаг, и нашему взору открываются страницы богатой истории. Самая главная роль и почетное место здесь отведены Дворцу Сан Джорджио. С 1407 г. он приобрел статус Первого Банка в мире. Гордая Генуя, делающая вид обычного города, неожиданно откроется для вас увлекательной историей скрытого мира местных ростовщиков, где на протяжении 300 лет хранились секреты финансовой смекалки и интеллекта.

Удивительным будет посещение Кафедрального Собора Св. Лоренцо (1118 г.) с прикосновением к великим святыням всего христианства. Здесь находятся — Капелла с прахом Иоанна Крестителя и Музей Сокровищница с редкими реликвиями: чашей святого Грааля (1 век), которой пользовался Христос в день Тайной вечери; сердоликовое блюдо, на которое пала усеченная честная глава Святого Иоанна Крестителя; реликварий с прядью волос Пресвятой Богородицы и шип от тернового венца Иисуса.
Вы получите единственную в своем роде возможность:

  • приложиться к великим святыням получив благословение на мудрость, женское счастье и здоровье;
  • обратиться к заступнице человечества, древней православной иконе «Одигитрия». Вы сможете загадать желание и оно обязательно сбудется.

Гуляя по средневековым улочкам, мы зайдем в Церковь Иисуса ордена Иезуитов (14 век) с алтарями, выполненными кистью П.П. Рубенса. Стены древних ворот — Порта Сопрана (12 век) напомнят нам о жизни великого мореплавателя Христофора Колумба и знаменитого скрипача Никколо Паганини. Вы узнаете:

  • почему Генуя не поддержала Христофора Колумба в его начинаниях, но с любовью хранит его скромное жилище до наших дней;
  • отчего они отвергли прославленного гения скрипичной музыки Паганини, назвав его «дьявольским образом и дьявольской музыкой»;
  • как оказался в генуэзской тюрьме венецианский мореплаватель Марко Поло;
  • за счет чего смогла разбогатеть местная знать, став самой богатой в Европе;
  • каким образом аристократы Генуи добились права нахождения в Крыму;
  • в какой форме местные церкви отразили нежелание раскола двух религий.

Геную нельзя назвать храмом искусств, но в ее коллекциях собраны полотна многих выдающихся итальянских мастеров. В Красном и Белом Дворцах хранятся творения знаменитых художников фламандской живописи — П.П.Рубенса и Ван Дейка. Королевский Дворец — реальное возвращение в прошлое. Это небольшое, но роскошное жилище «королей» является прообразом Французского Версаля. Мы исследуем:

  • почему не пожелали пригласить великих мастеров итальянского искусства Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Рафаэля в свой город;
  • чем связана Сикстинская Капелла с Генуей.

Выпасть из толпы и смело сказать «нет» генуэзцы могли на протяжении долгих столетий. Дворец Дожей (13-16 век) напомнит нам, с каких времен вошли понятия «красный цвет, совет, товарищи, коммуна». Центральная площадь Де Феррари с ее грандиозным фонтаном, памятником Гарибальди и роскошными зданиями перенесет нас в эпоху эклектики, а великолепный вид смотровой площадки полностью подтвердит грандиозность этого города.

Программа экскурсии может меняться в зависимости от ваших интересов и свободного времени.

Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать
Стены, которые умеют рассказывать

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Около Аквариума.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.
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144 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Наша веселая компания очень Благодарна Светлане за увлекательное путешествие по городу, было очень познавательно и интересно, мы получили великолепный рассказ о городе, прошлись по знаковым местам, попробовали волшебное мороженое и Светлана порекомендовала нам отличный ресторан, который ещё больше влюбил нас в этот удивительный город! С удовольствием порекомендуем Светлану своим друзьям!!!
14 февраля 2020
Мы приехали в Италию на 8 дней, чтобы посетить 3 города. В каждом из которых мы заказывали экскурсию. Экскурсия со Светланой оставила самый яркий след в наших сердцах, думаю, что именно ее заслугой является то, что Геную мы полюбили больше всех и желание вернуться сюда ещё раз зажглось к каждой душе. Спасибо, Светлана, за Ваш светлый труд!))
15 января 2020
Хотим поблагодарить Светлану за проведённую экскурсию! Мы с мужем уже бывали в Генуе, но в этот раз приехали с детьми (12 и 16 лет) и хотелось, чтобы у них остались такие же хорошие впечатления от этого прекрасного города. Прогулка по историческому центру получилась насыщенной, но при этом не перегруженной огромным количеством дат и деталей - что важно, учитывая, что о Генуе есть что рассказать) Мы с мужем узнали еще больше увлекательных подробностей о любимом городе, а сама тема экскурсии подобрана очень интересно. Кроме того, мы с удовольствием воспользовались рекомендациями Светланы в отношении тратторий, а также мест рядом с Генуей, куда можно съездить. Спасибо большое! И, конечно же, мы с большим удовольствием рекомендуем эту экскурсию всем,кто хочет узнать о Генуе.
5 января 2020
Светлана провела интересную экскурсию по городу, где мы провели один день. Рекомендую ее для круизных пассажиров. Неутомительно, но все основные достопримечательности осмотрели, историю города узнали. Впечатления самые положительные.
Ирина
4 января 2020
Светлана отличный экскурсовод и замечательный рассказчик. Клнечно понять Геную самим практически не возможно, благодаря Светлане нам очень понравился этот город. Нас была большая компания с подростками и совсем маленькими детьми , но со Светланой было очень комфортно. Рекомендуем всем кто приезжает в Геную знакомство с этом городом начинать с Экскурсии и со Светланой.
14 декабря 2019
В Генуе мы бывали неоднократно,чаще всего мы приезжаем на 1-2 дня перед круизами.На экскурсии по городу были давно,многое забылось,поэтому решили с друзьями,которые впервые посетили Геную,пригласить экскурсовода.Надо сказать,это было правильное решение.Экскурсии сопутствовало все:замечателная погода,приятный умный экскурсовод,желание познакомиться с городом и его историей.Как говорится,все сложилось.У нас была экскурсовод Светлана.Мы остались очень довольны.Обычно во время экскурсий историческая информация с невероятным количеством дат,имен и событий выветривается через пару часов.Очень важно,чтобы экскурсовод нашел баланс,который не загрузит лишним материалом и сумеет дать такую информацию,которая будет интересна,полезна и создаст определенное впечатление о городе.Светлане это отлично удалось.Она на всех произвела приятное впечатление и оставила особое послевкусие от Генуи.После этого смотришь на город другими глазами.У Светланы в запасе много различных экскурсионных тем по Генуе,мы решили,что в следующем круизе обязательно воспользуемся ее услугами.
12 ноября 2019
Уникальный гид , открыла для нас Геную во всей магической красоте города))) Огромное спасибо ) Мы обязательно вернётся за новыми впечатлениями, эмоциями и знаниями)
1 ноября 2019
Были на экскурсии 17 октября 2019 г. В г Генуя с ГИДОМ Светланой. Специально написала слово гид большими буквами. Это большой профессионал своего дела и замечательный человек. Очень интересно и познавательно. Спасибо огромное Вам за советы и интересное время провождения в Генуя. Приедем ещё.
30 октября 2019
Огромное спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! Всё было очень интересно и информативно! Только один большой недостаток - мало!! )) Слушали бы и слушали бы её дальше!))
28 октября 2019
Ходили на экскурсию со Светланой, гид встретила нас сразу возле выхода из порта, что очень удобно, нам не пришлось самим искать куда идти. Маршрут составлен очень грамотно, за 2 часа посмотрели много интересных мест. Было интересно и взрослым и детям!) Спасибо
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