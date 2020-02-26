144 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нашу прогулку с заманчивым рассказом о нравах жизни генуэзской аристократии, о секретах финансовой смекалки и интеллекте, о страховых компаниях и нотариусах в роли летописцев, о первых крестоносцах, которыми были именно местные жители начнем со Старого порта Генуи. Его древние улочки напоминают паутину. Стоит только замедлить шаг, и нашему взору открываются страницы богатой истории. Самая главная роль и почетное место здесь отведены Дворцу Сан Джорджио. С 1407 г. он приобрел статус Первого Банка в мире. Гордая Генуя, делающая вид обычного города, неожиданно откроется для вас увлекательной историей скрытого мира местных ростовщиков, где на протяжении 300 лет хранились секреты финансовой смекалки и интеллекта.
Удивительным будет посещение Кафедрального Собора Св. Лоренцо (1118 г.) с прикосновением к великим святыням всего христианства. Здесь находятся — Капелла с прахом Иоанна Крестителя и Музей Сокровищница с редкими реликвиями: чашей святого Грааля (1 век), которой пользовался Христос в день Тайной вечери; сердоликовое блюдо, на которое пала усеченная честная глава Святого Иоанна Крестителя; реликварий с прядью волос Пресвятой Богородицы и шип от тернового венца Иисуса.
Вы получите единственную в своем роде возможность:
Гуляя по средневековым улочкам, мы зайдем в Церковь Иисуса ордена Иезуитов (14 век) с алтарями, выполненными кистью П.П. Рубенса. Стены древних ворот — Порта Сопрана (12 век) напомнят нам о жизни великого мореплавателя Христофора Колумба и знаменитого скрипача Никколо Паганини. Вы узнаете:
Геную нельзя назвать храмом искусств, но в ее коллекциях собраны полотна многих выдающихся итальянских мастеров. В Красном и Белом Дворцах хранятся творения знаменитых художников фламандской живописи — П.П.Рубенса и Ван Дейка. Королевский Дворец — реальное возвращение в прошлое. Это небольшое, но роскошное жилище «королей» является прообразом Французского Версаля. Мы исследуем:
Выпасть из толпы и смело сказать «нет» генуэзцы могли на протяжении долгих столетий. Дворец Дожей (13-16 век) напомнит нам, с каких времен вошли понятия «красный цвет, совет, товарищи, коммуна». Центральная площадь Де Феррари с ее грандиозным фонтаном, памятником Гарибальди и роскошными зданиями перенесет нас в эпоху эклектики, а великолепный вид смотровой площадки полностью подтвердит грандиозность этого города.
Программа экскурсии может меняться в зависимости от ваших интересов и свободного времени.