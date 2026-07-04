144 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагается авторская обзорная экскурсия по Генуе, где вы познакомитесь с историей города и его великолепными достопримечательностями.Прогулка начнется со Старого порта, где вы узнаете о нравах генуэзской аристократии и секретах финансовой

смекалки. Посетите дворец Сан Джорджио, первый банк в мире, и кафедральный собор Св. Лоренцо с его великими святынями. Гуляя по средневековым улочкам, загляните в церковь Иисуса ордена Иезуитов и узнайте о жизни Христофора Колумба и Никколо Паганини. В Красном и Белом дворцах вас ждут шедевры фламандской живописи, а Королевский дворец погрузит в атмосферу прошлого

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Нашу прогулку с заманчивым рассказом о нравах жизни генуэзской аристократии, о секретах финансовой смекалки и интеллекте, о страховых компаниях и нотариусах в роли летописцев, о первых крестоносцах, которыми были именно местные жители начнем со Старого порта Генуи. Его древние улочки напоминают паутину. Стоит только замедлить шаг, и нашему взору открываются страницы богатой истории. Самая главная роль и почетное место здесь отведены дворцу Сан Джорджио. С 1407 г. он приобрел статус Первого Банка в мире. Гордая Генуя, делающая вид обычного города, неожиданно откроется для вас увлекательной историей скрытого мира местных ростовщиков, где на протяжении 300 лет хранились секреты финансовой смекалки и интеллекта.

Удивительным будет посещение кафедрального собора Св. Лоренцо (1118 г.) с прикосновением к великим святыням всего христианства. Здесь находятся — Капелла с прахом Иоанна Крестителя и музей Сокровищница с редкими реликвиями: чашей святого Грааля (1 век), которой пользовался Христос в день Тайной вечери; сердоликовое блюдо, на которое пала усеченная честная глава Святого Иоанна Крестителя; реликварий с прядью волос Пресвятой Богородицы и шип от тернового венца Иисуса.

Вы получите единственную в своем роде возможность:

приложиться к великим святыням получив благословение на мудрость, женское счастье и здоровье;

обратиться к заступнице человечества, древней православной иконе «Одигитрия». Вы сможете загадать желание и оно обязательно сбудется.

Гуляя по средневековым улочкам, мы зайдем в церковь Иисуса ордена Иезуитов (14 век) с алтарями, выполненными кистью П. П. Рубенса. Стены древних ворот — Порта Сопрана (12 век) напомнят нам о жизни великого мореплавателя Христофора Колумба и знаменитого скрипача Никколо Паганини. Вы узнаете:

почему Генуя не поддержала Христофора Колумба в его начинаниях, но с любовью хранит его скромное жилище до наших дней;

отчего они отвергли прославленного гения скрипичной музыки Паганини, назвав его «дьявольским образом и дьявольской музыкой»;

как оказался в генуэзской тюрьме венецианский мореплаватель Марко Поло;

за счет чего смогла разбогатеть местная знать, став самой богатой в Европе;

каким образом аристократы Генуи добились права нахождения в Крыму;

в какой форме местные церкви отразили нежелание раскола двух религий.

Геную нельзя назвать храмом искусств, но в ее коллекциях собраны полотна многих выдающихся итальянских мастеров. В Красном и Белом дворцах хранятся творения знаменитых художников фламандской живописи — П. П. Рубенса и Ван Дейка. Королевский дворец — реальное возвращение в прошлое. Это небольшое, но роскошное жилище «королей» является прообразом Французского Версаля. Мы исследуем:

почему не пожелали пригласить великих мастеров итальянского искусства Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Рафаэля в свой город;

чем связана Сикстинская Капелла с Генуей.

Выпасть из толпы и смело сказать «нет» генуэзцы могли на протяжении долгих столетий. Дворец дожей (13-16 век) напомнит нам, с каких времен вошли понятия «красный цвет, совет, товарищи, коммуна». Центральная площадь Де Феррари с ее грандиозным фонтаном, памятником Гарибальди и роскошными зданиями перенесет нас в эпоху эклектики, а великолепный вид со смотровой площадки полностью подтвердит грандиозность этого города.

Программа экскурсии может меняться в зависимости от ваших интересов и свободного времени.