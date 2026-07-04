144 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

📜 Узнать о первых крестоносцах и местных ростовщиках
🏰 Посетить дворец Сан Джорджио и собор Св. Лоренцо
🖼️ Увидеть шедевры фламандской живописи
🕍 Погрузиться в атмосферу средневековой Генуи
🎻 Узнать о жизни Христофора Колумба и Никколо Паганини
Что можно увидеть
Старый порт
Дворец Сан Джорджио
Кафедральный собор Св. Лоренцо
Церковь Иисуса ордена Иезуитов
Порта Сопрана
Красный дворец
Белый дворец
Королевский дворец
Описание экскурсии
Программа
Нашу прогулку с заманчивым рассказом о нравах жизни генуэзской аристократии, о секретах финансовой смекалки и интеллекте, о страховых компаниях и нотариусах в роли летописцев, о первых крестоносцах, которыми были именно местные жители начнем со Старого порта Генуи. Его древние улочки напоминают паутину. Стоит только замедлить шаг, и нашему взору открываются страницы богатой истории. Самая главная роль и почетное место здесь отведены дворцу Сан Джорджио. С 1407 г. он приобрел статус Первого Банка в мире. Гордая Генуя, делающая вид обычного города, неожиданно откроется для вас увлекательной историей скрытого мира местных ростовщиков, где на протяжении 300 лет хранились секреты финансовой смекалки и интеллекта.
Удивительным будет посещение кафедрального собора Св. Лоренцо (1118 г.) с прикосновением к великим святыням всего христианства. Здесь находятся — Капелла с прахом Иоанна Крестителя и музей Сокровищница с редкими реликвиями: чашей святого Грааля (1 век), которой пользовался Христос в день Тайной вечери; сердоликовое блюдо, на которое пала усеченная честная глава Святого Иоанна Крестителя; реликварий с прядью волос Пресвятой Богородицы и шип от тернового венца Иисуса. Вы получите единственную в своем роде возможность:
приложиться к великим святыням получив благословение на мудрость, женское счастье и здоровье;
обратиться к заступнице человечества, древней православной иконе «Одигитрия». Вы сможете загадать желание и оно обязательно сбудется.
Гуляя по средневековым улочкам, мы зайдем в церковь Иисуса ордена Иезуитов (14 век) с алтарями, выполненными кистью П. П. Рубенса. Стены древних ворот — Порта Сопрана (12 век) напомнят нам о жизни великого мореплавателя Христофора Колумба и знаменитого скрипача Никколо Паганини. Вы узнаете:
почему Генуя не поддержала Христофора Колумба в его начинаниях, но с любовью хранит его скромное жилище до наших дней;
отчего они отвергли прославленного гения скрипичной музыки Паганини, назвав его «дьявольским образом и дьявольской музыкой»;
как оказался в генуэзской тюрьме венецианский мореплаватель Марко Поло;
за счет чего смогла разбогатеть местная знать, став самой богатой в Европе;
каким образом аристократы Генуи добились права нахождения в Крыму;
в какой форме местные церкви отразили нежелание раскола двух религий.
Геную нельзя назвать храмом искусств, но в ее коллекциях собраны полотна многих выдающихся итальянских мастеров. В Красном и Белом дворцах хранятся творения знаменитых художников фламандской живописи — П. П. Рубенса и Ван Дейка. Королевский дворец — реальное возвращение в прошлое. Это небольшое, но роскошное жилище «королей» является прообразом Французского Версаля. Мы исследуем:
почему не пожелали пригласить великих мастеров итальянского искусства Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Рафаэля в свой город;
чем связана Сикстинская Капелла с Генуей.
Выпасть из толпы и смело сказать «нет» генуэзцы могли на протяжении долгих столетий. Дворец дожей (13-16 век) напомнит нам, с каких времен вошли понятия «красный цвет, совет, товарищи, коммуна». Центральная площадь Де Феррари с ее грандиозным фонтаном, памятником Гарибальди и роскошными зданиями перенесет нас в эпоху эклектики, а великолепный вид со смотровой площадки полностью подтвердит грандиозность этого города.
Программа экскурсии может меняться в зависимости от ваших интересов и свободного времени.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Аквариума
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1484 туристов
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный читать дальшеуменьшить
гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 232 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ксения
30 июня посетили экскурсию по Генуе с прекраснейшим гидом - Светланой. Светлана очень интересно рассказывает - даже статистические факты у неё получаются увлекательной историей с юмором. Мы узнали очень много читать дальшеуменьшить
нового и интересного, Светлана обращала наше внимание на удивительные мелочи, которые делают Геную особенным городом, не похожим ни на какой другой. Также Светлана дала много полезных советов по дальнейшим посещениям различных мест в Италии и отвела нас в кафе с самым вкусным мороженым! Спасибо огромное Светлане!
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Т
Татьяна
Спасибо Светлане за зарождение огромного интереса к Генуе! 2 часа точно мало! В планах вернуться и узнать больше об этих улицах, жителях древнего города! Было очень интересно, Светлана мастер поймать настроение и передать атмосферу города! С ней точно не будет скучно и точно захочется вернуться.
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Е
Елена
От всей души хочется сказать спасибо Светлане, которая познакомила нас с таким волшебным городом, как Генуя! Мы впервые были там, и было очень интересно узнать историю города! Светлана показала нам столько интересных мест, провела по аутентичным и очень красивым улицам! Спасибо сайту Трипстер за такого знающего и заинтересованного в своем деле экскурсовода, как Светлана! Всем рекомендуем!!!
Светлана
Ответ организатора:
Елена, спасибо огромное за добрые слова! Мне очень приятно! И благодаря Вам Трипстер получил ещё одну ступеньку в рейтинге. … Возвращайтесь! Досмотрим неувиденное!)))
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Галина
Так случилось, что из за аварии на дороге мы приехали в Геную позже назначенного времени, огромное спасибо Светлане, которая нашла нам очень интересного гида. Андрей провел замечательную экскурсию по Генуи. Очень ему благодарны. Рекомендуем!
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a
anastasiya
Большое спасибо Светлане за увлекательное знакомство с городом! Несмотря на праздничный день, по причине которого многие достопримечательности были закрыты, наша прогулка прошла на одном дыхании! Все очень доступно, интересно, не перегружено, со знанием тонкостей. Обязательно приедем ещё! До скорой встречи на следующих экскурсиях. Анастасия и Зинаида.
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Оксана
Светлана замечательный, увлеченный своим делом гид. Нам с мужем очень понравилось. Она была доброжелательной, профессиональной, заботливой. Любезно фотографировалась нас, рассказывала много интересных деталей 😀 заводила в интересные места! рекомендуем ее экскурсии.
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