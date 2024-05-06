1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по живописному побережью: Генуя - Портофино
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная по Генуе на автомобиле: исторические места и виды
Исследуйте Геную на автомобиле, посещая площади, улицы и замки. Узнайте о славном прошлом города и насладитесь панорамными видами
Начало: По договорённости
Расписание: каждый день
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся6 мая 2024Светлана провела нам замечательную экскурсию Портофино, на личном комфортном авто. Очень интересный и компетентный гид
- ААлексей3 апреля 2024Жоль, что шел дождь
- ЮЮлия14 марта 2024Экскурсия в Портофино прошла замечательно. С одной лишь оговоркой- провела ее для нас не Светлана, а Олеся. Так получилось, что
- ЛЛариса10 февраля 2024Светлана - гид, о котором можно только мечтать! Человек увлеченный своим делом, любящий Геную, да, вероятно, и всю Италию. Профессионал
- ААлександра16 ноября 2023Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!
- ААлексей30 марта 2023Светлана, огромное спасибо за экскурсию - все прошло отлично! Генуя - потрясающий город. Ничего о нем не знал. Благодаря Вам, он навсегда останется для меня городом дворцов, церквей, Паганнини - ну и горячего южного темперамента, выраженного в прекрасном мраморе.
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
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