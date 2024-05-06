Экскурсии по Генуя на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Генуя на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
Авторская автомобильная экскурсия по историческому центру города и не только
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Портофино
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Путешествие по живописному побережью: Генуя - Портофино
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
410 за всё до 4 чел.
Обзорная по Генуе на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная по Генуе на автомобиле: исторические места и виды
Исследуйте Геную на автомобиле, посещая площади, улицы и замки. Узнайте о славном прошлом города и насладитесь панорамными видами
Начало: По договорённости
Расписание: каждый день
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    6 мая 2024
    Экскурсия в Портофино
    Светлана провела нам замечательную экскурсию Портофино, на личном комфортном авто. Очень интересный и компетентный гид
  • А
    Алексей
    3 апреля 2024
    Обзорная по Генуе на автомобиле
    Жоль, что шел дождь
  • Ю
    Юлия
    14 марта 2024
    Экскурсия в Портофино
    Экскурсия в Портофино прошла замечательно. С одной лишь оговоркой- провела ее для нас не Светлана, а Олеся. Так получилось, что
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    Светлана заболела, но чтобы не отменять нашу долгожданную экскурсию, она порекомендовала нам другого гида и сама оговорила с ней все детали. За что Светлане отдельное спасибо. Что касается экскурсии с Олесей, то мы остались очень довольны. В Генуе два вокзала, о чем Олеся нас заблаговременно предупредила и была с нами на связи, чтобы мы вышли на нужном вокзале. Она заранее оговорила с нами место встречи, подкрепила информацию фотографией, так что у нас не было шансов потеряться. Сама же экскурсия прошла в легкой атмосфере, Олеся приятный для общения человек, что немаловажно именно на данной экскурсии, которая предполагает не столько знакомство с историческими сведениями, сколько приятную прогулку по невероятно красивому городку. Дорога до Портофино достаточно извилиста, но Олеся адекватно, в спокойной манере водит машину, серпантины были нам не страшны. Резюмируя скажу так, можно смело обращаться за экскурсиями как к Светлане, проявившей себя очень ответственным человеком, так и к Олесе. Большое спасибо им обеим.

  • Л
    Лариса
    10 февраля 2024
    Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
    Светлана - гид, о котором можно только мечтать! Человек увлеченный своим делом, любящий Геную, да, вероятно, и всю Италию. Профессионал
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    высочайшего класса, который не станет излишне грузить Вас датами и именами, что не запомнить обычным людям. Светлана рассказывала нам об истории Генуи легко, как будто Шахерезада свои сказки - одна за другую цепляются и нет им конца)) И главное - очень интересно, с огоньком! Мы очень много узнали нового от нашего замечательного гида и глубоко признательны Светлане. У меня богатый опыт общения с гидами, поверьте, уважаемые путешественники, Светлана - это один из лучших за всю историю моих поездок и экскурсий! Искренне рекомендую!

  • А
    Александра
    16 ноября 2023
    Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
    Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!
    Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!Прекрасная экскурсия!!! Остались незабываемые впечатления!!! Спасибо за организацию такого мероприятия!
  • А
    Алексей
    30 марта 2023
    Большой автомобильно-пешеходный тур по Генуе
    Светлана, огромное спасибо за экскурсию - все прошло отлично! Генуя - потрясающий город. Ничего о нем не знал. Благодаря Вам, он навсегда останется для меня городом дворцов, церквей, Паганнини - ну и горячего южного темперамента, выраженного в прекрасном мраморе.

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Генуя в июне 2024
Сейчас в Генуя в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 410. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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