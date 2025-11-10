Чинкве-Терре - это пять уникальных деревень на скалистом побережье Италии.
Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо предлагают живописные виды и аутентичную атмосферу. В Монтероссо можно попробовать знаменитое вино Шьяккетра, а в Манароле увидеть церковь Сан Лоренцо. Прогулки по тропам между деревнями открывают потрясающие виды на Лигурийское море
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные виды
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🏖️ Пляжи с чистейшей водой
- 🚶♂️ Пешие прогулки по тропам
- 🏛️ Исторические достопримечательности
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Церковь Сан Лоренцо
- Статуи в Монтероссо
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Одной из наиболее интересных достопримечательностей Италии является парк Чинкве-Терре («Пять земель»), расположенный в провинции Ла Специа и представляющий собой 5 разноцветных прибрежных деревень. Для широкой туристической публики Чинкве-Терре были открыты в конце XX века, после чего парк моментально вошёл в список наиболее желаемых для посещения мест в Италии. В этот национальный парк входят 5 винодельческих и рыбацких деревень (Риомаджиоре, Манарола, Корнилия, Вернацца, Монтероссо аль Маре), береговая линия и великолепные горные склоны. Между собой поселения соединены туристическими тропами. Любой турист может по ним идти пешком, переходя из одной деревни в другую и наслаждаясь растущими по сторонам абрикосами, черникой и сочной зеленью трав. Однако ввиду того, что этот парк считается заповедником, за походы и прогулки в этих местах взимается символическая плата. Добраться до Чинкве-Терре довольно просто: можно, например, арендовать автомобиль в Италии.
- Наибольший наплыв туристов Чинкве-Терре испытывает в летний период, особенно много их можно увидеть на галечных пляжах и узких улочках Вернаццы и Монтероссо. У вас есть возможность как бродить целый день по неимоверно узким улочкам, так и пролежать в ленивой дремоте на пляже, иногда плескаясь в чистейшей бирюзовой водичке.
- Монтероссо является самой крупной из пяти деревень, её очень просто узнать по громадным статуям, вырезанным прямо в скалах на самом побережье. Кроме того, здесь производится известное на весь мир десертное вино с необыкновенным вкусом – Шьяккетра, а также лимонный ликёр под названием лимончелло.
- Корнилия может предложить туристам отличные виды с высоты птичьего полёта над Лигурийским морем. Недалеко от этого поселения раскинулись бескрайние виноградники, которые поставляют виноград для вин Чинкве-Терре.
- А вот в Манароле – самой красивой из всех пяти деревень – можно увидеть прекрасную барочную церковь Сан Лоренцо.
Для поселения Риомаджиоре более характерны мириады рыбацких лодок, которые собираются у побережья. Это место является самой «итальянской» деревней, ведь местные сооружения громоздятся друг над другом настолько близко, что иногда кажется, они просто упадут вниз с обрыва. Важная информация:.
- Тип передвижения — автомобильный + поезд или пешком (внутреннее передвижение между деревушками).
- Время пешего перехода между деревнями: Риомаджоре — Манарола — 20 минут; Манарола — Корнилья — 45 минут; Корнилья — Вернацца — 1,5 часа; Вернацца — Монтероссо — 1,5 часа.
Экскурсия может быть проведена в любое время каждый день, включая выходные и праздничные дни. Началом экскурсии можно считать 08:00 (или по желанию туриста).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Риомаджоре
- Манарола
- Корнилья
- Вернацца
- Монтероссо
Что включено
- Услуги гида
- Посещение монументов
- Трансфер
- Стоянки
- Автострада
Что не входит в цену
- Обед и ужин (по желанию посещение местных тратторий за отдельную плату - в среднем €20/чел.)
Место начала и завершения?
Генуя или по желанию туристов любой городок Лигури
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия может быть проведена в любое время каждый день, включая выходные и праздничные дни. Началом экскурсии можно считать 08:00 (или по желанию туриста).
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Тип передвижения - автомобильный + поезд или пешком (внутреннее передвижение между деревушками)
- Время пешего перехода между деревнями: Риомаджоре - Манарола - 20 минут Манарола - Корнилья - 45 минут Корнилья - Вернацца - 1,5 часа Вернацца - Монтероссо - 1,5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
