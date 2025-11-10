Что вас ждёт? Одной из наиболее интересных достопримечательностей Италии является парк Чинкве-Терре («Пять земель»), расположенный в провинции Ла Специа и представляющий собой 5 разноцветных прибрежных деревень. Для широкой туристической публики Чинкве-Терре были открыты в конце XX века, после чего парк моментально вошёл в список наиболее желаемых для посещения мест в Италии. В этот национальный парк входят 5 винодельческих и рыбацких деревень (Риомаджиоре, Манарола, Корнилия, Вернацца, Монтероссо аль Маре), береговая линия и великолепные горные склоны. Между собой поселения соединены туристическими тропами. Любой турист может по ним идти пешком, переходя из одной деревни в другую и наслаждаясь растущими по сторонам абрикосами, черникой и сочной зеленью трав. Однако ввиду того, что этот парк считается заповедником, за походы и прогулки в этих местах взимается символическая плата. Добраться до Чинкве-Терре довольно просто: можно, например, арендовать автомобиль в Италии.

Наибольший наплыв туристов Чинкве-Терре испытывает в летний период, особенно много их можно увидеть на галечных пляжах и узких улочках Вернаццы и Монтероссо. У вас есть возможность как бродить целый день по неимоверно узким улочкам, так и пролежать в ленивой дремоте на пляже, иногда плескаясь в чистейшей бирюзовой водичке.

Монтероссо является самой крупной из пяти деревень, её очень просто узнать по громадным статуям, вырезанным прямо в скалах на самом побережье. Кроме того, здесь производится известное на весь мир десертное вино с необыкновенным вкусом – Шьяккетра, а также лимонный ликёр под названием лимончелло.

Корнилия может предложить туристам отличные виды с высоты птичьего полёта над Лигурийским морем. Недалеко от этого поселения раскинулись бескрайние виноградники, которые поставляют виноград для вин Чинкве-Терре.

А вот в Манароле – самой красивой из всех пяти деревень – можно увидеть прекрасную барочную церковь Сан Лоренцо.

Для поселения Риомаджиоре более характерны мириады рыбацких лодок, которые собираются у побережья. Это место является самой «итальянской» деревней, ведь местные сооружения громоздятся друг над другом настолько близко, что иногда кажется, они просто упадут вниз с обрыва. Важная информация:.

