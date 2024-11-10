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об истории города еще до того, как мы подошли к центу. Это позволило и лучше понять, что нас ждет и настроиться на знакомства с богатствами Генуи. Она профессионально и полно рассказывала о всех интересных местах и событиях, отмечая особо удивительные детали. Мы были восхищены тем, какая объемная и насыщенная экскурсия получилась и как много удалось узнать о Генуе за такое короткое время. Светлана с удовольствием и вдохновением отвечала на наши вопросы, учла наши пожелания по маршруту. Очень приятный и легкий в общении человек, который увлечен своим делом на 100%. Однозначно рекомендуем экскурсии с ней!