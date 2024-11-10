Познавательные экскурсии на природе в Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Генуя на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Генуя на ладони
Пешая
52 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Генуя на ладони: исследование города вертикалей и его истории
Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
134 за всё до 5 чел.
Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
Пешая
9 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
«Соединённые между собой живописными тропами, проходящими прямо по горам, эти небольшие поселения стали одной из визитных карточек Итальянской Ривьеры»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
480 за всё до 6 чел.
Национальный парк Чинкве - Tерре
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Чинкве-Терре
Погрузитесь в атмосферу пяти уникальных деревень Чинкве-Терре, где каждый уголок наполнен историей и красотой. Уникальная возможность для путешественников
Начало: Генуя или по желанию туристов любой городок Лигури
«В этот национальный парк входят 5 винодельческих и рыбацких деревень (Риомаджиоре, Манарола, Корнилия, Вернацца, Монтероссо аль Маре), береговая линия и великолепные горные склоны»
Завтра в 18:00
21 дек в 09:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • F
    Felix
    10 ноября 2024
    Генуя на ладони
    Светлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечи, и начать увлекательный рассказ
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    об истории города еще до того, как мы подошли к центу. Это позволило и лучше понять, что нас ждет и настроиться на знакомства с богатствами Генуи. Она профессионально и полно рассказывала о всех интересных местах и событиях, отмечая особо удивительные детали. Мы были восхищены тем, какая объемная и насыщенная экскурсия получилась и как много удалось узнать о Генуе за такое короткое время. Светлана с удовольствием и вдохновением отвечала на наши вопросы, учла наши пожелания по маршруту. Очень приятный и легкий в общении человек, который увлечен своим делом на 100%. Однозначно рекомендуем экскурсии с ней!

    Светлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечиСветлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечиСветлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечиСветлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечиСветлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечи
  • Р
    Регина
    5 ноября 2024
    Генуя на ладони
    Если вам удастся обязательно сделайте экскурсию со Светланой. Она не обыкновенный гид и знает все. Очень приятный человек
  • Н
    Наталья
    28 сентября 2024
    Генуя на ладони
    Светлана- замечательный экскурсовод и чудесный человек. Получили от экскурсии больше, чем ожидали. После встречи необыкновенный интерес к Генуи. Как важно
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    встретить именно такого человека, от знания и подачи которого город вызывает восторг и восхищение. Благодарим Светлану за опыт такого тонкое знание своего города.

  • E
    Evgenia
    15 сентября 2024
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Ирина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тоже полюбить этот регион. Наша
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    8-часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Ирина находила решения для всей нашей семьи: моей 80-летней маме с собачкой было сложно подниматься по лестницам в жаркий день, поэтому они наслаждались красивыми видами в тени кафе или сидя на скамейке. В конце экскурсии мы даже поднялись все вместе в кафе в Манароле, где Ирина заранее забронировала столик, и мы насладились незабываемым пейзажем. На протяжении всего маршрута Ирина сделала для нас много потрясающих фотографий. Спасибо за подаренные впечатления и воспоминания и до скорой встречи! ❤️

    Ирина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тожеИрина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тожеИрина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тожеИрина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тожеИрина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тожеИрина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тожеИрина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тоже
  • Е
    Елена
    10 сентября 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
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    целый день, лучший способ увидеть Чинкве-Терре Ирина влюбила нас в этот регион Италии, точно вернемся:) 10-летняя дочка тоже супер-довольна! Пересматриваем мультик Лука всей семьей:)

  • А
    Алла
    22 июля 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Генуя в декабре 2024
Сейчас в Генуя в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 480. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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