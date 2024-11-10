2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Генуя на ладони: исследование города вертикалей и его истории
Погрузитесь в атмосферу Генуи, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
«Соединённые между собой живописными тропами, проходящими прямо по горам, эти небольшие поселения стали одной из визитных карточек Итальянской Ривьеры»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€480 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Чинкве-Терре
Погрузитесь в атмосферу пяти уникальных деревень Чинкве-Терре, где каждый уголок наполнен историей и красотой. Уникальная возможность для путешественников
Начало: Генуя или по желанию туристов любой городок Лигури
«В этот национальный парк входят 5 винодельческих и рыбацких деревень (Риомаджиоре, Манарола, Корнилия, Вернацца, Монтероссо аль Маре), береговая линия и великолепные горные склоны»
Завтра в 18:00
21 дек в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- FFelix10 ноября 2024Светлана встретила нас прямо у входа в порт, что позволило и не волноваться о месте встечи, и начать увлекательный рассказ
- РРегина5 ноября 2024Если вам удастся обязательно сделайте экскурсию со Светланой. Она не обыкновенный гид и знает все. Очень приятный человек
- ННаталья28 сентября 2024Светлана- замечательный экскурсовод и чудесный человек. Получили от экскурсии больше, чем ожидали. После встречи необыкновенный интерес к Генуи. Как важно
- EEvgenia15 сентября 2024Ирина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тоже полюбить этот регион. Наша
- ЕЕлена10 сентября 2023Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
- ААлла22 июля 2023Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Природа и пейзажи»
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