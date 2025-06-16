Внесём разнообразие в отдых и отправимся любоваться рыбацкими поселениями Лигурии на большом туристическом корабле. Будем выходить на берег и исследовать знаменитые Чинкве-Терре. Вы услышите сюжеты о местных корсарах, художниках и поэтах.
И сделаете незабываемые фото на фоне разноцветных домиков, виноградников и лимонных садов на прибрежных скалах.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание водной прогулки
Мы увидим:
- Ла-Специю, куда веками привозили восточные пряности
- Порто-Венере — уютный город вне маршрута Чинкве-Терре
- Риомаджоре и Манаролу, визитные карточки Лигурии
- Вернаццу с её древней башней и панорамными видами
- Монтероссо — курорт с песчаными пляжами
Корабль делает остановки в Риомаджоре, Манароле, Вернацце и Монтероссо. В Корнилье высадки нет, так как город расположен на скале. В каждом из этих городов мы проведём около часа.
Во время путешествия:
- Вы полюбуетесь знаменитыми скалистыми берегами с виноградниками и лимонными садами
- Сделаете незабываемые фотографии Манаролы, пейзажи которой украсили миллионы открыток
- Пройдёте по знаменитой Дороге любви
- Узнаете, как эти города появились, чем отличаются и какие тайны хранят
- При желании искупаетесь у скалы из мультфильма «Лука» в Монтероссо
Вы услышите:
- Где Байрон переплывал залив Поэтов
- Почему старик с неводом искал золотую рыбку именно здесь
- Какие сокровища прятали корсары в прибрежных гротах
- Как жилось здесь отважным морякам и генуэзским адмиралам
- О самой красивой девушке эпохи Возрождения
Организационные детали
- Прогулка проходит на большом туристическом корабле
- Продолжительность плавания между городами — около получаса каждая
- Билет на кораблик не входит в стоимость — €30 с чел.
- В случае шторма экскурсия проходит на поезде. Стоимость билета — €10 с чел.
- Перекус в виде рожка с морепродуктами, мороженого и напитков в баре (по желанию) не входит в стоимость — примерно €15 с чел. Также я могу забронировать для вас столик в ресторане (напишите мне об этом заранее)
Место начала экскурсии
- Старт экскурсии также возможен из таких локаций, как Ла Специя, Леванто, Риомаджоре, Манарола, Вернацца, Монтероссо. Пожалуйста, в переписке заблаговременно уточните, в каком именно городе вам будет удобно начать экскурсию
- Обратите внимание, что по логистическим причинам старт экскурсии из Корнильи невозможен
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иляна — ваш гид в Генуя
Провела экскурсии для 322 туристов
Мой личный опыт — с 2005 года в Италии (лицензия ЕС и ТО «Мамберто»). Я с радостью делюсь багажом знаний с вами, гостями Средиземноморья, и как бесценный дар оставляю себе
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
V
Valery
16 июн 2025
Замечательный тур. Буду рекомендовать Илиану всем!
