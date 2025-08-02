Мои заказы

Экскурсии по паркам Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Генуя на русском языке, цены от €380. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
7 часов
14 отзывов
Водная прогулка
Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
€500 за всё до 6 чел.
Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи
Попасть в мир фантазий художника в парке, который в 2017 году был признан самым красивым в Италии
«Парк открыт для посещения с марта по ноябрь, билеты необходимо забронироваать заранее»
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Национальный парк Чинкве-Tерре
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Чинкве-Терре
Путешествие по Чинкве-Терре подарит вам незабываемые впечатления. Пять деревень, виноградники и бирюзовое море ждут вас
Начало: Генуя или по желанию туристов любой городок Лигури
«Одной из наиболее интересных достопримечательностей Италии является парк Чинкве-Терре («Пять земель»), расположенный в провинции Ла Специа и представляющий собой 5 разноцветных прибрежных деревень»
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 августа 2025
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Ирина организовала для нас экскурсию в национальный парк Чинкве-Терре. Мы увидели очень красивые места, экскурсия понравилась всей нашей семье. Также Ирина помогала с выбором отеля и ресторанчиков для ужина, за что отдельная Благодарность.
  • D
    Denis
    17 мая 2025
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Гид умница!
    Рассказ, маршрут, рассчитанный тайминг - все было отлично!
  • О
    Оксана
    16 апреля 2025
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    У нас было три экскурсии с Ириной.
    Первая - экскурсия по Генуе.
    Вторая - экскурсия по Чинкве Терре.
    Третья - Портофино
    Все экскурсии прошли
    на одном дыхании, очень интересно, познавательно, как будто с Ириной знакомы уже не первый год. Ирина и материал преподносит чудесно и учитывает ваши интересы и возможности.
    Очень рекомендуем этого гида.

  • А
    Айгуль
    9 апреля 2025
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Экскурсия в Чинкве-Терре с Ириной была невероятной! Мы посетили удивительные прибрежные деревушки, каждая из которых имеет свой уникальный шарм. Великолепные
    виды на скалистые берега, живописные улочки и потрясающие пляжи создают атмосферу, которую невозможно забыть. Ирина не только рассказывала о каждой локации, но и делилась интересными местными легендами и историей этого региона. Мы прошли по красивым тропам, наслаждаясь видом на море, сделали несколько остановок для фотосессий. Нам понравилось, как была организована экскурсия: у нас было достаточно времени для того, чтобы насладиться каждым местом, и в то же время всё было четко спланировано, чтобы не терять времени. Мы посетили Вернаццу, Корнилью, Манаролу и Риомаджоре — каждое место было по-своему уникальным и красивым. Также по рекомендации и с помощью Ирины мы пообедали в симпатичном ресторанчике, продегустировали местные блюда и региональное вино; я влюбилась в местные лигурийские оливки и фокаччу, а паста дженовезе отныне мой фаворит в итальянской кухне. Завершением этого чудесного дня был аперитив в баре, где мы сделали очень красивое фото на память об итальянских каникулах.
    Чинкве-терре — это настоящее чудо, и мы с подругами очень рады, что нам выдалась возможность увидеть его. Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит природу, море и живописные итальянские деревни.

  • E
    Evgenia
    15 сентября 2024
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Ирина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тоже полюбить этот регион. Наша
    8-часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Ирина находила решения для всей нашей семьи: моей 80-летней маме с собачкой было сложно подниматься по лестницам в жаркий день, поэтому они наслаждались красивыми видами в тени кафе или сидя на скамейке. В конце экскурсии мы даже поднялись все вместе в кафе в Манароле, где Ирина заранее забронировала столик, и мы насладились незабываемым пейзажем. На протяжении всего маршрута Ирина сделала для нас много потрясающих фотографий. Спасибо за подаренные впечатления и воспоминания и до скорой встречи! ❤️

  • Е
    Елена
    10 сентября 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон
    Путешествовали на лодке
    целый день, лучший способ увидеть Чинкве-Терре
    Ирина влюбила нас в этот регион Италии, точно вернемся:)
    10-летняя дочка тоже супер-довольна! Пересматриваем мультик Лука всей семьей:)

  • А
    Алла
    22 июля 2023
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
  • Е
    Елена
    6 августа 2022
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась))
    Ирин, спасибо большое
    да день проведённый вместе. За интересные истории, красивые фотографии и прекрасную компанию. Если я когда нибудь доберусь до Генуя, а я должна это сделать! то надеюсь мы ещё увидимся ❤️

  • С
    Светлана
    6 ноября 2019
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Бывает ощущение, что ты знаком с человеком давно, хотя видишь его в первый раз?)
    Вот так у нас было с Ириной
    🤗 Очень приятная милая девушка, которая превратила нашу давнюю мечту в реальность! Спасибо огромное!!! Это была очень легкая комфортная прогулка, мы даже не заметили, как прошел день! Интересно, познавательно, с большим удовольствием! Чудесные городки и тропы, потрясающая панорама, башни из гальки, вкусный обед, и незабываемая атмосфера всего дня!!
    Ирина подсказала нам и по дальнейшему маршруту, посоветовала, направила. Жаль, что у нас не хватило времени на Геную, но мы верим, что вернемся! Еще раз большое спасибо за этот день, он был замечательным!!

  • О
    Ольга
    4 сентября 2019
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Спасибо большое Ирине за замечательную экскурсию по красивейшим городам Чинкве-Терры! Отлично провели время,налюбовались шикарными видами, открыли для себя лигурийскую кухню,
    узнали многое об особенностях жизни в Италии. После экскурсии осталось море позитивных впечатлений и эмоций:) Будем вспоминать с теплотой этот день.

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2019
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом, было ощущение что мы знакомы много лет! Попробовали настоящий песто, ели морепродукты в темпере, обедали в красивом видовом ресторане😍 обязательно порекомендую Иру как человека, который украсит любой отпуск, спасибо.
  • Е
    Екатерина
    13 октября 2018
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Получили огромное количество впечатлений. Остались очень довольны.
  • М
    Мария
    30 июня 2018
    Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
    Мы очень довольны экскурсией. Успели посмотреть всё и получили удовольствие! Самостоятельно бы не справились. Формат экскурсии скорее не исторический экскурс, а яркие впечатления. Нужно быть готовыми много пройти по ступенькам в довольно энергичном темпе. Вспоминаем с удовольствием и благодарностью!

