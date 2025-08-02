читать дальше

виды на скалистые берега, живописные улочки и потрясающие пляжи создают атмосферу, которую невозможно забыть. Ирина не только рассказывала о каждой локации, но и делилась интересными местными легендами и историей этого региона. Мы прошли по красивым тропам, наслаждаясь видом на море, сделали несколько остановок для фотосессий. Нам понравилось, как была организована экскурсия: у нас было достаточно времени для того, чтобы насладиться каждым местом, и в то же время всё было четко спланировано, чтобы не терять времени. Мы посетили Вернаццу, Корнилью, Манаролу и Риомаджоре — каждое место было по-своему уникальным и красивым. Также по рекомендации и с помощью Ирины мы пообедали в симпатичном ресторанчике, продегустировали местные блюда и региональное вино; я влюбилась в местные лигурийские оливки и фокаччу, а паста дженовезе отныне мой фаворит в итальянской кухне. Завершением этого чудесного дня был аперитив в баре, где мы сделали очень красивое фото на память об итальянских каникулах.

Чинкве-терре — это настоящее чудо, и мы с подругами очень рады, что нам выдалась возможность увидеть его. Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит природу, море и живописные итальянские деревни.