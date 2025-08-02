Водная прогулка
Национальный парк «Чинкве-Терре»: пять земель за один день
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Театральный сад-декорация маркизов в пригороде Генуи
Попасть в мир фантазий художника в парке, который в 2017 году был признан самым красивым в Италии
«Парк открыт для посещения с марта по ноябрь, билеты необходимо забронироваать заранее»
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Чинкве-Терре
Путешествие по Чинкве-Терре подарит вам незабываемые впечатления. Пять деревень, виноградники и бирюзовое море ждут вас
Начало: Генуя или по желанию туристов любой городок Лигури
«Одной из наиболее интересных достопримечательностей Италии является парк Чинкве-Терре («Пять земель»), расположенный в провинции Ла Специа и представляющий собой 5 разноцветных прибрежных деревень»
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2025Ирина организовала для нас экскурсию в национальный парк Чинкве-Терре. Мы увидели очень красивые места, экскурсия понравилась всей нашей семье. Также Ирина помогала с выбором отеля и ресторанчиков для ужина, за что отдельная Благодарность.
- DDenis17 мая 2025Гид умница!
Рассказ, маршрут, рассчитанный тайминг - все было отлично!
- ООксана16 апреля 2025У нас было три экскурсии с Ириной.
Первая - экскурсия по Генуе.
Вторая - экскурсия по Чинкве Терре.
Третья - Портофино
Все экскурсии прошли
- ААйгуль9 апреля 2025Экскурсия в Чинкве-Терре с Ириной была невероятной! Мы посетили удивительные прибрежные деревушки, каждая из которых имеет свой уникальный шарм. Великолепные
- EEvgenia15 сентября 2024Ирина – очень приятная девушка и отличный гид, который влюблен в Лигурию и вдохновляет туристов тоже полюбить этот регион. Наша
- ЕЕлена10 сентября 2023Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон
Путешествовали на лодке
- ААлла22 июля 2023Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
- ЕЕлена6 августа 2022Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась))
Ирин, спасибо большое
- ССветлана6 ноября 2019Бывает ощущение, что ты знаком с человеком давно, хотя видишь его в первый раз?)
Вот так у нас было с Ириной
- ООльга4 сентября 2019Спасибо большое Ирине за замечательную экскурсию по красивейшим городам Чинкве-Терры! Отлично провели время,налюбовались шикарными видами, открыли для себя лигурийскую кухню,
- ЕЕкатерина29 июля 2019Отличная экскурсия с прекрасным гидом, было ощущение что мы знакомы много лет! Попробовали настоящий песто, ели морепродукты в темпере, обедали в красивом видовом ресторане😍 обязательно порекомендую Иру как человека, который украсит любой отпуск, спасибо.
- ЕЕкатерина13 октября 2018Получили огромное количество впечатлений. Остались очень довольны.
- ММария30 июня 2018Мы очень довольны экскурсией. Успели посмотреть всё и получили удовольствие! Самостоятельно бы не справились. Формат экскурсии скорее не исторический экскурс, а яркие впечатления. Нужно быть готовыми много пройти по ступенькам в довольно энергичном темпе. Вспоминаем с удовольствием и благодарностью!
