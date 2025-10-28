Мои заказы

Неклассическая Генуя

Откройте для себя Геную с уникальной стороны, избегая стандартных маршрутов. Погрузитесь в историю и культуру этого удивительного города
Экскурсия начинается с живописного старинного порта Генуи, особенно красивого на закате. Исторический центр города сохраняет средневековый шарм, окружённый древними стенами. Маршруты индивидуальны и не содержат скучных исторических фактов. Вместо этого внимание уделяется традициям и легендам. Возможны обеды в местных тракторах и покупки у местных лавочников. Всё организуется по вашему желанию, включая ужины на яхте или в замке
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Живописные виды старинного порта
  • 🏰 Средневековый шарм исторического центра
  • 🍽️ Возможность попробовать лигурийскую кухню
  • 🛍️ Покупки у местных лавочников
  • 🚶‍♂️ Индивидуальные маршруты без скучных фактов
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Старинный порт
  • Исторический центр

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

Стандартные туристические экскурсии по Лигурийскому побережью и его окрестностям — это не совсем то, что я хочу предложить. Я стараюсь избегать заученных маршрутов, по которым за экскурсоводом уныло следуют туристы. Это уже не актуально!

Неклассическая экскурсия

Поэтому предлагаемые мной маршруты я называю «Неклассическая экскурсия» по Лигурии и, конечно же, по моему любимому городу Генуя. Этот город незаслуженно игнорируется многими туроператорами, не включая его в свои маршруты. Однако Генуя — это один из самых любимых городов Европы дореволюционной Российской аристократии!

Что вас ждет на экскурсии?

Каждая «Неклассическая экскурсия» будет свободна от нагромождения исторических фактов, где даты и цифры звучат чаще, чем что-либо другое. Мы будем уделять больше внимания быту традиций и сложившимся легендам, чем высотам колоколен.

Необычные впечатления

Если вы хотите увидеть исторический центр Генуи, но не прочь заглянуть в тракторию, где подаются блюда национальной лигурийской кухни, или купить подарки у местного лавочника, всё это легко организуется по вашему желанию!

Индивидуальный подход к каждому

«Неклассическая экскурсия» по Лигурии — это всегда индивидуальный подход к каждому клиенту.

  • Все подробности с указанием посещаемых мест, продолжительности и тарифов высылаются по отдельному запросу.
  • Дополнения и изменения могут вноситься как при предварительном обсуждении маршрута, так и во время самой экскурсии.

Эксклюзивные мероприятия

Организация гольфа, ужина на яхте или в замке, а также поездок за пределы Лигурийского побережья происходит заранее и согласовывается за несколько дней до планируемого мероприятия.

Заключение

Думаю, а скорее уверен, что «Неклассическая экскурсия» по Лигурийскому побережью — это удивительный отдых в любое время года!

Ежедневно с 08:00 до 21:00. Точное время желаемой экскурсии подберём совместно.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Данте (piazza Dante)
  • Площадь Сардзано (piazza Sarzano)
  • Базилика Св. Марии на Кастелло (Santa Maria di Castello)
  • Церковь Св. Доната (San Donato)
  • Площадь Делле Эрбе (piazza delle Erbe)
  • Улица Рима (via Roma)
  • Пассаж Мадзини (Galleria Mazzini)
  • Дворец Дория Спинола (Palazzo Doria Spinola)
  • Площадь Корветто (piazza Corvetto)
  • Вилла Динегро (Villetta Di Negro)
  • Museo di arte orientale Edoardo Chiossone
Что включено
  • Услуги гида (пешеходная обзорная экскурсия с посещением всех бесплатных монументов)
Что не входит в цену
  • Посещение платных музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Генуя
Завершение: По желанию туриста (сопровождение до отеля или места проживания)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 21:00. Точное время желаемой экскурсии подберём совместно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
Людмила
28 окт 2025
Были 7октября 2025г.
Мини группой у Романа на экскурсии по Генуи. Была возможность поставили бы и десять звёзд. Так всё было рассказано классно с любовью о городе и людях. Экскурсия была
читать дальше

пешая и так составлена грамотно, комфортно, что время пролетело быстро и не заметно, хотелось продолжения. И хочется вернуться благодаря Роману в Геную ещё раз.
Очень рекомендуем экскурсии в компании Романа, быдет гарантировано интересно и содержательно.

Р
Розалия
26 мар 2025
Самая впечатляющая экскурсия, интересный рассказ, важные детали, увлек даже мужа, после у нас был круиз дальше, но вспоминаем именно эту экскурсию)) воодушевил)

Входит в следующие категории Генуя

