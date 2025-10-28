5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Живописные виды старинного порта
- 🏰 Средневековый шарм исторического центра
- 🍽️ Возможность попробовать лигурийскую кухню
- 🛍️ Покупки у местных лавочников
- 🚶♂️ Индивидуальные маршруты без скучных фактов
Что можно увидеть
- Старинный порт
- Исторический центр
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
Стандартные туристические экскурсии по Лигурийскому побережью и его окрестностям — это не совсем то, что я хочу предложить. Я стараюсь избегать заученных маршрутов, по которым за экскурсоводом уныло следуют туристы. Это уже не актуально!
Неклассическая экскурсия
Поэтому предлагаемые мной маршруты я называю «Неклассическая экскурсия» по Лигурии и, конечно же, по моему любимому городу Генуя. Этот город незаслуженно игнорируется многими туроператорами, не включая его в свои маршруты. Однако Генуя — это один из самых любимых городов Европы дореволюционной Российской аристократии!
Что вас ждет на экскурсии?
Каждая «Неклассическая экскурсия» будет свободна от нагромождения исторических фактов, где даты и цифры звучат чаще, чем что-либо другое. Мы будем уделять больше внимания быту традиций и сложившимся легендам, чем высотам колоколен.
Необычные впечатления
Если вы хотите увидеть исторический центр Генуи, но не прочь заглянуть в тракторию, где подаются блюда национальной лигурийской кухни, или купить подарки у местного лавочника, всё это легко организуется по вашему желанию!
Индивидуальный подход к каждому
«Неклассическая экскурсия» по Лигурии — это всегда индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Все подробности с указанием посещаемых мест, продолжительности и тарифов высылаются по отдельному запросу.
- Дополнения и изменения могут вноситься как при предварительном обсуждении маршрута, так и во время самой экскурсии.
Эксклюзивные мероприятия
Организация гольфа, ужина на яхте или в замке, а также поездок за пределы Лигурийского побережья происходит заранее и согласовывается за несколько дней до планируемого мероприятия.
Заключение
Думаю, а скорее уверен, что «Неклассическая экскурсия» по Лигурийскому побережью — это удивительный отдых в любое время года!
Ежедневно с 08:00 до 21:00. Точное время желаемой экскурсии подберём совместно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Данте (piazza Dante)
- Площадь Сардзано (piazza Sarzano)
- Базилика Св. Марии на Кастелло (Santa Maria di Castello)
- Церковь Св. Доната (San Donato)
- Площадь Делле Эрбе (piazza delle Erbe)
- Улица Рима (via Roma)
- Пассаж Мадзини (Galleria Mazzini)
- Дворец Дория Спинола (Palazzo Doria Spinola)
- Площадь Корветто (piazza Corvetto)
- Вилла Динегро (Villetta Di Negro)
- Museo di arte orientale Edoardo Chiossone
Что включено
- Услуги гида (пешеходная обзорная экскурсия с посещением всех бесплатных монументов)
Что не входит в цену
- Посещение платных музеев
Отзывы и рейтинг
Мини группой у Романа на экскурсии по Генуи. Была возможность поставили бы и десять звёзд. Так всё было рассказано классно с любовью о городе и людях. Экскурсия была