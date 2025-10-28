Экскурсия начинается с живописного старинного порта Генуи, особенно красивого на закате. Исторический центр города сохраняет средневековый шарм, окружённый древними стенами. Маршруты индивидуальны и не содержат скучных исторических фактов. Вместо этого внимание уделяется традициям и легендам. Возможны обеды в местных тракторах и покупки у местных лавочников. Всё организуется по вашему желанию, включая ужины на яхте или в замке

Стандартные туристические экскурсии по Лигурийскому побережью и его окрестностям — это не совсем то, что я хочу предложить. Я стараюсь избегать заученных маршрутов, по которым за экскурсоводом уныло следуют туристы. Это уже не актуально!

Неклассическая экскурсия

Поэтому предлагаемые мной маршруты я называю «Неклассическая экскурсия» по Лигурии и, конечно же, по моему любимому городу Генуя. Этот город незаслуженно игнорируется многими туроператорами, не включая его в свои маршруты. Однако Генуя — это один из самых любимых городов Европы дореволюционной Российской аристократии!

Каждая «Неклассическая экскурсия» будет свободна от нагромождения исторических фактов, где даты и цифры звучат чаще, чем что-либо другое. Мы будем уделять больше внимания быту традиций и сложившимся легендам, чем высотам колоколен.

Если вы хотите увидеть исторический центр Генуи, но не прочь заглянуть в тракторию, где подаются блюда национальной лигурийской кухни, или купить подарки у местного лавочника, всё это легко организуется по вашему желанию!

«Неклассическая экскурсия» по Лигурии — это всегда индивидуальный подход к каждому клиенту.

Все подробности с указанием посещаемых мест, продолжительности и тарифов высылаются по отдельному запросу.

Дополнения и изменения могут вноситься как при предварительном обсуждении маршрута, так и во время самой экскурсии.

Организация гольфа, ужина на яхте или в замке, а также поездок за пределы Лигурийского побережья происходит заранее и согласовывается за несколько дней до планируемого мероприятия.

Думаю, а скорее уверен, что «Неклассическая экскурсия» по Лигурийскому побережью — это удивительный отдых в любое время года!