Ольга Х. проводит ещё 3 экскурсии

По фешенебельным набережным и на панораму поднимаемся на машине, смотрим бышие пригороды, а…

По историческому центру придется побродить пешком.

Исторический центр, самый большой в Европе, начинается от старого порта, Porto Antico, символа славного прошлого Генуи и эмблемы современного города. Среди них, знаменитый Генуэзский аквариум, музеи: морской и Антарктиды, панорамный подъемник, порта Вакка, первые городские ворота и «страна» развлечений для детей. Отсюда начинались крестовые походы и завоевания, создавшие коммерческую мощь полупиратской республики, а сейчас, это-центр вечернего света, людей разных национальностей, культур и ресторанных заведений. Остановимся у дворца Сан Джорджио, святой Георгий, наряду с Иоанном Крестителем является покровителем Генуи, через пьяцца Банки, первого пункта обмена валют, отправимся к кафедральному собору Сан-Лоренцо, месту культа первых христиан уже в 5–6 н. э. и ставшим сердцем города в 11–15 веке. Здесь, в музее сокровищ, по преданию, находится святая чаша Грааля, а также, в усыпальнице покоятся мощи Иоанна Крестителя, привезенные крестоносцами из походов. Далее, проследуем к Дворцу Дожей, где веками проживали власти республики, а сейчас, центру культурных событий и выставок.

От площади де Феррари, со знаменитым оперным театром Карло Феличе, недалеко до дома Колумба и порта Сопрана, легендарных городских ворот эпохи Фридриха Барбароссы. Средневековая стена выведет на Кампо Пизано, где держали в плену вечных соперников в морских войнах, моряков Пизы.

Пешеходная страда Нуова, сейчас, виа Гарибальди, с ее дворцами 15-го -17 века, элегантна и богата домами богатейших людей того периода, Дориа, Фиески, Палавиччини. Многие из них стали теперь музеями: палаццо Россо, палаццо Бьянко, палаццо Турси, где хранится скрипка Паганини, работы Гуарньери.

Там же находятся коллекции Генуэзской живописи, а сама улица-под покровительством ЮНЭСКО. Для тех, кто не устанет бродить по средневековым переулкам, можно предложить посмотреть нерукотворный лик Христа в церкви Сан Бартоломео дельи Армени, S. Bartolomeo degli Armeni, основанной армянскими монахами в 14-м веке, который является, наряду с мощами Иоанна Крестителя, предметом особого почитания. В церкви Джезу, прекрасном образце барокко-картины Рубенса и Гвидо Рени, неподалеку, на площади сан Маттео — дворцы патрициев периода банковских спекуляций и ростовщичества, а вокруг, еще огромное количество исторических реликвий разных веков, антикварных лавочек и ресторанчиков, где любили отдыхать такие разные люди, как Джузеппе Верди, Александр Дюма, Чарльз Диккенс, Марк Твен, Джозеф Конрад или Ги де Мопассан.

Несмотря на то, что двух-трех часов не хватит, чтобы распознать Геную, считаю, что удалось сделать все возможное, чтобы и наши туристы смогли по достоинству оценить то необычное и новое даже для тех, кто здесь родился.