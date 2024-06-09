1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Чудодейственный горный водопад
Начало: Калабрия, по договоренности
«Приглашаю в увлекательное путешествие, в котором мы попытаемся совместить общение с природой и погружение в седую древность»
Расписание: по договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Необыкновенный парк-музей «Musaba»
Начало: Калабрия, по договоренности
«На этот раз мы отправимся в маленький, приютившийся среди гор городишко со странным названием Маммола»
Расписание: По договоренности
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Глубинка Калабрии - горные селения Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество и активный отдых
Начало: Калабрия, по договоренности
«Первый на нашем пути Соряно — маленький живописный городок, приютившийся на склоне горы»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Профессиональная рыбалка
Начало: Калабрия, Вибо Марина
«Профессиональная рыбалка в море с гарантированным уловом и вкусный ужин из рыбы, пойманной самостоятельно лично вами»
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калабрии в категории «Природа и пейзажи»
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