Найдено 4 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Калабрии на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 7 часов Чудодейственный горный водопад Начало: Калабрия, по договоренности «Приглашаю в увлекательное путешествие, в котором мы попытаемся совместить общение с природой и погружение в седую древность» Расписание: по договоренности € 150 за всё до 10 чел. Индивидуальная 2 часа Необыкновенный парк-музей «Musaba» Начало: Калабрия, по договоренности «На этот раз мы отправимся в маленький, приютившийся среди гор городишко со странным названием Маммола» Расписание: По договоренности € 100 за всё до 10 чел. Индивидуальная 7 часов Глубинка Калабрии - горные селения Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество и активный отдых Начало: Калабрия, по договоренности «Первый на нашем пути Соряно — маленький живописный городок, приютившийся на склоне горы» Расписание: по договоренности € 180 за всё до 6 чел. Мини-группа 4 часа Профессиональная рыбалка Начало: Калабрия, Вибо Марина «Профессиональная рыбалка в море с гарантированным уловом и вкусный ужин из рыбы, пойманной самостоятельно лично вами» Расписание: по договоренности € 55 за человека Другие экскурсии Калабрии

Ответы на вопросы от путешественников по Калабрии в категории «Природа и пейзажи»

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